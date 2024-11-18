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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/yenidogan-cetesi-hakim-karsisinda-cete-lideri-firat-sari-aylik-gelirini-400-bin-lira-olarak-1090514216.html
Yenidoğan çetesi hakim karşısında: Çete lideri Fırat Sarı aylık gelirini 400 bin lira olarak açıkladı
Yenidoğan çetesi hakim karşısında: Çete lideri Fırat Sarı aylık gelirini 400 bin lira olarak açıkladı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç... 18.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-18T13:31+0300
2024-11-18T13:31+0300
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fırat sarı
yenidoğan
yenidoğan çetesi
hastane
bebek
doktor
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"Yenidoğan çetesi" davasında 47 sanığın yargılanmasına başlandı. Sanıkların 17 bin yıl hapisle cezalandırılmaları isteniyor. Davada ilk olarak sanıkların kimlik tespitleri yapıldı. Fırat Sarı, aylık gelirinin 400 bin lira olduğunu söyledi.Yenidoğan çetesi hakim karşısında: İlk duruşma bugünBakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince konferans salonunda görülen duruşmada, tutuklu sanık Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu, 8'i kadın 22 tutuklu sanık, 19 tutuksuz sanık ve tarafların avukatları hazır bulundu. Bazı tutuksuz sanıklar ise bulundukları şehirlerdeki adliyelerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.Duruşmaya kimler katıldı?Duruşmada, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, TBMM Adalet Komisyon Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, TBMM Adalet Komisyonu Üyesi ve CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile bazı baro başkanları, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları ile bazı siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda avukat yer aldı.Yenidoğan çetesi davasında gerginlikMahkeme başkanı, salon şartlarının yetersiz olması sebebiyle TBB Başkanı Sağkan'ın müşteki avukatlarının bulunduğu sıradan kalkarak izleyiciler kısmına geçmesini istedi. Bu talebe tepki gösteren avukatlar ile mahkeme başkanı arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine heyet salondan ayrıldı. Bir süre sonra heyetin salona dönmesiyle duruşma başladı.Mahkeme başkanı, duruşmaya gelen baro başkanlarının isimlerinin zapta geçirileceğini belirterek, onlar adına Sağkan ile Kaboğlu'na söz verilmesine karar verdiklerini kaydetti.Duruşmada kimlik tespitleri yapılıyorDuruşma, kimlik tespitinin yapılmasıyla devam ediyor.Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TLKimlik tespitleri esnasında sanık kürsüsüne çıkan örgüt lideri Fırat Sarı aylık gelirinin 400 bin TL olduğunu söyledi.Fırat Sarı için ne kadar ceza isteniyor?İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 10 kez, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 11 kez uygulanmak üzere, toplam 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ne kadar ceza isteniyor?Sanık Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis isteniyor.Diğer sanıklar hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülüyor.Sanıkların asıl amacının SGK'dan üst sınır ödeme almak olduğu belirtildiÖrgütün asıl amacının,112 sevk sistemini bertaraf ederek, işletmesini devraldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin doluluğunu sağlama, hastaların basamaklarıyla oynayarak SGK’dan üst sınırdan ödeme alma olduğu aktarıldı.Yenidoğan çetesi hastanelerine ne oldu?İddianamede, "dolandırıcılık" suçu işlenerek maddi menfaat temin edilen sorumlu hastaneler ve şirketler için de tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması, bunların kapatılıp mal varlıklarına el konulması talep ediliyor.Soruşturma kapsamında, İstanbul'da 9, Tekirdağ Çorlu'da 1 hastanenin ruhsatı iptal edilmiş, bu hastanelerde tedavi gören bebekler ve hastalar ambulanslarla kamu hastanelerine sevk edilmişti.Savcıyı tehdit edenler tutuklandıÖte yandan yenidoğan çetesine ilişkin soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Y.E'yi makamında ölümle tehdit edenler de tutuklanmıştı.Bu soruşturma ise devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241117/yenidogan-cetesi-yarin-hakim-karsisina-cikiyor-ne-kadar-ceza-isteniyor-1090490958.html
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/yenidogan-cetesine-yonelik-sikayet-sayisi-350ye-cikti-savciyi-tehdidin-sebebine-iliskin-kritik-1089795812.html
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yenidoğan çetesi, yenidoğan çetesi hastaneleri, özel hastane, yenidoğan çetesi duruşma tarihi, yenidoğan çetesi istenen cezalar, fırat sarı kimdir, fırat sarı ne yaptı, yenidoğan çetesi cezalar, yenidoğan çetesi hastaneleri hangileri

