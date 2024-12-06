https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/narin-guran-cinayetinde-anne-amca-abi-ve-nevzat-bahtiyar-hakkinda-istenen-ceza-belli-oldu-1091232765.html
Narin Güran cinayetinde anne, amca, abi ve Nevzat Bahtiyar hakkında istenen ceza belli oldu
Narin Güran cinayetinde anne, amca, abi ve Nevzat Bahtiyar hakkında istenen ceza belli oldu
Sputnik Türkiye
8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı; amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile Nevzat Bahtiyar... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T11:18+0300
2024-12-06T11:18+0300
2024-12-06T11:27+0300
türkiye
narin güran
cinayet
mahkeme
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Narin Güran cinayeti davasında anne, amca, abi ve Nevzat Bahtiyar hakkında iştiraken öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.Narin Güran cinayetinde anne için ne ceza istendi?Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davada Cumhuriyet savcısı mütalaasını mahkemeye sundu.Davada dört sanık hakkında iştiraken kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası talep edildi. Savcı; amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında iştiraken öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti. Narin Güran cinayeti davası ne zaman?Narin cinayetine ilişkin bir sonraki duruşma 26 Aralık’ta görülecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/narin-guran-cinayetinde-buyuk-gelisme-bilirkisi-raporu-davanin-seyrini-degistiriyor-o-goruntuler-1091092866.html
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narin güran, cinayet, mahkeme
narin güran, cinayet, mahkeme
Narin Güran cinayetinde anne, amca, abi ve Nevzat Bahtiyar hakkında istenen ceza belli oldu
11:18 06.12.2024 (güncellendi: 11:27 06.12.2024)
Ayrıntılar geliyor
8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı; amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında iştiraken öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti. Narin cinayetine ilişkin bir sonraki duruşma 26 Aralık’ta görülecek.
Narin Güran cinayeti davasında anne, amca, abi ve Nevzat Bahtiyar hakkında iştiraken öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.
Narin Güran cinayetinde anne için ne ceza istendi?
Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davada Cumhuriyet savcısı mütalaasını mahkemeye sundu.
Davada dört sanık hakkında iştiraken kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası talep edildi. Savcı; amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında iştiraken öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti.
Narin Güran cinayeti davası ne zaman?
Narin cinayetine ilişkin bir sonraki duruşma 26 Aralık’ta görülecek.