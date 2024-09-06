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Dilan ve Engin Polat için ara karar günü, bir kez daha dua istedi: Mahkeme ne karar verecek?
Dilan ve Engin Polat için ara karar günü, bir kez daha dua istedi: Mahkeme ne karar verecek?
Sputnik Türkiye
Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği, 4'ü tutuklu 28 sanık hakkında açılan... 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T10:24+0300
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Kara para akladıkları iddiasıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat'ında aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davanın iki gündür devam ediyor.Dua istediDilan Polat, duruşma öncesi Instagram’daki “Enerciiii” isimli kanalında 350 bini aşkın takipçisinden "Günaydın dualarınızda bizi eksik etmeyin." yine dua istedi.Duruşmada neler olmuştu?4 Eylül'deki duruşmada sanıkların savunmaları alınırken dünkü duruşmanın ikinci celsesinde avukatların beyanları ile devam etti.Engin Polat, savunmasında hiçbir paravan şirketinin olmadığını iddia ederek "Ben ve ailemin yönettiği tüm şirketlerin kazançları yasal yolla elde edilmiş ticaretten kazanılan varlıklardır. Kaynağı belirsiz hiçbir varlığımız yoktur. Türkiye'nin konuştuğu bu davada bahis ve benzeri sitelerinden hesabımıza gelen para yokken iddianame düzenlemiştir." demişti.Polat, savunmasının devamında suçlamaları kabul etmediğini söylemişti.'18 kilo verdim'Dilan Polat ise cezaevindeki süreçte sağlığını kaybettiğini öne sürerek ortalama 18 kilo verdiğini sözlerine ekledi. "Çocuklarımdan ayrı kaldım, eşim hala cezaevinde. İftiraya maruz kaldık." savunmasında bulunan tutuksuz sanık Dilan Polat, suçlamaları kabul etmediğini belirterek kendisinin sadece şirketlerin reklam yüzü olduğunu söyledi.Yaklaşık 10 ay kadar cezaevinde yattığını belirten Dilan Polat, savunmasına şu şekilde devam etti:Savcı mütaalasını açıkladıSavcı, mevcut delil durumu gereği sanıkların mal varlıkları hakkında konulan tedbirin devamına fakat bazı sanıkların emekli maaşlarına getirilen kısıtın kaldırılmasına, belirlenen yerlere başvurmak ve yurt çıkış yasağı şeklinde adli kontrol bulunan sanıklar hakkındaki belirlenen yerlere başvuru şeklindeki adli kontrolün kaldırılmasına, yurt dışına çıkmama yönünden bulunan adli kontrol kararlarının ise devamına karar verilmesini istedi.Bugün ara karar çıkar mı?Tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün lehine tahliye gerektirecek ölçüde henüz bir değişikliğin bulunmaması, tutuklama kararındaki gerekçelerin halen mevcudiyetinin korumasının yanı sıra sanıkların üzerine atılı suçlara dair delillerin mevcudiyeti, suçların vasıf ve mahiyeti, tutuklu sanıkların kaçma şüphesi bulunması hususları göz önüne alınıp tutukluluklarının devamına karar verilmesi savcılıkça talip edildi.Duruşmaya mahkemenin ara kararını açıklaması için bugün devam edilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/dilan-ve-engin-polat-kara-para-aklama-sucundan-ilk-kez-hakim-karsisina-cikacak-1087581851.html
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Dilan ve Engin Polat için ara karar günü, bir kez daha dua istedi: Mahkeme ne karar verecek?

10:24 06.09.2024
© İHA / ELYESA KARATEPE - GAMZE ÇEVRİM-AW281640Dilan ve Engin Polat
Dilan ve Engin Polat - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
© İHA / ELYESA KARATEPE - GAMZE ÇEVRİM-AW281640
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Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği, 4'ü tutuklu 28 sanık hakkında açılan davanın duruşmasında cumhuriyet savcısı görüşünü açıkladı. Mahkemenin bugün ara kararını açıklaması bekleniyor.
Kara para akladıkları iddiasıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat'ında aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davanın iki gündür devam ediyor.

