https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/yenidogan-cetesi-sorusturmasinda-adi-geciyordu-ozel-reyap-hastanesinin-ruhsati-iptal-edildi-1089429870.html
Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçiyordu: Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatı iptal edildi
Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçiyordu: Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatı iptal edildi
Sputnik Türkiye
Tekirdağ'da faaliyet gösteren ve Yenidoğan Çetesi soruşturmasında adı geçen özel bir hastanenin ruhsatı iptal edildi. 19.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-19T12:53+0300
2024-10-19T12:53+0300
2024-10-19T12:53+0300
türkiye
yenidoğan
bebek yenidoğan servisi
yenidoğan çetesi
özel reyap hastanesi
ruhsat
ruhsat iptali
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Türkiye'nin gündemini sarsan Yenidoğan Çetesi soruşturması sürerken, soruşturmada adı geçen Tekirdağ Çorlu'da faaliyet gösteren Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatı iptal edildi. Hastalar taburcu ediliyorRuhsatının iptal edilmesinin ardından, sabah saatlerinden itibaren hastalar yakınları tarafından hastaneden alınmaya başlandı. Ruhsat iptali kararı sonrasında hastanede yoğun bir hareketlilik yaşandı ve hastaların taburcu süreci ilerlemeye devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/yenidogan-cetesi-isim-isim-belli-oldu-sgkdan-inceleme-aciklamasi--1089420712.html
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yenidoğan, bebek yenidoğan servisi, yenidoğan çetesi, özel reyap hastanesi, ruhsat, ruhsat iptali
yenidoğan, bebek yenidoğan servisi, yenidoğan çetesi, özel reyap hastanesi, ruhsat, ruhsat iptali
Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçiyordu: Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatı iptal edildi
Tekirdağ'da faaliyet gösteren ve Yenidoğan Çetesi soruşturmasında adı geçen özel bir hastanenin ruhsatı iptal edildi.
Türkiye'nin gündemini sarsan Yenidoğan Çetesi soruşturması sürerken, soruşturmada adı geçen Tekirdağ Çorlu'da faaliyet gösteren Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatı iptal edildi.
Hastalar taburcu ediliyor
Ruhsatının iptal edilmesinin ardından, sabah saatlerinden itibaren hastalar yakınları tarafından hastaneden alınmaya başlandı. Ruhsat iptali kararı sonrasında hastanede yoğun bir hareketlilik yaşandı ve hastaların taburcu süreci ilerlemeye devam ediyor.