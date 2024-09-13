https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/narinin-annesi-yuksel-guran-salim-guran-ile-iliskim-yok-salim-gurani-telefondan-bir-kez-yanlislikla-1087962027.html

Narin’in annesi Yüksel Güran: Salim Güran ile ilişkim yok, Salim Güran'ı telefondan bir kez yanlışlıkla aradım

Narin’in annesi Yüksel Güran: Salim Güran ile ilişkim yok, Salim Güran'ı telefondan bir kez yanlışlıkla aradım

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili olarak tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Narin’in annesi Yüksel Güran, Salim Güran ile... 13.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-13T01:30+0300

2024-09-13T01:30+0300

2024-09-13T01:30+0300

türkiye

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Diyarbakır’da gerçekleşen Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen anne Yüksel Güran'ın savcılığa vediği ifade ortaya çıktı. Yüksel Güran ifadesinde, Narin’in Kur’an kursuna gitmeden önce evdeyken üstünde siyah şort ve tişört olduğunu, ancak Narin'i evden çıkarken görmediğini, bu nedenle dışarı çıkarken ne giydiğini bilmediğini söyledi. Narin’in iki terliği olduğunu ve kaybolduğu gün kırmızı terliğini giydiğini ifade eden anne Yüksel Güran, evden çıkarken görmemesine karşın neden Narin’in kırmızı terlik giydiğini beyan ettiğinin sorulması üzerine, diğer terliği evde olduğu için kırmızı terliğini giydiğini düşündüğünü dile getirdi.Yüksel Güran'ın Narin'in kaybolduğunu neden babasına söylemediniz sorusuna cevabı ise eşinin Batman’dan dönmekte olduğunu, yolda telaşa kapılmasın diye söylemedi yönünde oldu.'Narin’i sizinle Salim’in ilişkisine denk geldiği için mi öldürdünüz?'Yüksel Güran’a, tutuklu amca Salim Güran ile herhangi bir ilişkisi olup olmadığı soruldu. Yüksel Güran, Salim Güran ile herhangi bir ilişkisi bulunmadığını belirtti. Güran, “Narin’i sizinle Salim’in ilişkisine denk geldiği için mi öldürdünüz?” sorusuna ise, Narin’i hiç görmediğini ve Salim Güran ile herhangi bir ilişkisi olamayacağını savundu. Ayrıca, Güran, kendi telefonundan Salim Güran’ı yalnızca bir kez yanlışlıkla aradığını, eğer başka aramalar yapılmışsa bunun çocukları tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini öne sürdü.'Nevzat seninle işimiz var'Tutuklanan Nevzat Bahtiyar’ın ifadesinde, amcası Salim Güran’ın, Narin’in yaşadığı evin ahır bölümünden kendisine doğru "Nevzat seninle işimiz var" diye bağırdığı belirtilmişti. Bu ifadenin ardından, Yüksel Güran’a bu sesi duyup duymadığı soruldu. Yüksel Güran, evde klima çalıştırarak uyuduklarını ve pencerelerin kapalı olduğunu belirterek, bu nedenle söz konusu sesi duymamış olabileceğini ifade etti.'Salim Güran'ın evine battaniye götürülmüşse bundan haberim yok'Yüksel Güran'a evdeki halıların, Narin’in kaybolduğu gün veya sonrasında yıkanıp yıkanmadığı sorulduğunda, Yüksel Güran halıları değiştirmediğini belirtti. Ancak eve gelip gidenlerin olması nedeniyle halıların kirlendiğini, Narin kaybolduktan 5 veya 6 gün sonra kardeşinin halıyı temiz halılarla değiştirdiğini, eski halının ise evde yıkanmamış olarak beklediğini ifade etti. Ayrıca anne Yüksel Güran, Narin'in kaybolduğu gün Salim Güran’a battaniye verip vermediği sorulduğunda, kimseye battaniye vermediğini, olay nedeniyle eve çok kişinin gelip gittiğini ve eğer battaniye Salim Güran’ın evine götürülmüşse bundan haberi olmadığını söyledi.'Ailecek hiçbir zaman Salim Güran’ın aracına binmedik'Salim Güran’ın aracında Narin’in DNA örneğinin bulunduğu hatırlatıldığında, Yüksel Güran aile olarak hiçbir zaman Salim Güran’ın aracına binmediklerini ve Narin’in de ayrı olarak aracına hiç binmediğini belirtti. Güran, yalnızca 14 Temmuz 2024 tarihinde bir nişan nedeniyle Narin’in birkaç kişiyle birlikte Salim Güran’ın aracına bindiğini ve arka koltukta oturduğunu ifade etti.'Salim Güran kızıma neden zarar verdi bilmiyorum, husumetimiz yok'Nevzat Bahtiyar’ın, Narin’in cansız bedenini Salim Güran’ın kendisine verdiğini beyan ettiği hatırlatıldığında ise Yüksel Güran, bu durumu bilmediğini, Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar’ın iyi arkadaş olduklarını ve her zaman birlikte olduklarını söyledi. Anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ile aile olarak herhangi bir husumetlerinin bulunmadığını ve kızına neden zarar verildiğini bilmediğini ifade etti.Yüksel Güran'ın bu ifadelerinin ardından, 'kasten adam öldürmeye iştirak' suçundan tutuklanması talep edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/narin-cinayeti-sorusturmasinda-9-supheliye-tutuklama-talebi-13-supheli-serbest-1087958328.html

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