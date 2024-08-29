https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/kayip-kiz-cocugu-narin-guranin-agabeyi-istanbul-adli-tip-kurumuna-gonderildi-1087395705.html
Kayıp kız çocuğu Narin Güran'ın ağabeyi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi
Kayıp kız çocuğu Narin Güran'ın ağabeyi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da kayıp durumda olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın gözaltına alınan ağabeyi kolundaki ısırık izleriyle ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T00:28+0300
2024-08-29T00:28+0300
2024-08-29T00:37+0300
türkiye
narin güran
ağabey
istanbul
adli tıp kurumu
diş
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Narin Güran'ın 18 yaşındaki ağabeyi E.G. olduğu ve kolundaki ısırık izinin Narin Güran'a ait olup olmadığının tespiti için şüphelinin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/haluk-leventten-narin-aciklamasi-ahbaplar-arastirdi-1087393063.html
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narin abisi, narin olayı, narinin abisi, narin'in abisi enes kaç yaşında, narin güranın ağabeyi, narin olayı, narin abisi enes, haluk levent, jandarma
Kayıp kız çocuğu Narin Güran'ın ağabeyi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi
00:28 29.08.2024 (güncellendi: 00:37 29.08.2024)
Diyarbakır'da kayıp durumda olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın gözaltına alınan ağabeyi kolundaki ısırık izleriyle ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Narin Güran'ın 18 yaşındaki ağabeyi E.G. olduğu ve kolundaki ısırık izinin Narin Güran'a ait olup olmadığının tespiti için şüphelinin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.