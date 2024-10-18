https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/yenidogan-cetesi-sorusturmasinda-22-kisi-tutuklandi-1089407984.html
Yenidoğan çetesi soruşturmasında 22 kişi tutuklandı
Yenidoğan çetesi soruşturmasında 22 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında gözaltına alınan 47 şüpheliden 22'sinin tutuklandığını açıkladı. 18.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-18T19:43+0300
2024-10-18T19:43+0300
2024-10-18T19:49+0300
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yenidoğan çetesi
yenidoğan
hastane
özel hastane
yılmaz tunç
adalet bakanlığı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasında 47 şüpheliden 22’sinin tutuklandığını duyurdu.Yenidoğan soruşturması kapsamında açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ''İstanbul’da bazı özel hastanelerin yeni doğan bakım ünitelerinin kiralanarak insani ve uygun olmayan koşullar nedeniyle bebek ölümlerinin meydana geldiğine yönelik CİMER'e yapılan başvurular ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün ihbarı üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca 21.05.2023 tarihinde soruşturma başlatılmış, bu kapsamda bugüne kadar gözaltına alınan 47 şüpheliden 22’si tutuklanmıştır. 47 şüpheli hakkında 16.10.2024 tarihinde iddianame hazırlanmış ve 22’si tutuklu bulunan bu şüphelilerle ilgili yargılama süreci devam etmektedir. Diğer yandan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Cumhuriyet Savcısının tehdit edilmesi hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, gözaltına alınan 8 şüphelinin 5’i tutuklanmış ve 3’ü hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Bu soruşturma da çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/ak-parti-sozcusu-omer-celik-katz-bir-cinayet-sebekesinin-uyesidir-1089407620.html
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Yenidoğan çetesi soruşturmasında 22 kişi tutuklandı
19:43 18.10.2024 (güncellendi: 19:49 18.10.2024)
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında gözaltına alınan 47 şüpheliden 22'sinin tutuklandığını açıkladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasında 47 şüpheliden 22’sinin tutuklandığını duyurdu.
Yenidoğan soruşturması kapsamında açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ''İstanbul’da bazı özel hastanelerin yeni doğan bakım ünitelerinin kiralanarak insani ve uygun olmayan koşullar nedeniyle bebek ölümlerinin meydana geldiğine yönelik CİMER'e yapılan başvurular ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün ihbarı üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca 21.05.2023 tarihinde soruşturma başlatılmış, bu kapsamda bugüne kadar gözaltına alınan 47 şüpheliden 22’si tutuklanmıştır. 47 şüpheli hakkında 16.10.2024 tarihinde iddianame hazırlanmış ve 22’si tutuklu bulunan bu şüphelilerle ilgili yargılama süreci devam etmektedir. Diğer yandan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Cumhuriyet Savcısının tehdit edilmesi hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, gözaltına alınan 8 şüphelinin 5’i tutuklanmış ve 3’ü hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Bu soruşturma da çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir'' dedi.