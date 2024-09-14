https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/narin-cinayetinde-gelisme-anne-yuksel-guranin-dis-ornegi-alinacak-1088025206.html
Narin cinayetinde gelişme: Anne Yüksel Güran'ın diş örneği alınacak
Narin cinayetinde gelişme: Anne Yüksel Güran'ın diş örneği alınacak
Sputnik Türkiye
Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın... 14.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-14T18:47+0300
2024-09-14T18:47+0300
2024-09-14T18:50+0300
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin'in en son diş muayenesinde çektirdiği diş ve çene röntgenine ulaştığı ve söz konusu diş ve çene röntgenlerinin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği ifade edilmişti. Kolunda diş izi bulunduğu belirtilen Narin'in gözaltındaki ağabeyi İstanbul'a Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu'nda tetkiklerden geçirilirken Narin'in diş ve çene röntgenleriyle, ağabeyinin kolundaki diş izleri karşılaştırılmıştı.Sabah'ın haberine göre Narin'in DNA izinin, ağabeyinde yapılan tetkiklerde bulunmadığını vurgulandı. Ağabeyin kendi kolunda bulunan diş izinin, Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemezken Narin'e ait çene ve diş röntgenlerindeki fiziksel yapının da, ağabeyin kolundaki izlerle örtüşmediği vurgulandı.Anneden diş örneği alınacak'Kasten öldürme ve iştirakten' cezaevinde bulunan Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran'ın Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine getirildiği aktarıldı. Kapalı olmasına rağmen açıldığı ve uzmanların çağrıldığı ifade edilen hastanede anne Yüksel Güran'ın diş ölçünün alınacağını vurgulanırken alınacak ölçünün Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırık izi ile karşılaştırılacağı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/narin-sorusturmasinda-tutuklananlara-olay-gunu-soruldu-saati-degistirirsen-senin-basin-yanar-1087996211.html
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Narin cinayetinde gelişme: Anne Yüksel Güran'ın diş örneği alınacak
18:47 14.09.2024 (güncellendi: 18:50 14.09.2024)
Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ederken Narin'in annesinin diş örneğinin alınacağını ifade edildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin'in en son diş muayenesinde çektirdiği diş ve çene röntgenine ulaştığı ve söz konusu diş ve çene röntgenlerinin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği ifade edilmişti. Kolunda diş izi bulunduğu belirtilen Narin'in gözaltındaki ağabeyi İstanbul'a Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu'nda tetkiklerden geçirilirken Narin'in diş ve çene röntgenleriyle, ağabeyinin kolundaki diş izleri karşılaştırılmıştı.
Sabah'ın haberine göre Narin'in DNA izinin, ağabeyinde yapılan tetkiklerde bulunmadığını vurgulandı. Ağabeyin kendi kolunda bulunan diş izinin, Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemezken Narin'e ait çene ve diş röntgenlerindeki fiziksel yapının da, ağabeyin kolundaki izlerle örtüşmediği vurgulandı.
Anneden diş örneği alınacak
'Kasten öldürme ve iştirakten' cezaevinde bulunan Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran'ın Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine getirildiği aktarıldı.
Kapalı olmasına rağmen açıldığı ve uzmanların çağrıldığı ifade edilen hastanede anne Yüksel Güran'ın diş ölçünün alınacağını vurgulanırken alınacak ölçünün Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırık izi ile karşılaştırılacağı öğrenildi.