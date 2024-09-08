https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/narin-guran-sorusturmasinda-gozaltina-alinanlarin-sayisi-23e-yukseldi-1087802238.html

Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların sayısı 23'e yükseldi

Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların sayısı 23'e yükseldi

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 23'e yükseldi. 08.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-08T22:41+0300

2024-09-08T22:41+0300

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türkiye

narin güran

gözaltı

son dakika

cinayet

çocuk cinayeti

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Diyarbakır'da Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından 2 kişi daha gözaltına alındı.Gözaltına alınan 21 kişi arasında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, üç amcası ve tutuklanan amcası S.G'nin eşinin de bulunduğu öğrenildi.İki ağabeyden birinin daha önce gözaltına alınan ve kolundaki ısırık izi İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerde Narin Güran'a ait olmadığı belirlenerek serbest bırakılan E.G. olduğu öğrenildi.Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken Narin Güran'ın amcasının da bulunduğu 2 kişi daha gözaltına alındı.'Çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği anlaşılmıştır'Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolan Narin Güran'ın kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı.Zorluoğlu şu açıklamada bulunmuştu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/erdogandan-narin-aciklamasi-katledenlerin-adalet-onunde-mutlaka-hesap-vermesini-saglayacagiz-1087796485.html

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narin güran, gözaltı, son dakika, cinayet, çocuk cinayeti