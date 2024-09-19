https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/narin-guranin-olumune-iliskin-adli-tip-kurumu-raporu-tamamlandi-olumunun-boyuna-basi-sonucu-oldugu-1088224416.html

Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı: Ölümünün boyuna bası sonucu olduğu belirlendi

Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı: Ölümünün boyuna bası sonucu olduğu belirlendi

Sputnik Türkiye

Diyarbakırda öldürülen Narin Güran cinayetine ilişkin Adli Tıp Raporu ramamlandı. Ölümünün ağız burun kapanması be boyuna bası sonucu meydana geldiği... 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T23:22+0300

2024-09-19T23:22+0300

2024-09-19T23:26+0300

türkiye

narin güran

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Diyarbakır'da Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetine ilişkin Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu, adli belgeler ile otopsi raporu değerlendirilerek hazırladığı raporu Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.Raporda, 'mevcut verilerle Narin Güran'ın cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı hususunda tıbben değerlendirme yapılamadığı', kız çocuğunun ölümünün kaybolduğu tarih olan 21 Ağustos’ta meydana geldiği belirtildi.Sol diz altından bacağın kopmasına yol açan travmanın, ölüm sonrası hayvanlar tarafından meydana geldiği belirtilen raporda, "Çocuğun ölümünün ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana gelmiş olduğu, oy birliği ile mütalaa edilmiştir" ifadesi yer aldı.Narin Güran'ın abisi Enes Güran'ın kolundaki diş izleriyle ilgili inceleme yapan Adli Tıp 2. İhtisas Kurulunun mütalaasının da yarın çıkması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/narin-sorusturmasinda-dikkat-ceken-enes-guran-detayi-cinayetten-1-gun-once-neden-diyarbakira-geldi-1088190808.html

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