https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/salim-guranin-ifadesi-tamamlandi-hayat-kadinlari-ile-gorusuyordum-bu-serefsizligi--yapmam-1090154472.html

Salim Güran'ın ifadesi tamamlandı: 'Hayat kadınları ile görüşüyordum, bu şerefsizliği yapmam'

Salim Güran'ın ifadesi tamamlandı: 'Hayat kadınları ile görüşüyordum, bu şerefsizliği yapmam'

Sputnik Türkiye

Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşmada hakim karşısına çıkan amca Salim Güran'ın ifadesi tamamlandı. Nevzat Bahtiyar'ın iftira attığını söyleyen Salim... 07.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-07T21:31+0300

2024-11-07T21:31+0300

2024-11-07T21:31+0300

türkiye

salim güran

narin güran

cinayet

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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ilk duruşmada Salim Güran'ın ifade işlemleri tamamlandı. Salim Güran ifadesinde Nevzat Bahtiyar ile 2-3 aydır hiç iletişimi olmadığını Bahtiyar'ın yalan söylediğini iddia etti."Arif'im araba olayından sonra hiç yan yana oturmadık. Yalan atmasın. Mısır etrafında gezdim 18.30 gibi. Telefon bana geldi. Kızım Gizem aradı. Baba dedi, Narin kaybolmuş. Gittim, baktım köy halkı hepsi oradan Başçavuşu aradım. Komutanım, kardeşimin kızı kaybolmuş dedim" diyen Salim Güran ses kayıt programını kullanma sebebinin unutkanlık olduğunu söyledi ve whatsapp kayıtlarını silme sebebi şöyle açıkladı:Nevzat Bahtiyar'ın iftira attığını iddia eden Salim Güran'ın ifadesinde yer alanlar şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/anne-yuksel-gurandan-mahkeme-baskaninin-narini-sen-mi-oldurdun-sorusuna-yanit-1090143590.html

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