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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/narin-guranin-babaevinde-olduruldugu-kesinlesti-iddiasi-guran-ailesinden-aciklama-geldi-1088941517.html
'Narin Güran’ın babaevinde öldürüldüğü kesinleşti' iddiası: Güran ailesinden açıklama geldi
'Narin Güran’ın babaevinde öldürüldüğü kesinleşti' iddiası: Güran ailesinden açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 8 Eylül’de cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın "Bababaevinde öldürüldüğü kesinleşti" haberleriyle ilgili baba Arif Güran ve 4... 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T23:52+0300
2024-10-07T23:52+0300
türkiye
narin güran
aile
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
baba
cinayet
çocuk cinayeti
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kaybolan, 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili bazı sosyal medya ve basın yayın organlarında yer alan iddialarla ilgili Güran ailesi açıklama yaptı. Baba Arif Güran ile Ali Rıza Güran, Hüseyin Güran, Erhan Güran, Mehmet Şerif Güran adına yapılan yazılı açıklamada, 6 Ekim tarihinde bazı yayın organlarında ve sosyal medyada "Narin Güran'ın babaevinde öldürüldüğü kesinleşti. DNA incelemesi ve daraltılmış HTS kayıtlarına ilişkin raporun soruşturma dosyasına geldiği" şeklinde haberlerin yer alması üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği doğduğu belirtildi. Açıklamada Narin'in katil veya katillerinin bulunarak en yüksek ceza ile cezalandırılması ve adaletin tecellisinin öncelikli amaç olduğu vurgulandı.Bazı sosyal medya fenomenleriyle bir gazetecinin popüler olma hevesiyle insafsızca davrandığı belirtilen açıklamada başta ailenin kadınları olmak üzere aile onuruna yönelik acımasız saldırıların sürdüğü ifade edildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Kamera kayıtları silindi iddiasına yanıtYanlış algı oluşturma kastıyla kamera kayıtlarının geçmişe dönük silindiği şeklinde asılsız haberler yapıldığı belirtilen açıklamada şunlar ifade edildi:'Enes'in uyuşturucu bağımlısı olduğu yönünde asılsız haber yapıldığı tespit edilmiştir'Medyadaki anne Yüksel Güran ve Narin'in ağabeyi Enes Güran ile ilgili paylaşılan bilgilerle ilgili ise şu açıklamaya yer verildi:Söz konusu iddialar ve açıklamalarla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu aktarılan açıklamada "Kamuoyunu tamamen yanlış yönlendirme ve gerçek dışı algı oluşturma maksatlı Narin Güran cinayeti ile ilgili ailemizin şeref ve saygınlığına saldırı mahiyetinde asılsız haber ve paylaşım yapan, soruşturmanın gizliliğini ihlal eden ve adil yargılamayı etkilemeyi hedefleyen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.Dayanaksız haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi istenen açıklama şu ifadelerle son buldu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/narin-guran-cinayeti-sorusturmasinda-son-gelisme-diyarbakir-barosunun-basvurusu-kabul-edildi-1088765928.html
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narin güran, aile, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, baba, cinayet, çocuk cinayeti
narin güran, aile, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, baba, cinayet, çocuk cinayeti

'Narin Güran’ın babaevinde öldürüldüğü kesinleşti' iddiası: Güran ailesinden açıklama geldi

23:52 07.10.2024
© AA / Cihan DemirciNarin
Narin - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2024
© AA / Cihan Demirci
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 8 Eylül’de cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın "Bababaevinde öldürüldüğü kesinleşti" haberleriyle ilgili baba Arif Güran ve 4 aile ferdi adına ortak bir açıklama yapıldı. Açıklamada soruşturmanın gizliliğini ihlal eden ve adil yargılamayı etkilemeyi hedefleyen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kaybolan, 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili bazı sosyal medya ve basın yayın organlarında yer alan iddialarla ilgili Güran ailesi açıklama yaptı.
Baba Arif Güran ile Ali Rıza Güran, Hüseyin Güran, Erhan Güran, Mehmet Şerif Güran adına yapılan yazılı açıklamada, 6 Ekim tarihinde bazı yayın organlarında ve sosyal medyada "Narin Güran'ın babaevinde öldürüldüğü kesinleşti. DNA incelemesi ve daraltılmış HTS kayıtlarına ilişkin raporun soruşturma dosyasına geldiği" şeklinde haberlerin yer alması üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği doğduğu belirtildi.
Açıklamada Narin'in katil veya katillerinin bulunarak en yüksek ceza ile cezalandırılması ve adaletin tecellisinin öncelikli amaç olduğu vurgulandı.
Bazı sosyal medya fenomenleriyle bir gazetecinin popüler olma hevesiyle insafsızca davrandığı belirtilen açıklamada başta ailenin kadınları olmak üzere aile onuruna yönelik acımasız saldırıların sürdüğü ifade edildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Narin kızımı menfur bir hadise sonucu kaybetmenin derin üzüntüsü ve yası içerisindeyken sosyal medya ve basın aracılığıyla hiçbir temele dayanmayan, tamamen gerçek dışı yayınların yapıldığı, başta kadınlarımız olmak üzere ailemizin onuruna yönelik acımasız saldırılar devam etmektedir. Ailemizin yaşadığı derin ve tarif edilmez acı görmezden gelinerek bazı sosyal medya fenomenlerinin takipçi ve izlenme sayısını artırma, bir gazetecinin ise bu acı olay üzerinden popüler olma hevesi ile insafsızca gerçek dışı haberler üretmeye ve yaymaya devam ettiği tespit edilmiş olup, bu kişiler hakkında gerekli suç duyurularında bulunulmuştur. Bu bağlamda Narin kızımızın kaybolması ve öldürülmesi olayı ile ilgili aile fertlerinden alınan bir kısım ifadelerin ve yapılan röportajlar gerçek bağlamından koparılarak kamuoyu yanlış yönlendirilmiştir.”

