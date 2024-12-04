https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/narinin-elinden-alinan-kil-ornegi-abisi-ve-annesiyle-uyumlu-cikti-1091173526.html

Narin'in avucundan ve şortundan alınan kıl örneği abisi ve annesiyle uyumlu çıktı

Narin'in avucundan ve şortundan alınan kıl örneği abisi ve annesiyle uyumlu çıktı

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın soruşturması devam ederken eski Diyarbakır Barosu Başkanı... 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T21:48+0300

2024-12-04T21:48+0300

2024-12-04T22:45+0300

türkiye

kayıp narin

diyarbakır

diyarbakır barosu

diyarbakır valiliği

cinayet

toplumsal cinayet

faili meçhul cinayet

cinayet büro amirliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/07/1088919578_0:53:999:615_1920x0_80_0_0_1625dd420095646ede2f5426da0c93d2.jpg

Cinayete kurban giden Narin Güran'ın avucundan ve şortundan alınan kıl ve saç örnekleri abisi ve annesiyle uyumlu çıktı.Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın soruşturması devam ederken eski Diyarbakır Barosu Başkanı Avukat Nahit Eren, Narin Güran'ın avucunda ve siyah şortunda bulunan saç ve kıl örneğinin annesi ve abisiyle DNA baz dizilimiyle uyumlu olduğunun tespit edildiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından davaya ilişkin paylaşım yapan Avukat Nahit Eren ''DNA açısından olumlu sonuç alınmayan saç örnekleri üzerinde Mitokondriyal DNA çalışması yapılabilmektedir. Mitokondriyal DNA sadece anneden çocuğa aktarılan ve aynı annesel soy ağacındaki bireylerde aynı olduğundan şahısların aynı anneden gelip gelmediğine dair bilgi sağlamaktadır. Narin'in avucunda ve siyah şortunda bulunan 29 cm'lik saç örnekleri yine yüzünden alınan biri 11 cm'lik diğeri 16 cm'lik kıl örnekler İstanbul Adli Kurumu'nca Mitokondriyal çalışmaya konu edinmiştir. Söz konusu saç ve kıl örnekleri Narin'in annesi Yüksel Güran ve abisi Enes Güran'ın Mitokondriyal DNA dizilimi ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Anne ve çocukların mitokondriyal DNA'sının aynı olduğu için kime ait olduğu tespit edilememiştir'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/narin-guran-cinayetinde-buyuk-gelisme-bilirkisi-raporu-davanin-seyrini-degistiriyor-o-goruntuler-1091092866.html

türkiye

diyarbakır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

narin güran son dakika, narin cinayeti son dakika, narini kim öldürdü, narin'in katili kim