Yenidoğan çetesi hakim karşısında: Çete lideri Fırat Sarı aylık gelirini 400 bin lira olarak açıkladı

13:31 18.11.2024
© İHA / MELİKE İNAL-AW311267Yenidoğan bebek çetesinden kim, kimdir ? Çete nasıl çalıştı?
Yenidoğan bebek çetesinden kim, kimdir ? Çete nasıl çalıştı? - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2024
© İHA / MELİKE İNAL-AW311267
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İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 47 sanığın yargılandığı davada ilk duruşma yapılıyor. Çete lideri Fırat Sarı savunmasında aylık gelirini 400 bin lira olarak açıkladı.
"Yenidoğan çetesi" davasında 47 sanığın yargılanmasına başlandı. Sanıkların 17 bin yıl hapisle cezalandırılmaları isteniyor. Davada ilk olarak sanıkların kimlik tespitleri yapıldı. Fırat Sarı, aylık gelirinin 400 bin lira olduğunu söyledi.

Yenidoğan çetesi hakim karşısında: İlk duruşma bugün

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince konferans salonunda görülen duruşmada, tutuklu sanık Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu, 8'i kadın 22 tutuklu sanık, 19 tutuksuz sanık ve tarafların avukatları hazır bulundu. Bazı tutuksuz sanıklar ise bulundukları şehirlerdeki adliyelerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Duruşmaya kimler katıldı?

Duruşmada, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, TBMM Adalet Komisyon Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, TBMM Adalet Komisyonu Üyesi ve CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile bazı baro başkanları, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları ile bazı siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda avukat yer aldı.

Yenidoğan çetesi davasında gerginlik

Mahkeme başkanı, salon şartlarının yetersiz olması sebebiyle TBB Başkanı Sağkan'ın müşteki avukatlarının bulunduğu sıradan kalkarak izleyiciler kısmına geçmesini istedi. Bu talebe tepki gösteren avukatlar ile mahkeme başkanı arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine heyet salondan ayrıldı. Bir süre sonra heyetin salona dönmesiyle duruşma başladı.
Mahkeme başkanı, duruşmaya gelen baro başkanlarının isimlerinin zapta geçirileceğini belirterek, onlar adına Sağkan ile Kaboğlu'na söz verilmesine karar verdiklerini kaydetti.

Duruşmada kimlik tespitleri yapılıyor

Duruşma, kimlik tespitinin yapılmasıyla devam ediyor.

Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL

Kimlik tespitleri esnasında sanık kürsüsüne çıkan örgüt lideri Fırat Sarı aylık gelirinin 400 bin TL olduğunu söyledi.

Fırat Sarı için ne kadar ceza isteniyor?

İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 10 kez, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 11 kez uygulanmak üzere, toplam 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.
Yenidoğan bebek çetesinden kim, kimdir ? Çete nasıl çalıştı? - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2024
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Yenidoğan çetesi yarın hakim karşısına çıkıyor: Ne kadar ceza isteniyor?
Dün, 12:38

Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ne kadar ceza isteniyor?

Sanık Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis isteniyor.
Diğer sanıklar hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülüyor.

Sanıkların asıl amacının SGK'dan üst sınır ödeme almak olduğu belirtildi

Örgütün asıl amacının,112 sevk sistemini bertaraf ederek, işletmesini devraldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin doluluğunu sağlama, hastaların basamaklarıyla oynayarak SGK’dan üst sınırdan ödeme alma olduğu aktarıldı.

Yenidoğan çetesi hastanelerine ne oldu?

İddianamede, "dolandırıcılık" suçu işlenerek maddi menfaat temin edilen sorumlu hastaneler ve şirketler için de tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması, bunların kapatılıp mal varlıklarına el konulması talep ediliyor.
Soruşturma kapsamında, İstanbul'da 9, Tekirdağ Çorlu'da 1 hastanenin ruhsatı iptal edilmiş, bu hastanelerde tedavi gören bebekler ve hastalar ambulanslarla kamu hastanelerine sevk edilmişti.
Fırat Sarı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2024
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Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı televizyon programına katılmış: 'Yenidoğan nedir' sorusunu yanıtlamış
18 Ekim, 14:57

Savcıyı tehdit edenler tutuklandı

Öte yandan yenidoğan çetesine ilişkin soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Y.E'yi makamında ölümle tehdit edenler de tutuklanmıştı.
Bu soruşturma ise devam ediyor.
Savcı tehdit - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
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