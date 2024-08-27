https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/narini-bulmak-icin-16-kilometrelik-alanda-arama-calismalari-suruyor-bolgedeki-su-kuyularinda-arama-1087336470.html

Narin'i bulmak için 16 kilometrelik alanda arama çalışmaları sürüyor: Bölgedeki su kuyularına tek tek bakılıyor

Narin'i bulmak için 16 kilometrelik alanda arama çalışmaları sürüyor: Bölgedeki su kuyularına tek tek bakılıyor

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'da yedi gün önce kayıplara karışan sekiz yaşındaki Narin'i arama çalışmaları sürüyor. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri mahalledeki su... 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T18:30+0300

2024-08-27T18:30+0300

2024-08-27T18:38+0300

türkiye

diyarbakır

narin güran

kayıp

arama kurtarma

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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor.Diyarbakır Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekiplerince başlatılan arama çalışması sürüyor.Sulama kanalları ve kuyular tek tek kontrol edildiNarin'i bulmak için AFAD bünyesindeki dalgıçlar sulama kanalında çalışma yürüttü.Jandarma ve AFAD'a bağlı arama kurtarma ve diğer ekipler, mahallenin çevresi, kayalıklar, dere ve sazlık, tarlalar ile mahallenin içindeki atıl alanlar, boş evler, ahırlar, samanlıklar ve evlerin bahçesinde arama gerçekleştirdi.Jandarma ekipleri, mahalleye giren ve bölgeden ayrılan araçları kontrol etti.Jandarma Sualtı Arama Kurtarma dalgıç ekipleri, mahalledeki su kuyularında arama yaptı, bu noktaları sprey boya ile işaretledi.16 kilometrelik alanda arama çalışması yürütülüyorEkiplerce, şu ana kadar mahallenin etrafındaki 16 kilometrelik alanda arama çalışması yürütüldü.Kız çocuğunun bulunması için yaklaşık 130 kişinin ifadesine başvurulduğu öğrenildi.Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Güran ailesini ziyaret etti, çalışmaları yerinde inceledi.HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Halef Yılmaz, Genel Başkan Yardımcısı Mahmut İrtem ve İl Başkanı Zeynul Abidin Gülsever ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak da aileye ziyarette bulundu.Bu arada, Türk Kızılay Diyarbakır Şubesince arama çalışmalarında yer alan ekiplere yemek ve çay ikramında bulunuldu.'Allah'tan umudumuzu kesmiyoruz'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/diyarbakir-narini-ariyor-mahalle-havadan-ve-karadan-taraniyor-1087272567.html

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diyarbakır, narin güran, kayıp, arama kurtarma