https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/ozel-hastaneye-sevk-edilen-bebeklerin-aileleri-konustu-burada-kalirsaniz-bebeginiz-olur-1089246273.html

Özel hastaneye sevk edilen bebeklerin aileleri konuştu: 'Burada kalırsanız bebeğiniz ölür' dediler

Özel hastaneye sevk edilen bebeklerin aileleri konuştu: 'Burada kalırsanız bebeğiniz ölür' dediler

Sputnik Türkiye

Bebek acil hastalarını anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlamakla kalmayıp 12 bebeğin hayatını kaybetmesine, 3 bebeğin de yaralanmasına neden... 15.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-15T13:02+0300

2024-10-15T13:02+0300

2024-10-15T13:02+0300

türkiye

bebek

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tehdit

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Bebeklerin özel hastanelere nakledilerek haksız kazanç sağlanmasına yönelik soruşturma sürüyor. Özel hastaneler sevk edilen bebeklerin yakınları Sabah gazetesinden Huzeyfe Atıcı'ya konuştu.Geçen yıl Kasım ayında 28 haftalık hamile eşinin tansiyon rahatsızlığı nedeniyle Esenyurt'ta özel bir hastaneye gittiklerini belirten Mehmet Hanifi Kaya ifadesinde, 4 saatlik bekleyişin ardından yoğun bakımda yer olmadığı gerekçesiyle yine Esenyurt'ta başka bir özel hastaneye sevk edildiklerini anlattı.'Yoğun bakımdaki 3 günün ardından bebeğimiz öldü'Eşi Zeynep Kaya'nın ambulansla sevk edilip derhal doğuma alındığı söylenen Mehmet Hanifi Kaya, eşinin durumunu sorduğunda 8 bin lira ücret istendiğini belirterek; "Ben ödemeyle uğraşırken eşim doğum yaptı. Çocuğum 3 gün yoğun bakım ünitesinde kaldı. İlk 2 gün doktor Songül adlı kişi bebeğimin iyi olduğunu söyledi. Bu sürede bebeğimi görmedim. Üçüncü gün ise bebeğimin durumunun kötüleştiği, sonra da öldüğü söylendi." dedi.'Burada kalırsanız bebeğiniz ölür'Baba Benedict N. ise "5 aylık kızım Michelle N'nin öksürük ve soğuk algınlığı şikayeti üzerine Beylikdüzü'nde bir özel hastaneye gittik. Yatış işlemleri ve ödemenin ardından doktor muayene etti. İşlemlerden sonra testler yapıldı ve solunum yolları virüsü teşhisi kondu. Bebeğim 4 gün hastanede kaldı. 3 gün de yoğun bakım ünitesinde kaldı. 3. günün sonunda bir doktor 'Burası 1 aylık bebekler için, sizin bebeğiniz 5 aylık. Burada kalırsanız bebeğiniz ölür' dedi. Bunun üzerine hastane aramaya başladık. Biz bulamadık ama bu hastanedeki yoğun bakımdan sorumlu doktor bize Beylikdüzü'nde başka bir hastane önerip '2 hafta kalırsa sağlığına kavuşur' dedi. Özel ambulansla bu hastaneye sevk olduk. 35 bin liralık yatış ücretini peşin ödedim. Bebeğim yoğun bakım ünitesine alındı. Hemşire bize 'Burada beklemeyin, evinize gidin' dedi. Eve gittik. Ertesi gün arayıp bebeğimin durumunun kötü olduğunu söylediler. Hastaneye gittiğimde ise bebeğimin öldüğü söylendi." dedi.

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