Narin cinayetinde gelişme: Anne Yüksel Güran'ın diş örneği alınacak

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin'in en son diş muayenesinde çektirdiği diş ve çene röntgenine ulaştığı ve söz konusu diş ve çene röntgenlerinin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği ifade edilmişti. Kolunda diş izi bulunduğu belirtilen Narin'in gözaltındaki ağabeyi İstanbul'a Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu'nda tetkiklerden geçirilirken Narin'in diş ve çene röntgenleriyle, ağabeyinin kolundaki diş izleri karşılaştırılmıştı.