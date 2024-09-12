https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/narin-guran-cinayetinde-adli-tip-on-raporu-ortaya-cikti-1087954912.html

Narin Güran cinayetinde adli tıp ön raporu ortaya çıktı

Narin Güran cinayetinde adli tıp ön raporu ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Diyarbakır’da cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nun ön raporu açıklandı. Narin Güran'ın üzerinden 91 örnek alınmıştı. Rapora... 12.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-12T19:21+0300

2024-09-12T19:21+0300

2024-09-12T19:46+0300

türkiye

narin güran

rapor

adli tıp kurumu

diyarbakır

polis

adalet

adalet bakanlığı

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Narin Güran cinayetinde Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nun ön raporu açıklandı. Rapora göre Narin'in üzerinde başka birinin DNA'sına rastlanmadı.'Başka birinin DNA'sına rastlanmadı'19 gün boyunca kayıp olarak aranan ve Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın Diyarbakır Adli Tıp Kurumu ön raporu açıklandı. Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Narin’in cesedinden 91 örnek alınmıştı. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nun ön raporuna göre Narin'in üzerinde başka birinin DNA'sına rastlanmadı.Soruşturmada kapsamında gözaltındaki 22 şüpheli, bu sabah adliyeye sevk edildi. 15 şüphelinin sorgusu tamamlandı.

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Sputnik Türkiye

narin güran, rapor, adli tıp kurumu, diyarbakır, polis, adalet, adalet bakanlığı