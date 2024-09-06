https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/dilan-ve-engin-polat-icin-ara-karar-gunu-bir-kez-daha-dua-istedi-mahkeme-ne-karar-verecek-1087715167.html

Dilan ve Engin Polat için ara karar günü, bir kez daha dua istedi: Mahkeme ne karar verecek?

Dilan ve Engin Polat için ara karar günü, bir kez daha dua istedi: Mahkeme ne karar verecek?

Sputnik Türkiye

Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği, 4'ü tutuklu 28 sanık hakkında açılan... 06.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-06T10:24+0300

2024-09-06T10:24+0300

2024-09-06T10:24+0300

türkiye

türkiye

dilan polat

engin polat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/06/1087714958_0:0:1168:657_1920x0_80_0_0_fe7f6ab43594d0b4a16d074e38055f68.jpg

Kara para akladıkları iddiasıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat'ında aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davanın iki gündür devam ediyor.Dua istediDilan Polat, duruşma öncesi Instagram’daki “Enerciiii” isimli kanalında 350 bini aşkın takipçisinden "Günaydın dualarınızda bizi eksik etmeyin." yine dua istedi.Duruşmada neler olmuştu?4 Eylül'deki duruşmada sanıkların savunmaları alınırken dünkü duruşmanın ikinci celsesinde avukatların beyanları ile devam etti.Engin Polat, savunmasında hiçbir paravan şirketinin olmadığını iddia ederek "Ben ve ailemin yönettiği tüm şirketlerin kazançları yasal yolla elde edilmiş ticaretten kazanılan varlıklardır. Kaynağı belirsiz hiçbir varlığımız yoktur. Türkiye'nin konuştuğu bu davada bahis ve benzeri sitelerinden hesabımıza gelen para yokken iddianame düzenlemiştir." demişti.Polat, savunmasının devamında suçlamaları kabul etmediğini söylemişti.'18 kilo verdim'Dilan Polat ise cezaevindeki süreçte sağlığını kaybettiğini öne sürerek ortalama 18 kilo verdiğini sözlerine ekledi. "Çocuklarımdan ayrı kaldım, eşim hala cezaevinde. İftiraya maruz kaldık." savunmasında bulunan tutuksuz sanık Dilan Polat, suçlamaları kabul etmediğini belirterek kendisinin sadece şirketlerin reklam yüzü olduğunu söyledi.Yaklaşık 10 ay kadar cezaevinde yattığını belirten Dilan Polat, savunmasına şu şekilde devam etti:Savcı mütaalasını açıkladıSavcı, mevcut delil durumu gereği sanıkların mal varlıkları hakkında konulan tedbirin devamına fakat bazı sanıkların emekli maaşlarına getirilen kısıtın kaldırılmasına, belirlenen yerlere başvurmak ve yurt çıkış yasağı şeklinde adli kontrol bulunan sanıklar hakkındaki belirlenen yerlere başvuru şeklindeki adli kontrolün kaldırılmasına, yurt dışına çıkmama yönünden bulunan adli kontrol kararlarının ise devamına karar verilmesini istedi.Bugün ara karar çıkar mı?Tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün lehine tahliye gerektirecek ölçüde henüz bir değişikliğin bulunmaması, tutuklama kararındaki gerekçelerin halen mevcudiyetinin korumasının yanı sıra sanıkların üzerine atılı suçlara dair delillerin mevcudiyeti, suçların vasıf ve mahiyeti, tutuklu sanıkların kaçma şüphesi bulunması hususları göz önüne alınıp tutukluluklarının devamına karar verilmesi savcılıkça talip edildi.Duruşmaya mahkemenin ara kararını açıklaması için bugün devam edilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/dilan-ve-engin-polat-kara-para-aklama-sucundan-ilk-kez-hakim-karsisina-cikacak-1087581851.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dilan polat davası, dilan polat'ın eski hali, dilan polat oldu mu, dilan polat kaç yaşında, dilan polat'ın resmi, dilan polat son hali, dilan polat'ın eski evi, dilan polat mahkeme görüntü, dilan polat kardeşi,