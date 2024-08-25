https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/diyarbakir-8-yasindaki-narini-ariyor-ne-terligini-ne-tokasini-ne-elbisesini-hicbir-seyini-1087243427.html

Diyarbakır 8 yaşındaki Narin'i arıyor: 'Ne terliğini ne tokasını ne elbisesini, hiçbir şeyini bulamıyoruz'

Diyarbakır 8 yaşındaki Narin'i arıyor: 'Ne terliğini ne tokasını ne elbisesini, hiçbir şeyini bulamıyoruz'

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. 25.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-25T17:46+0300

2024-08-25T17:46+0300

2024-08-25T17:46+0300

türkiye

diyarbakır

kayıp

kayıp çocuklar

kayıp ilanı

narin güran

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/19/1087233776_0:0:603:339_1920x0_80_0_0_4cc31e0558eb6ea3517b068075554775.jpg

Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta saat 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekiplerince başlatılan arama çalışması sürüyor.Tüm evler arandıNarin'i bulmak için dün akşam jandarma ekiplerince mahalledeki tüm evlerde arama gerçekleştirildi.Sabah saatlerinden itibaren AFAD bünyesindeki dalgıçlar sulama kanalında, AFAD'a bağlı arama kurtarma ve diğer ekipler de mahallenin çevresi, kayalıklar ve tarlalarda arama çalışması yürüttü.Jandarma ekipleri, mahalleye giriş ve çıkış yapan araçlarda arama yaptı, İl Emniyet Müdürlüğüne ait helikopter de mahallenin üzerinde ve çevresinde gerçekleştirdiği uçuşla arama çalışmalarına destek verdi.Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.'Acım çok büyük'Anne Yüksel Güran, gazetecilere, kızının çok zeki olduğunu ve okumayı sevdiğini söyledi.Yakında akrabalarının düğünü olduğunu ve bu nedenle kızının düğünde giymek için kendisinden gelinlik almasını istediğini ifade eden Güran, "Bırakmadılar kızım gelinlik giysin. Tek kızımdı. Acım çok büyük. Başka Narinler kaybolmasın, başka anneler ağlamasın. Ne isterseniz vermeye hazırım, yeter ki kızımı bana verin, onu bir yere bırakın. Kızımın cesedini bile görsem şükredeceğim, ama kızım yok." ifadelerini kullandı.Kızının bulunmasını isteyen Güran, kızının kaybolduğu gün öğle yemeğinde kendisinden patates kızartması istediğini ve yemekten sonra Kur'an kursuna gittiğini anımsattı.Güran, kızının akşama doğru amcasının evinde çocuklarla oynadığını düşündüğünü, sorduklarında kızının orada olmadığını öğrendiklerini, bunun üzerine evladını aramaya başladıklarını kaydetti.Aramalarına rağmen çocuğunu bulamadığını dile getiren Güran, "Narin 15.00 civarı eve dönüyor. Eve geldiğini görmedim, belki ben içeride uyurken gelip çıkmış olabilir ama eve hiçbir eşya bırakmamış." dedi.'Evladımın son görüldüğü an okula ait güvenlik kamerası görüntüsü'Baba Arif Güran da kızının bulunması için büyük emek harcayan jandarma, AFAD, polis ekipleri ile Türkiye'nin her yerinden çaba gösteren herkese teşekkür ettiklerini söyledi.Evlat acısının çok zor olduğunu dile getiren Güran, şöyle devam etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/diyarbakir-valiliginden-kayip-8-yasindaki-kiz-cocuguyla-ilgili-iddialara-yanit-1087233599.html

türkiye

diyarbakır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

diyarbakırlı narin bulundu mu?, 8 yaşındaki narin bulundu mu?, diyarbakır narin, narin bulundu mu, diyarbakırda kaybolan kız bulundu mu, diyarbakır kayıp kız çocuğu