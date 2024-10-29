https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/diyarbakir-valiligi-jandarma-narini-bulmak-icin-ufurukcuye-gitmis-iddialarina-yanit-verdi-1089821924.html

Diyarbakır Valiliği, 'Jandarma, Narin'i bulmak için üfürükçüye gitmiş' iddialarına yanıt verdi

Diyarbakır Valiliği, 'Jandarma, Narin'i bulmak için üfürükçüye gitmiş' iddialarına yanıt verdi

Sputnik Türkiye

Diyarbakır Valiliği, 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları sırasında iddia edildiği gibi jandarma personelinin 'üfürükçü' tabir edilen şahıs veya... 29.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-29T23:26+0300

2024-10-29T23:26+0300

2024-10-29T23:26+0300

türkiye

diyarbakır

diyarbakır valiliği

narin güran

jandarma

üfürükçü

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Valilik'ten yapılan açıklamada, çeşitli internet haber sitelerinde, "Jandarma Narin Güran'ı bulmak için muhtarı alıp üfürükçüye gitmiş" şeklinde haberlere yer verildiğinin görüldüğü belirtilerek kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla konuyla ilgili açıklama yapma ihtiyacı duyulduğu ifade edildi.Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta saat 20.50'de kayıp ihbarı alınan Narin Güran'ı arama çalışmalarının, konusunda uzman personel ve teknik araçlarla yapıldığı, aramalar esnasında yapılan tüm ihbarların titizlikle değerlendirilerek ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirildiği kaydedilen açıklama, şu cümleler ile sürdürüldü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/narin-guran-cinayetinde-66-gunluk-suskunluk-33-dakikada-oldurduler-1089667689.html

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