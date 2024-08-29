Kayıp kız çocuğu Narin Güran'ın ağabeyi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ziraat Bankası çiftçilerin tarlalarını satışa çıkardı
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Verilen sözlere rağmen askeri arazilerin betonlaştırılması tutarsızlıktır’
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Son bir haftada 5 siyasi parti kuruldu
12:05
84 dk
HABER MASASI
Türkiye'de en çok tercih edilen estetik operasyonlar
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Levent Üzümcü İzmir Şehir Tiyatroları’nın Genel Sanat Yönetmeni oldu
17:36
2 dk
SESLİ HABER
Evlilikte kendi soyadını kullanmak isteyen kadınlara tanınmış olma şartı
17:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
SESLİ HABER
Rusya'da IŞİD saldırısı son anda önlendi
18:12
2 dk
SESLİ HABER
İsrailli hahamlardan İsrail hükümetine protesto mektubu
18:25
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'den Rus İHA'ları ile ilgili itiraf
18:36
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin önemli antik kentleri, sular altında kalabilir
18:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
İkinci el otomobil satışlarında yeni dönem
19:10
2 dk
SESLİ HABER
İşkenceci anne ve baba tutuklandı
19:24
1 dk
SESLİ HABER
Antidepresan kullanan balıklar 'depresyona' girdi
19:36
1 dk
SESLİ HABER
ABD’de 650 bin dolarlık bağışı estetik ve lükse harcayan rahibe dava
19:49
2 dk
SESLİ HABER
Beklenen münazara, 10 Eylül’de gerçekleşecek: Trump mı, Harris mi
20:04
1 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Ortadoğu tehlikeli bir eşiğe geldi
20:16
1 dk
SESLİ HABER
Yirmi FETÖ'cü, yakayı ele verdi
20:28
1 dk
SESLİ HABER
ABD'de başkanlık yarışı kızışıyor: Eski Demokratlar'dan Trump'a destek
20:39
1 dk
SESLİ HABER
İran'da 45 yıl sonra ilk: Kabinede üst düzey Sünni isim
20:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/kayip-kiz-cocugu-narin-guranin-agabeyi-istanbul-adli-tip-kurumuna-gonderildi-1087395705.html
Kayıp kız çocuğu Narin Güran'ın ağabeyi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi
Kayıp kız çocuğu Narin Güran'ın ağabeyi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da kayıp durumda olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın gözaltına alınan ağabeyi kolundaki ısırık izleriyle ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T00:28+0300
2024-08-29T00:37+0300
türkiye
narin güran
ağabey
istanbul
adli tıp kurumu
diş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/19/1087233776_0:0:603:339_1920x0_80_0_0_4cc31e0558eb6ea3517b068075554775.jpg
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Narin Güran'ın 18 yaşındaki ağabeyi E.G. olduğu ve kolundaki ısırık izinin Narin Güran'a ait olup olmadığının tespiti için şüphelinin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/haluk-leventten-narin-aciklamasi-ahbaplar-arastirdi-1087393063.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/19/1087233776_0:0:603:453_1920x0_80_0_0_389f5cbb868a7ad0560217feecdd0659.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
narin abisi, narin olayı, narinin abisi, narin'in abisi enes kaç yaşında, narin güranın ağabeyi, narin olayı, narin abisi enes, haluk levent, jandarma
narin abisi, narin olayı, narinin abisi, narin'in abisi enes kaç yaşında, narin güranın ağabeyi, narin olayı, narin abisi enes, haluk levent, jandarma

Kayıp kız çocuğu Narin Güran'ın ağabeyi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

00:28 29.08.2024 (güncellendi: 00:37 29.08.2024)
© İHA / -AW273911Narin Güran
Narin Güran - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2024
© İHA / -AW273911
Abone ol
Diyarbakır'da kayıp durumda olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın gözaltına alınan ağabeyi kolundaki ısırık izleriyle ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Narin Güran'ın 18 yaşındaki ağabeyi E.G. olduğu ve kolundaki ısırık izinin Narin Güran'a ait olup olmadığının tespiti için şüphelinin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.
Narin Güran - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2024
TÜRKİYE
Haluk Levent’ten ‘Narin’ açıklaması: 'Aile bireylerinin ifadelerinde çelişkiler mevcut'
Dün, 21:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала