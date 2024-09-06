https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/tahliye-haberi-sonrasi-dilan-polattan-ilk-goruntu-cok-mutluyuz-devletimiz-sag-olsun-1087720456.html
Tahliye haberi sonrası Dilan Polat'tan ilk yorum: 'Çok mutluyuz, devletimiz sağ olsun'
Tahliye haberi sonrası Dilan Polat'tan ilk yorum: 'Çok mutluyuz, devletimiz sağ olsun'
Sputnik Türkiye
Eşi Engin Polat'ın tahliye haberini yakınlarıyla paylaşan Dilan Polat'ın ilk sözleri "Allah'ım şükürler olsun. Devletimiz sağ olsun. Çok mutluyuz." oldu. 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T11:19+0300
2024-09-06T11:19+0300
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Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği, toplam 28 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 4 sanık tahliye edildi.Engin Polat tahliye olduAnadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Gün geldi. Diğer tutuklu sanıklar Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Sezgin Polat ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu tutuksuz sanıklar ile avukatları da duruşmada hazır bulundu.Dilan Polat: Devletimiz sağ olsunEşi Engin Polat'ın tahliye haberini yakınlarıyla paylaşan Dilan Polat'ın ilk sözleri "Allah'ım şükürler olsun. Devletimiz sağ olsun. Çok mutluyuz." oldu.Dilan Polat: Çok mutluyuzMahkeme salonlarında sevinç çığlıkları yükseldi, Dilan Polat zaman zaman kardeşine sarıldı.Haberi ilk kızına verdi, dizlerinin üzerine çömeldiHaberi yakınlarına duyurmak için telefona sarılan Dilan Polat, ilk kızını aradı ve 'tahliye' diye bağırdı. Polat'ın zaman zaman titrediği görüldü.Dilan Polat haberi almasının ardından verdiği tepki üzerine mahkeme salonundan çıkarıldı. Adliye koridoruna çıkan Polat, haberin almasının ilk dakikalarında dizlerinin üzerine çöktü ve telefon görüşmeleri yaptı.Haberi 'enerji' şarkısı ile kutladı"Enerjim gelyor." ifadelerini kullanan Polat'ın sosyal medya hesabından "Enerci" şarkısıyla dans ettiği görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/dilan-ve-engin-polat-icin-ara-karar-gunu-bir-kez-daha-dua-istedi-mahkeme-ne-karar-verecek-1087715167.html
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Tahliye haberi sonrası Dilan Polat'tan ilk yorum: 'Çok mutluyuz, devletimiz sağ olsun'
11:19 06.09.2024 (güncellendi: 12:04 06.09.2024)
Ayrıntılar geliyor
Eşi Engin Polat'ın tahliye haberini yakınlarıyla paylaşan Dilan Polat'ın ilk sözleri "Allah'ım şükürler olsun. Devletimiz sağ olsun. Çok mutluyuz." oldu.
Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği, toplam 28 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 4 sanık tahliye edildi.
Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Gün geldi. Diğer tutuklu sanıklar Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Sezgin Polat ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.
Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu tutuksuz sanıklar ile avukatları da duruşmada hazır bulundu.
Dilan Polat: Devletimiz sağ olsun
Eşi Engin Polat'ın tahliye haberini yakınlarıyla paylaşan Dilan Polat'ın ilk sözleri "Allah'ım şükürler olsun. Devletimiz sağ olsun. Çok mutluyuz." oldu.
Dilan Polat: Çok mutluyuz
Mahkeme salonlarında sevinç çığlıkları yükseldi, Dilan Polat zaman zaman kardeşine sarıldı.
Haberi ilk kızına verdi, dizlerinin üzerine çömeldi
Haberi yakınlarına duyurmak için telefona sarılan Dilan Polat, ilk kızını aradı ve 'tahliye' diye bağırdı. Polat'ın zaman zaman titrediği görüldü.
Dilan Polat haberi almasının ardından verdiği tepki üzerine mahkeme salonundan çıkarıldı. Adliye koridoruna çıkan Polat, haberin almasının ilk dakikalarında dizlerinin üzerine çöktü ve telefon görüşmeleri yaptı.
Haberi 'enerji' şarkısı ile kutladı
"Enerjim gelyor." ifadelerini kullanan Polat'ın sosyal medya hesabından "Enerci" şarkısıyla dans ettiği görüldü.