Tahliye haberi sonrası Dilan Polat'tan ilk yorum: 'Çok mutluyuz, devletimiz sağ olsun'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Homeros kimdir?
07:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
CANLI YAYIN
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 9. Doğu Ekonomi Forumu'nda konuşuyor
08:46
62 dk
YERİ VE ZAMANI
Ağustos’ta 179 işçi hayatını kaybetti: ‘Türkiye iş güvenliği konusunda olumlu bir tablo sergilemiyor’
10:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
YAZI - YORUM
İŞKUR'un yeni çalışma planı tartışma çıkardı
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Masada bırakılan çöpe kişi başı 40 bin lira ceza
12:06
84 dk
HABER MASASI
Bugün ilköğretimin tarihçesi ile başlayıp, dünyadan eğitim sistemi örnekleri ile devam edeceğiz.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
TGB Genel Sekreteri anlatıyor: ABD askerinin başına nasıl çuval geçirildi?
15:00
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
ROCK’IN TANRISI
Yapay zeka ile Türkçe şarkı söyletilmişti
16:10
12 dk
SESLİ HABER
Biden: Gizli Servis gitmeme izin vermiyor
16:38
1 dk
SESLİ HABER
Amerika'da 14 yaşındaki saldırgan lisede katliam yaptı
16:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın istifası kabul edildi
17:11
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de korkutan silahlı şiddet artışı
17:23
8 dk
SESLİ HABER
Alman polisi silahlı şüpheliyi vurdu
17:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Yapay zekadaki son gelişmeler
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
DÜNYACA ÜNLÜ OPERA SANATÇISI
Kaleci olmak isterken operacı oldu
15:10
9 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
JAPONYA’NIN HITCHCOCK’U
Samuray ailesinden geliyordu
15:40
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/tahliye-haberi-sonrasi-dilan-polattan-ilk-goruntu-cok-mutluyuz-devletimiz-sag-olsun-1087720456.html
Tahliye haberi sonrası Dilan Polat'tan ilk yorum: 'Çok mutluyuz, devletimiz sağ olsun'
Tahliye haberi sonrası Dilan Polat'tan ilk yorum: 'Çok mutluyuz, devletimiz sağ olsun'
Sputnik Türkiye
Eşi Engin Polat'ın tahliye haberini yakınlarıyla paylaşan Dilan Polat'ın ilk sözleri "Allah'ım şükürler olsun. Devletimiz sağ olsun. Çok mutluyuz." oldu. 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T11:19+0300
2024-09-06T12:04+0300
türkiye
dilan polat
engin polat
son dakika
tahliye
kara para
kara para aklama
hukuk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/06/1087722968_0:55:1307:790_1920x0_80_0_0_720cb383b26a41246f590f9e80956a87.jpg
Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği, toplam 28 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 4 sanık tahliye edildi.Engin Polat tahliye olduAnadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Gün geldi. Diğer tutuklu sanıklar Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Sezgin Polat ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu tutuksuz sanıklar ile avukatları da duruşmada hazır bulundu.Dilan Polat: Devletimiz sağ olsunEşi Engin Polat'ın tahliye haberini yakınlarıyla paylaşan Dilan Polat'ın ilk sözleri "Allah'ım şükürler olsun. Devletimiz sağ olsun. Çok mutluyuz." oldu.Dilan Polat: Çok mutluyuzMahkeme salonlarında sevinç çığlıkları yükseldi, Dilan Polat zaman zaman kardeşine sarıldı.Haberi ilk kızına verdi, dizlerinin üzerine çömeldiHaberi yakınlarına duyurmak için telefona sarılan Dilan Polat, ilk kızını aradı ve 'tahliye' diye bağırdı. Polat'ın zaman zaman titrediği görüldü.Dilan Polat haberi almasının ardından verdiği tepki üzerine mahkeme salonundan çıkarıldı. Adliye koridoruna çıkan Polat, haberin almasının ilk dakikalarında dizlerinin üzerine çöktü ve telefon görüşmeleri yaptı.Haberi 'enerji' şarkısı ile kutladı"Enerjim gelyor." ifadelerini kullanan Polat'ın sosyal medya hesabından "Enerci" şarkısıyla dans ettiği görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/dilan-ve-engin-polat-icin-ara-karar-gunu-bir-kez-daha-dua-istedi-mahkeme-ne-karar-verecek-1087715167.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
dilan polat
Sputnik Türkiye
dilan polat
2024-09-06T11:19+0300
true
PT0M23S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/06/1087722968_254:0:1307:790_1920x0_80_0_0_6db81407e110e98dea204d6e5e4bee9e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
dilan polat davası, dilan polat'ın eski hali, dilan polat oldu mu, dilan polat kaç yaşında, dilan polat'ın resmi, dilan polat son hali, dilan polat'ın eski evi, dilan polat mahkeme görüntü, dilan polat kardeşi, engin polat tahliye mi oldu, dilan polat mahkeme, dilan polat tahliye görüntü, dilan polat enerji,dilan polat enerci
dilan polat davası, dilan polat'ın eski hali, dilan polat oldu mu, dilan polat kaç yaşında, dilan polat'ın resmi, dilan polat son hali, dilan polat'ın eski evi, dilan polat mahkeme görüntü, dilan polat kardeşi, engin polat tahliye mi oldu, dilan polat mahkeme, dilan polat tahliye görüntü, dilan polat enerji,dilan polat enerci

Tahliye haberi sonrası Dilan Polat'tan ilk yorum: 'Çok mutluyuz, devletimiz sağ olsun'

11:19 06.09.2024 (güncellendi: 12:04 06.09.2024)
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Eşi Engin Polat'ın tahliye haberini yakınlarıyla paylaşan Dilan Polat'ın ilk sözleri "Allah'ım şükürler olsun. Devletimiz sağ olsun. Çok mutluyuz." oldu.
Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği, toplam 28 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 4 sanık tahliye edildi.

Engin Polat tahliye oldu

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Gün geldi. Diğer tutuklu sanıklar Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Sezgin Polat ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.
Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu tutuksuz sanıklar ile avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Dilan Polat: Devletimiz sağ olsun

Eşi Engin Polat'ın tahliye haberini yakınlarıyla paylaşan Dilan Polat'ın ilk sözleri "Allah'ım şükürler olsun. Devletimiz sağ olsun. Çok mutluyuz." oldu.

Dilan Polat: Çok mutluyuz

Mahkeme salonlarında sevinç çığlıkları yükseldi, Dilan Polat zaman zaman kardeşine sarıldı.
Dilan ve Engin Polat - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
TÜRKİYE
Dilan ve Engin Polat için ara karar çıktı: Tüm sanıklar için tahliye kararı
10:24

Haberi ilk kızına verdi, dizlerinin üzerine çömeldi

Haberi yakınlarına duyurmak için telefona sarılan Dilan Polat, ilk kızını aradı ve 'tahliye' diye bağırdı. Polat'ın zaman zaman titrediği görüldü.
Dilan Polat haberi almasının ardından verdiği tepki üzerine mahkeme salonundan çıkarıldı. Adliye koridoruna çıkan Polat, haberin almasının ilk dakikalarında dizlerinin üzerine çöktü ve telefon görüşmeleri yaptı.

Haberi 'enerji' şarkısı ile kutladı

"Enerjim gelyor." ifadelerini kullanan Polat'ın sosyal medya hesabından "Enerci" şarkısıyla dans ettiği görüldü.
© Fotoğraf : Dilan Polat/InstagramDilan Polat
Dilan Polat - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
Dilan Polat
© Fotoğraf : Dilan Polat/Instagram
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала