https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/narin-guran-sorusturmasinda-gozaltina-alinanlarin-sayisi-23e-yukseldi-1087802238.html
Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların sayısı 23'e yükseldi
Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların sayısı 23'e yükseldi
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 23'e yükseldi. 08.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-08T22:41+0300
2024-09-08T22:41+0300
2024-09-08T22:47+0300
türkiye
narin güran
gözaltı
son dakika
cinayet
çocuk cinayeti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1c/1087392891_0:249:986:804_1920x0_80_0_0_553512bf0462cf24ede299b0dc90b2dc.jpg
Diyarbakır'da Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından 2 kişi daha gözaltına alındı.Gözaltına alınan 21 kişi arasında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, üç amcası ve tutuklanan amcası S.G'nin eşinin de bulunduğu öğrenildi.İki ağabeyden birinin daha önce gözaltına alınan ve kolundaki ısırık izi İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerde Narin Güran'a ait olmadığı belirlenerek serbest bırakılan E.G. olduğu öğrenildi.Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken Narin Güran'ın amcasının da bulunduğu 2 kişi daha gözaltına alındı.'Çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği anlaşılmıştır'Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolan Narin Güran'ın kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı.Zorluoğlu şu açıklamada bulunmuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/erdogandan-narin-aciklamasi-katledenlerin-adalet-onunde-mutlaka-hesap-vermesini-saglayacagiz-1087796485.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1c/1087392891_0:156:986:896_1920x0_80_0_0_5680aa1820c46a98aa241262f5d58d2b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
narin güran, gözaltı, son dakika, cinayet, çocuk cinayeti
narin güran, gözaltı, son dakika, cinayet, çocuk cinayeti
Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların sayısı 23'e yükseldi
22:41 08.09.2024 (güncellendi: 22:47 08.09.2024)
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 23'e yükseldi.
Diyarbakır'da Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından 2 kişi daha gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 21 kişi arasında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, üç amcası ve tutuklanan amcası S.G'nin eşinin de bulunduğu öğrenildi.
İki ağabeyden birinin daha önce gözaltına alınan ve kolundaki ısırık izi İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerde Narin Güran'a ait olmadığı belirlenerek serbest bırakılan E.G. olduğu öğrenildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken Narin Güran'ın amcasının da bulunduğu 2 kişi daha gözaltına alındı.
'Çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği anlaşılmıştır'
Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolan Narin Güran'ın kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı.
Zorluoğlu şu açıklamada bulunmuştu:
"İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır."