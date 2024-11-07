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Salim Güran'ın ifadesi tamamlandı: 'Hayat kadınları ile görüşüyordum, bu şerefsizliği yapmam'
Salim Güran'ın ifadesi tamamlandı: 'Hayat kadınları ile görüşüyordum, bu şerefsizliği yapmam'
Sputnik Türkiye
Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşmada hakim karşısına çıkan amca Salim Güran'ın ifadesi tamamlandı. Nevzat Bahtiyar'ın iftira attığını söyleyen Salim... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T21:31+0300
2024-11-07T21:31+0300
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ilk duruşmada Salim Güran'ın ifade işlemleri tamamlandı. Salim Güran ifadesinde Nevzat Bahtiyar ile 2-3 aydır hiç iletişimi olmadığını Bahtiyar'ın yalan söylediğini iddia etti."Arif'im araba olayından sonra hiç yan yana oturmadık. Yalan atmasın. Mısır etrafında gezdim 18.30 gibi. Telefon bana geldi. Kızım Gizem aradı. Baba dedi, Narin kaybolmuş. Gittim, baktım köy halkı hepsi oradan Başçavuşu aradım. Komutanım, kardeşimin kızı kaybolmuş dedim" diyen Salim Güran ses kayıt programını kullanma sebebinin unutkanlık olduğunu söyledi ve whatsapp kayıtlarını silme sebebi şöyle açıkladı:Nevzat Bahtiyar'ın iftira attığını iddia eden Salim Güran'ın ifadesinde yer alanlar şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/anne-yuksel-gurandan-mahkeme-baskaninin-narini-sen-mi-oldurdun-sorusuna-yanit-1090143590.html
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Salim Güran'ın ifadesi tamamlandı: 'Hayat kadınları ile görüşüyordum, bu şerefsizliği yapmam'

21:31 07.11.2024
© İHA / RIDVAN KILIÇ-AW323689 Diyarbakır'da, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili davanın görüldüğü 8. Ağır Ceza Mahkemesi salonu
Diyarbakır'da, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili davanın görüldüğü 8. Ağır Ceza Mahkemesi salonu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
© İHA / RIDVAN KILIÇ-AW323689
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Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşmada hakim karşısına çıkan amca Salim Güran'ın ifadesi tamamlandı. Nevzat Bahtiyar'ın iftira attığını söyleyen Salim Güran Yüksel Güran ile ilişki iddialarına "Hayat kadınları ile görüşüyordum. Bu şerefsizliği yapmam. Alçak mıyım, namusuz muyum? Abimin namusuna laf getirmem" açıklamasını yaptı.
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ilk duruşmada Salim Güran'ın ifade işlemleri tamamlandı.
Salim Güran ifadesinde Nevzat Bahtiyar ile 2-3 aydır hiç iletişimi olmadığını Bahtiyar'ın yalan söylediğini iddia etti.
"Arif'im araba olayından sonra hiç yan yana oturmadık. Yalan atmasın. Mısır etrafında gezdim 18.30 gibi. Telefon bana geldi. Kızım Gizem aradı. Baba dedi, Narin kaybolmuş. Gittim, baktım köy halkı hepsi oradan Başçavuşu aradım. Komutanım, kardeşimin kızı kaybolmuş dedim" diyen Salim Güran ses kayıt programını kullanma sebebinin unutkanlık olduğunu söyledi ve whatsapp kayıtlarını silme sebebi şöyle açıkladı:

"Ses kaydı programını unutkanlık olduğu için indirmiştim. Ses kaydı programını silmedim, karışmadım, iptal etmedim. WhatsApp kayıtlarını, hayat kadınları ile görüşüyordum. Bu şerefsizliği yapmam. Alçak mıyım, namusuz muyum? Abimin namusuna laf getirmem.

Nevzat Bahtiyar'ın iftira attığını iddia eden Salim Güran'ın ifadesinde yer alanlar şöyle:

"Cehennemin ateşinde yanacaksın, çık konuş. (Nevzat Bahtiyar) iftira atıyor, kendini kurtarmak için. Allah belasını versin, yalan arıyor. Ahırda kaleşnikof mermisi yakalandı, o yüzden WhatsApp mesajlarını sildim. WhatsApp grubundan, kadınların kavgalarından haberim yok. Nevzat'ı asla aramamışım. Kesinlikle cesedin olduğu yere gitmedim. Her yeri 2-3 defa arıyordum. Nevzat da aramalara katıldı. Arif'in evine, dereye (Eğertutmaz Deresi) gitmedim.''

Yüksel Güran - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
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