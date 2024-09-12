https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/narin-guran-cinayetinde-adli-tip-on-raporu-ortaya-cikti-1087954912.html
Narin Güran cinayetinde adli tıp ön raporu ortaya çıktı
Narin Güran cinayetinde adli tıp ön raporu ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Diyarbakır’da cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nun ön raporu açıklandı. Narin Güran'ın üzerinden 91 örnek alınmıştı. Rapora... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T19:21+0300
2024-09-12T19:21+0300
2024-09-12T19:46+0300
türkiye
narin güran
rapor
adli tıp kurumu
diyarbakır
polis
adalet
adalet bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1c/1087392891_0:249:986:804_1920x0_80_0_0_553512bf0462cf24ede299b0dc90b2dc.jpg
Narin Güran cinayetinde Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nun ön raporu açıklandı. Rapora göre Narin'in üzerinde başka birinin DNA'sına rastlanmadı.'Başka birinin DNA'sına rastlanmadı'19 gün boyunca kayıp olarak aranan ve Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın Diyarbakır Adli Tıp Kurumu ön raporu açıklandı. Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Narin’in cesedinden 91 örnek alınmıştı. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nun ön raporuna göre Narin'in üzerinde başka birinin DNA'sına rastlanmadı.Soruşturmada kapsamında gözaltındaki 22 şüpheli, bu sabah adliyeye sevk edildi. 15 şüphelinin sorgusu tamamlandı.
türkiye
diyarbakır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1c/1087392891_0:156:986:896_1920x0_80_0_0_5680aa1820c46a98aa241262f5d58d2b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
narin güran, rapor, adli tıp kurumu, diyarbakır, polis, adalet, adalet bakanlığı
narin güran, rapor, adli tıp kurumu, diyarbakır, polis, adalet, adalet bakanlığı
Narin Güran cinayetinde adli tıp ön raporu ortaya çıktı
19:21 12.09.2024 (güncellendi: 19:46 12.09.2024)
Diyarbakır’da cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nun ön raporu açıklandı. Narin Güran'ın üzerinden 91 örnek alınmıştı. Rapora göre Narin'in üzerinde başka birinin DNA'sına rastlanmadı.
Narin Güran cinayetinde Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nun ön raporu açıklandı. Rapora göre Narin'in üzerinde başka birinin DNA'sına rastlanmadı.
'Başka birinin DNA'sına rastlanmadı'
19 gün boyunca kayıp olarak aranan ve Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın Diyarbakır Adli Tıp Kurumu ön raporu açıklandı. Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Narin’in cesedinden 91 örnek alınmıştı. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nun ön raporuna göre Narin'in üzerinde başka birinin DNA'sına rastlanmadı.
Soruşturmada kapsamında gözaltındaki 22 şüpheli, bu sabah adliyeye sevk edildi. 15 şüphelinin sorgusu tamamlandı.