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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/narin-guranin-cansiz-bedenini-saklayan-nevzat-bahtiyarin-aracinin-goruntuleri-ortaya-cikti-1089595644.html
Narin Güran'ın cansız bedenini saklayan Nevzat Bahtiyar'ın aracının görüntüleri ortaya çıktı
Narin Güran'ın cansız bedenini saklayan Nevzat Bahtiyar'ın aracının görüntüleri ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenini sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın aracının görüntüleri ortaya çıktı. Nevzat... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T06:18+0300
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Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.Nevzat Bahtiyar'ın aracının görüntüleriTutuklu 4 sanığın "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacağı dava dosyasına giren görüntülerde, Narin Güran'ın cansız bedenini sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın aracının dere kenarına geliş gidiş anları yer aldı.Kayıtlarda, aracın saat 15.44'te dere kenarına gittiği, bir süre beklediği daha sonra dönüşe geçtiği görülüyor.İddianamede, "Tavşantepe Mahallesi'nin karşı kısmında bulunan çiftliğe ait kamera açısına Narin'in kaybolduğu gün saat 15.41'de şüpheli bir aracın girdiği ve bu aracın saat 15.44 sıralarında Eğertutmaz Deresi'nin yakınında bulunan toprak yolda durduğu belirlendi. Kamera saatine göre 38 dakika 11 saniye sonra Eğertutmaz Deresi civarından ayrıldığı, söz konusu aracın kırmızı renkte olduğu tespit edildi. Kamera kayıtlarının takibinde aracın Nevzat Bahtiyar'ın kullanımında olan araç olduğu açıkça belirlendi" bilgisine yer verilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/narin-cinayetinde-ilk-durusma-tarihi-belli-oldu-agirlastirilmis-muebbet-istenen-4-sanik-ilk-kez-1089567434.html
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narin güran, cinayet, diyarbakır, nevzat bahtiyar
narin güran, cinayet, diyarbakır, nevzat bahtiyar

Narin Güran'ın cansız bedenini saklayan Nevzat Bahtiyar'ın aracının görüntüleri ortaya çıktı

06:18 24.10.2024
© İHANarin Güran
Narin Güran - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
© İHA
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Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenini sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın aracının görüntüleri ortaya çıktı. Nevzat Bahtiyar'ın aracının dere kenarına geliş gidiş görüntüleri kamera kayıtlarında yer aldı. İddianamede, "Aracın Nevzat Bahtiyar'ın kullanımında olan araç olduğu açıkça belirlendi" ifadeleri yer aldı.
Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Nevzat Bahtiyar'ın aracının görüntüleri

Tutuklu 4 sanığın "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacağı dava dosyasına giren görüntülerde, Narin Güran'ın cansız bedenini sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın aracının dere kenarına geliş gidiş anları yer aldı.
Kayıtlarda, aracın saat 15.44'te dere kenarına gittiği, bir süre beklediği daha sonra dönüşe geçtiği görülüyor.
İddianamede, "Tavşantepe Mahallesi'nin karşı kısmında bulunan çiftliğe ait kamera açısına Narin'in kaybolduğu gün saat 15.41'de şüpheli bir aracın girdiği ve bu aracın saat 15.44 sıralarında Eğertutmaz Deresi'nin yakınında bulunan toprak yolda durduğu belirlendi. Kamera saatine göre 38 dakika 11 saniye sonra Eğertutmaz Deresi civarından ayrıldığı, söz konusu aracın kırmızı renkte olduğu tespit edildi. Kamera kayıtlarının takibinde aracın Nevzat Bahtiyar'ın kullanımında olan araç olduğu açıkça belirlendi" bilgisine yer verilmişti.
Narin Güran - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
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Narin cinayetinde ilk duruşma tarihi belli oldu: 4 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak
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