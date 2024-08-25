https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/diyarbakir-valiliginden-kayip-narine-ait-oldugu-iddia-edilen-kan-lekelerine-iliskin-aciklama-1087246589.html
Valilikten kayıp Narin'e ait olduğu iddia edilen kan lekelerine ilişkin açıklama
Valilikten kayıp Narin'e ait olduğu iddia edilen kan lekelerine ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Diyarbakır Valiliği kayıp durumunda olan 8 yaşındaki kız çocuğu ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Narin'in evine yakın bölgede bulunan ve kız çocuğuna ait... 25.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-25T20:32+0300
2024-08-25T20:32+0300
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türkiye
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narin güran
kayıp
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Diyarbakır Valiliği kayıp durumdaki Narin Güran'a ilişkin açıklama yaptı.Bazı medya organlarında kayıp kızın evinin yakınlarındaki bir bölgede kan lekeleri bulunduğu ve o kanın Narin'e ait olduğu iddia edilmişti.Açıklama yayınlayan Diyarbakır Valiliği, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/diyarbakir-8-yasindaki-narini-ariyor-ne-terligini-ne-tokasini-ne-elbisesini-hicbir-seyini-1087243427.html
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Valilikten kayıp Narin'e ait olduğu iddia edilen kan lekelerine ilişkin açıklama
20:32 25.08.2024 (güncellendi: 20:44 25.08.2024)
Diyarbakır Valiliği kayıp durumunda olan 8 yaşındaki kız çocuğu ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Narin'in evine yakın bölgede bulunan ve kız çocuğuna ait olduğu iddia edilen kan lekelerinin başka bir çocuğa ait olduğunu belirtti.
Diyarbakır Valiliği kayıp durumdaki Narin Güran'a ilişkin açıklama yaptı.
Bazı medya organlarında kayıp kızın evinin yakınlarındaki bir bölgede kan lekeleri bulunduğu ve o kanın Narin'e ait olduğu iddia edilmişti.
Açıklama yayınlayan Diyarbakır Valiliği, şu ifadeleri kullandı:
T.C DİYARBAKIR VALİLİĞİ İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü BASINA ve KAMUOYUNA Bazı medya organları ile sosyal medya hesaplarında; Kayıp olarak aranan Narin GÜRAN’ın evine yakın bir bölgedeki kayalıklar üzerinde kayıp kız çocuğuna ait olduğu iddia edilen kan lekelerinin bulunduğu şeklinde haber ve paylaşımların yer aldığı görülmüştür. Kayalıklar üzerinde bulunan kan lekesinin mahalle sakinlerinden bir çocuğun burnunun kanaması sonucu meydana geldiği tespit edilmiştir. Valiliğimizin koordinasyonda ilgili kurumlarımız vasıtasıyla, her türlü ihtimal değerlendirilerek, kayıp kızımızın aranmasına devam edilmektedir. Her türlü önemli gelişmeden kamuoyu vakitlice bilgilendirilecektir. Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.