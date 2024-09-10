Narin cinayetinde yeni gelişme: İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı
21:15 10.09.2024 (güncellendi: 21:30 10.09.2024)
Nevzat Bahtiyar
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde itiraflarda bulunan Nevzat Bahtiyar, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından Narin Güran soruşturmasında Nevzat Bahtiyar'ın tutuklandığını açıkladı.
'Çocuğu iştirak halinde kasten öldürme'
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde itirafçılık yapan Nevzat Bahtiyar nöbetçi mahkeme tarafından 'Çocuğu iştirak halinde kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Nevzat Bahtiyar'ın tutuklandığını belirterek şunları söyledi:
8 yaşındaki Narin Güran evladımızın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Nevzat B. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Gözaltında bulunan diğer şüphelilerle ilgili işlemler devam etmektedir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan kim varsa adalet önüne çıkarılacak ve hak ettikleri cezaya çarptırılacaktır
Soruşturma kapsamında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç X hesabından şunları söyledi:
8 yaşındaki Narin Güran evladımızın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Nevzat B. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır.— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) September 10, 2024
Gözaltında bulunan diğer şüphelilerle ilgili…