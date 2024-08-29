https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/kayip-kiz-cocugu-narin-guranin-agabeyi-istanbul-adli-tip-kurumuna-gonderildi-1087395705.html

Kayıp kız çocuğu Narin Güran'ın ağabeyi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

Kayıp kız çocuğu Narin Güran'ın ağabeyi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'da kayıp durumda olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın gözaltına alınan ağabeyi kolundaki ısırık izleriyle ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 29.08.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

narin güran

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istanbul

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Narin Güran'ın 18 yaşındaki ağabeyi E.G. olduğu ve kolundaki ısırık izinin Narin Güran'a ait olup olmadığının tespiti için şüphelinin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.

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