https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/narinin-elinden-alinan-kil-ornegi-abisi-ve-annesiyle-uyumlu-cikti-1091173526.html
Narin'in avucundan ve şortundan alınan kıl örneği abisi ve annesiyle uyumlu çıktı
Narin'in avucundan ve şortundan alınan kıl örneği abisi ve annesiyle uyumlu çıktı
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın soruşturması devam ederken eski Diyarbakır Barosu Başkanı... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T21:48+0300
2024-12-04T21:48+0300
2024-12-04T22:45+0300
türkiye
kayıp narin
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diyarbakır barosu
diyarbakır valiliği
cinayet
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Cinayete kurban giden Narin Güran'ın avucundan ve şortundan alınan kıl ve saç örnekleri abisi ve annesiyle uyumlu çıktı.Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın soruşturması devam ederken eski Diyarbakır Barosu Başkanı Avukat Nahit Eren, Narin Güran'ın avucunda ve siyah şortunda bulunan saç ve kıl örneğinin annesi ve abisiyle DNA baz dizilimiyle uyumlu olduğunun tespit edildiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından davaya ilişkin paylaşım yapan Avukat Nahit Eren ''DNA açısından olumlu sonuç alınmayan saç örnekleri üzerinde Mitokondriyal DNA çalışması yapılabilmektedir. Mitokondriyal DNA sadece anneden çocuğa aktarılan ve aynı annesel soy ağacındaki bireylerde aynı olduğundan şahısların aynı anneden gelip gelmediğine dair bilgi sağlamaktadır. Narin'in avucunda ve siyah şortunda bulunan 29 cm'lik saç örnekleri yine yüzünden alınan biri 11 cm'lik diğeri 16 cm'lik kıl örnekler İstanbul Adli Kurumu'nca Mitokondriyal çalışmaya konu edinmiştir. Söz konusu saç ve kıl örnekleri Narin'in annesi Yüksel Güran ve abisi Enes Güran'ın Mitokondriyal DNA dizilimi ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Anne ve çocukların mitokondriyal DNA'sının aynı olduğu için kime ait olduğu tespit edilememiştir'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/narin-guran-cinayetinde-buyuk-gelisme-bilirkisi-raporu-davanin-seyrini-degistiriyor-o-goruntuler-1091092866.html
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narin güran son dakika, narin cinayeti son dakika, narini kim öldürdü, narin'in katili kim
Narin'in avucundan ve şortundan alınan kıl örneği abisi ve annesiyle uyumlu çıktı
21:48 04.12.2024 (güncellendi: 22:45 04.12.2024)
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın soruşturması devam ederken eski Diyarbakır Barosu Başkanı Avukat Nahit Eren, Narin Güran'ın avucunda ve siyah şortunda bulunan saç ve kıl örneğinin annesi ve abisiyle DNA baz dizilimiyle uyumlu olduğunun tespit edildiğini duyurdu.
Cinayete kurban giden Narin Güran'ın avucundan ve şortundan alınan kıl ve saç örnekleri abisi ve annesiyle uyumlu çıktı.
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın soruşturması devam ederken eski Diyarbakır Barosu Başkanı Avukat Nahit Eren, Narin Güran'ın avucunda ve siyah şortunda bulunan saç ve kıl örneğinin annesi ve abisiyle DNA baz dizilimiyle uyumlu olduğunun tespit edildiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından davaya ilişkin paylaşım yapan Avukat Nahit Eren ''DNA açısından olumlu sonuç alınmayan saç örnekleri üzerinde Mitokondriyal DNA çalışması yapılabilmektedir. Mitokondriyal DNA sadece anneden çocuğa aktarılan ve aynı annesel soy ağacındaki bireylerde aynı olduğundan şahısların aynı anneden gelip gelmediğine dair bilgi sağlamaktadır. Narin'in avucunda ve siyah şortunda bulunan 29 cm'lik saç örnekleri yine yüzünden alınan biri 11 cm'lik diğeri 16 cm'lik kıl örnekler İstanbul Adli Kurumu'nca Mitokondriyal çalışmaya konu edinmiştir. Söz konusu saç ve kıl örnekleri Narin'in annesi Yüksel Güran ve abisi Enes Güran'ın Mitokondriyal DNA dizilimi ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Anne ve çocukların mitokondriyal DNA'sının aynı olduğu için kime ait olduğu tespit edilememiştir'' dedi.