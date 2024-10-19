https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/yenidogan-cetesi-sorusturmasinda-adi-geciyordu-ozel-reyap-hastanesinin-ruhsati-iptal-edildi-1089429870.html

Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçiyordu: Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatı iptal edildi

Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçiyordu: Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatı iptal edildi

Sputnik Türkiye

Tekirdağ'da faaliyet gösteren ve Yenidoğan Çetesi soruşturmasında adı geçen özel bir hastanenin ruhsatı iptal edildi. 19.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-19T12:53+0300

2024-10-19T12:53+0300

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türkiye

yenidoğan

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ruhsat

ruhsat iptali

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Türkiye'nin gündemini sarsan Yenidoğan Çetesi soruşturması sürerken, soruşturmada adı geçen Tekirdağ Çorlu'da faaliyet gösteren Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatı iptal edildi. Hastalar taburcu ediliyorRuhsatının iptal edilmesinin ardından, sabah saatlerinden itibaren hastalar yakınları tarafından hastaneden alınmaya başlandı. Ruhsat iptali kararı sonrasında hastanede yoğun bir hareketlilik yaşandı ve hastaların taburcu süreci ilerlemeye devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/yenidogan-cetesi-isim-isim-belli-oldu-sgkdan-inceleme-aciklamasi--1089420712.html

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yenidoğan, bebek yenidoğan servisi, yenidoğan çetesi, özel reyap hastanesi, ruhsat, ruhsat iptali