https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/narin-guran-cinayetinde-anne-amca-abi-ve-nevzat-bahtiyar-hakkinda-istenen-ceza-belli-oldu-1091232765.html

Narin Güran cinayetinde anne, amca, abi ve Nevzat Bahtiyar hakkında istenen ceza belli oldu

Narin Güran cinayetinde anne, amca, abi ve Nevzat Bahtiyar hakkında istenen ceza belli oldu

Sputnik Türkiye

8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı; amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile Nevzat Bahtiyar... 06.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-06T11:18+0300

2024-12-06T11:18+0300

2024-12-06T11:27+0300

türkiye

narin güran

cinayet

mahkeme

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Narin Güran cinayeti davasında anne, amca, abi ve Nevzat Bahtiyar hakkında iştiraken öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.Narin Güran cinayetinde anne için ne ceza istendi?Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davada Cumhuriyet savcısı mütalaasını mahkemeye sundu.Davada dört sanık hakkında iştiraken kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası talep edildi. Savcı; amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında iştiraken öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti. Narin Güran cinayeti davası ne zaman?Narin cinayetine ilişkin bir sonraki duruşma 26 Aralık’ta görülecek.

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narin güran, cinayet, mahkeme