Kamera kayıtları silindi iddiasına yanıt

Yanlış algı oluşturma kastıyla kamera kayıtlarının geçmişe dönük silindiği şeklinde asılsız haberler yapıldığı belirtilen açıklamada şunlar ifade edildi:
“Narin kızımızın öldürülmesi üzerine diğer aile bireylerimize yönelik benzer saldırıların olmaması ve önleyici olması açısından Narin kızımızın kaybolmasından sonra aile bireylerimizden bir kısmı evlerine 02.09.2024 tarihinde önlem amaçlı güvenlik kamerası taktırdığı bilinmesine rağmen kamuoyunda yanlış algı oluşturma kastıyla kamera kayıtlarının geçmişe dönük silindiği şeklinde asılsız haberler yapıldı” ifadelerine yer verilen açıklama şöyle devam etti:

'Enes'in uyuşturucu bağımlısı olduğu yönünde asılsız haber yapıldığı tespit edilmiştir'

Medyadaki anne Yüksel Güran ve Narin'in ağabeyi Enes Güran ile ilgili paylaşılan bilgilerle ilgili ise şu açıklamaya yer verildi:

“Keza sabah çamaşırları yıkamak için Hediye Güran'a çamaşır teslim edildiğini belirten anne Yüksel Güran'ın ifadesi çarpıtılarak tüm halı ve nevresimlerin yıkandığı şeklinde asılsız haberler yapıldığı, Enes Güran'ın yanındaki iki kişinin sigara içtiğini söyleyen annesinin RTÜK kuralları gereği bu ifadesinin sansürlenmesi sonucunda ifadesi yine çarpıtılarak Enes'in uyuşturucu bağımlısı olduğu yönünde asılsız haber yapıldığı tespit edilmiştir. Narin kızımın olay günü en son görüldüğü yeri gören çevre köylere ait kamera kayıtlarının incelenmesi ve buna ilişkin raporların tamamlanması halinde cinayetin şüpheye yer verilmeyecek şekilde görüntüleri ile birlikte tespit edileceği veya olayın aydınlatılacağına ilişkin inancımız tamdır.

Bu aşamada soruşturma makamlarının çalışmalarının sonucunu beklemek, hukuka olan güven ve inancımızı kaybetmememiz gerektiğini düşünüyoruz. Ailemiz dahil toplum vicdanının tatmini ve adaletin tecellisi için 'Narin kızımızın kim veya kimler tarafından öldürüldüğü, neden öldürüldüğü' sorularının şüpheye yer bırakılmayacak şekilde somut delillerle açığa kavuşturulması ve olayın fail ve/veya faillerin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiği kuşkusuzdur. Narin kızımızın katledilmesi nedeniyle ailemizin yaşadığı acıya ortak olan, Narin'i tıpkı kendi kızları gibi benimseyip acısını yüreğinde yaşayan ve soruşturmayı takip eden, iyi niyetle olayın aydınlatılması için fikir beyan eden herkese şükranlarımızı sunarız.

İnfiale neden olan bu insanlık dışı cinayetin aydınlatılması beklentisi ile toplumun her ferdi öfkesini hukuki ve ahlaki sınırlar dahilinde dile getirme, kendi vicdanını tatmin etme, düşüncelerini ifade etme ve cinayetin neden işlenmiş olabileceğine ilişkin olası senaryolar hakkında fikir ileri sürme hakkına haiz olmakla birlikte yazılı ve görsel medyada bu maksadı aşan, soruşturmanın selametine ve gizliliğine gölge düşüren, yargı otoritesini ve bağımsızlığını zayıflatmaya dönük lekelenmeme hakkını hiçe sayan, somut delile dayanmayan ön yargılarla birilerini peşinen suçlu ilan etme ve hakaret içerikli ölçüsüz ifadelerin sürekli kullanıldığı sosyal medya ve basın aracılığıyla soruşturma dosyasının yönlendirilmeye çalışıldığı delilsiz, soyut senaryoların üretildiği gözlemlenmiştir.”

Söz konusu iddialar ve açıklamalarla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu aktarılan açıklamada "Kamuoyunu tamamen yanlış yönlendirme ve gerçek dışı algı oluşturma maksatlı Narin Güran cinayeti ile ilgili ailemizin şeref ve saygınlığına saldırı mahiyetinde asılsız haber ve paylaşım yapan, soruşturmanın gizliliğini ihlal eden ve adil yargılamayı etkilemeyi hedefleyen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.
Dayanaksız haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi istenen açıklama şu ifadelerle son buldu:

"Gerçekmiş gibi algılanmasına neden olunmuştur" 06.10.2024 tarihli 'Narin Güran'ın babaevinde öldürüldüğü kesinleşti. DNA incelemesi ve daraltılmış HTS kayıtlarına ilişkin raporun soruşturma dosyasına geldiği' seklindeki haberlerin gerçek dışı olduğu, Cumhuriyet Başsavcılığı ile avukatlarımız arasında gerçeklesen görüşmede yetkililer tarafından ifade edilmiştir. Dezenformasyonun önlenmesi için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına avukatlarımız aracılığıyla yaptığımız başvuruda kamuoyunun yetkili makamlar tarafından bilgilendirilmesi hususundaki talebimize olumlu yanıt verilmesi beklentimiz ile doğrudan yetkili makamlar tarafından yapılmamış dayanaksız haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Narin Güran - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2024
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