Dua istedi

Dilan Polat, duruşma öncesi Instagram’daki “Enerciiii” isimli kanalında 350 bini aşkın takipçisinden "Günaydın dualarınızda bizi eksik etmeyin." yine dua istedi.

Duruşmada neler olmuştu?

4 Eylül'deki duruşmada sanıkların savunmaları alınırken dünkü duruşmanın ikinci celsesinde avukatların beyanları ile devam etti.
Engin Polat, savunmasında hiçbir paravan şirketinin olmadığını iddia ederek "Ben ve ailemin yönettiği tüm şirketlerin kazançları yasal yolla elde edilmiş ticaretten kazanılan varlıklardır. Kaynağı belirsiz hiçbir varlığımız yoktur. Türkiye'nin konuştuğu bu davada bahis ve benzeri sitelerinden hesabımıza gelen para yokken iddianame düzenlemiştir." demişti.
Polat, savunmasının devamında suçlamaları kabul etmediğini söylemişti.

'18 kilo verdim'

Dilan Polat ise cezaevindeki süreçte sağlığını kaybettiğini öne sürerek ortalama 18 kilo verdiğini sözlerine ekledi. "Çocuklarımdan ayrı kaldım, eşim hala cezaevinde. İftiraya maruz kaldık." savunmasında bulunan tutuksuz sanık Dilan Polat, suçlamaları kabul etmediğini belirterek kendisinin sadece şirketlerin reklam yüzü olduğunu söyledi.
Yaklaşık 10 ay kadar cezaevinde yattığını belirten Dilan Polat, savunmasına şu şekilde devam etti:

"Şirketlerle çok bir bağlantım yoktu. Eşime de çok güvendiğim için çok emindim. Biz aile şirketi olduğumuz için herkes işin bir ucundan tutuyordu. Herkes ilgileniyordu şirketlerle. Ben hayatımın hiçbir döneminde fatura bile kesmedim. Benim ortalama 7 milyon takipçim var. Bahis sitesi reklamı yapsam en az bin kişi ekran görüntüsünü alır, paylaşırdı. Ben bahis sitesi reklamı yapmadım. Eşimin hiçbir şekilde soğuk cüzdan, kara para bağlantısını olmadığına çok eminim. Kıbrıs'a birlikte gezme amaçlı gittik. Eşim, Derkan Başer'i tanımıyor. Tanımıyoruz kendilerini. Ben gerçekten bu süreçte sağlığımı kaybettim, ortalama 18 kilo verdim. Çocuklarımdan ayrı kaldım, çocuklarımın babası cezaevinde. İftiraya maruz kaldık. Tamamen yalancı tanık beyanları nedeniyle yargılanıyoruz. Somut bir delil söz konusu değil."

Savcı mütaalasını açıkladı

Savcı, mevcut delil durumu gereği sanıkların mal varlıkları hakkında konulan tedbirin devamına fakat bazı sanıkların emekli maaşlarına getirilen kısıtın kaldırılmasına, belirlenen yerlere başvurmak ve yurt çıkış yasağı şeklinde adli kontrol bulunan sanıklar hakkındaki belirlenen yerlere başvuru şeklindeki adli kontrolün kaldırılmasına, yurt dışına çıkmama yönünden bulunan adli kontrol kararlarının ise devamına karar verilmesini istedi.

Bugün ara karar çıkar mı?

Tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün lehine tahliye gerektirecek ölçüde henüz bir değişikliğin bulunmaması, tutuklama kararındaki gerekçelerin halen mevcudiyetinin korumasının yanı sıra sanıkların üzerine atılı suçlara dair delillerin mevcudiyeti, suçların vasıf ve mahiyeti, tutuklu sanıkların kaçma şüphesi bulunması hususları göz önüne alınıp tutukluluklarının devamına karar verilmesi savcılıkça talip edildi.
Duruşmaya mahkemenin ara kararını açıklaması için bugün devam edilecek.
Dilan ve Engin Polat - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2024
TÜRKİYE
Dilan ve Engin Polat 'kara para aklama' suçundan ilk kez hakim karşısına çıkacak
3 Eylül, 12:01
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