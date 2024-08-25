https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/diyarbakir-valiliginden-kayip-narine-ait-oldugu-iddia-edilen-kan-lekelerine-iliskin-aciklama-1087246589.html

Valilikten kayıp Narin'e ait olduğu iddia edilen kan lekelerine ilişkin açıklama

Valilikten kayıp Narin'e ait olduğu iddia edilen kan lekelerine ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Diyarbakır Valiliği kayıp durumunda olan 8 yaşındaki kız çocuğu ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Narin'in evine yakın bölgede bulunan ve kız çocuğuna ait... 25.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-25T20:32+0300

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türkiye

diyarbakır

narin güran

kayıp

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Diyarbakır Valiliği kayıp durumdaki Narin Güran'a ilişkin açıklama yaptı.Bazı medya organlarında kayıp kızın evinin yakınlarındaki bir bölgede kan lekeleri bulunduğu ve o kanın Narin'e ait olduğu iddia edilmişti.Açıklama yayınlayan Diyarbakır Valiliği, şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/diyarbakir-8-yasindaki-narini-ariyor-ne-terligini-ne-tokasini-ne-elbisesini-hicbir-seyini-1087243427.html

türkiye

diyarbakır

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