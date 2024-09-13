Hande Fırat'tan Narin sorusu: 'Sahte ihbarlar yapıp sim kartları atmışlar, köylüler neden kamera taktırdı?'
07:45 13.09.2024 (güncellendi: 07:46 13.09.2024)
© AFP 2023 / STRHande Fırat
© AFP 2023 / STR
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Hande Fırat, Narin soruşturmasına dair edindiği bilgileri paylaştı. Fırat, "Sahte ihbarlar yapıp sim kartları atmışlar. Bir köy soruşturmayı niye yanlış yönlendirir" dedi.
Hürriyet yazarı Hande Fırat, Narin'in nasıl öldürüldüğüne dair yapılan soruşturmanın detaylarını paylaştı.
Fırat, köylülerin 19 gün boyunca sahte ihbarda bulunduğunu iddia etti ve şunları aktardı:
"Nasıl mı? Üst düzey yetkililere verilen brifinge göre, 19 gün boyunca köydeki bazı isimler önce telefon açarak sahte ihbarda bulunuyorlar, böylece soruşturmayı yanlış yönlendiriyorlar, sonra da sim kartları atıyorlar. Bitmedi... Köyün etrafında çingenelerin yaşadığı çadırlar var. İki farklı yerde iki terlik bulundu. İhbar edildi. Narin’in olmadığı ortaya çıktı. Sim kartı atılan telefonlardan yapılan ihbarlar, iki farklı yere terlik koyan zihniyet, tuhaf karanlık bir birliktelik, değişik ilişkiler ağı, para iddiası, daha da garibi “sonradan gelebilecek soruların yol açabileceği sorunlar zinciri”... Ne acı değil mi? Tavşantepe diye bir köy varmış, küçücük Narin’i akrabalardan oluşan bu köyde biri ya da birileri boğarak öldürmüş. Türkiye ayağa kalkmış. Aile “dış güçler” demiş. Siyasiler, yörenin önde gelenleri ailenin gücünden ve öneminden bahsederlerse; onlar da 8 yaşındaki bir yavrunun ölümünü dış güçlere bağlayacak cesareti kendilerinde görürler. Böyle bir organize kötülük insanın tüylerini diken diken yapıyor... Buckle’ın “Suçu toplum hazırlar, suçlu işler” sözü hepimizin aklına kazınsın. Kazınsın ki her tarafın kapkara göründüğü Tavşantepe’ler Türkiye’de olmasın."
Köylüler neden evlerine kamera taktırdı?
"Narin’in cesedi bulunmadan önce, aramaların devam ettiği sırada Tavşantepe’de köylülerin evlerine güvenlik kameraları taktırmaları da “Narin’in öldüğünü biliyorlardı” yorumlarına yol açtı. Köylüler, evlerinin kapısını, bahçesini, dört tarafını gösteren kameraları taktırırken, bir yandan da ceset bulununcaya kadar evlerinin önünde nöbet tuttular. Bölgede görev yapan muhabirler, aramaların sürdüğü sırada köylülerin hummalı bir şekilde kamera taktırmasını ve nöbet tutmalarını, “Narin’in öldürüldüğünü biliyorlardı ve cesedin evlerinin yakınına bırakılmasını engellemek için bunları yaptılar” diye yorumladılar."