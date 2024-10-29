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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/diyarbakir-valiligi-jandarma-narini-bulmak-icin-ufurukcuye-gitmis-iddialarina-yanit-verdi-1089821924.html
Diyarbakır Valiliği, 'Jandarma, Narin'i bulmak için üfürükçüye gitmiş' iddialarına yanıt verdi
Diyarbakır Valiliği, 'Jandarma, Narin'i bulmak için üfürükçüye gitmiş' iddialarına yanıt verdi
Sputnik Türkiye
Diyarbakır Valiliği, 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları sırasında iddia edildiği gibi jandarma personelinin 'üfürükçü' tabir edilen şahıs veya... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T23:26+0300
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Valilik'ten yapılan açıklamada, çeşitli internet haber sitelerinde, "Jandarma Narin Güran'ı bulmak için muhtarı alıp üfürükçüye gitmiş" şeklinde haberlere yer verildiğinin görüldüğü belirtilerek kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla konuyla ilgili açıklama yapma ihtiyacı duyulduğu ifade edildi.Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta saat 20.50'de kayıp ihbarı alınan Narin Güran'ı arama çalışmalarının, konusunda uzman personel ve teknik araçlarla yapıldığı, aramalar esnasında yapılan tüm ihbarların titizlikle değerlendirilerek ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirildiği kaydedilen açıklama, şu cümleler ile sürdürüldü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/narin-guran-cinayetinde-66-gunluk-suskunluk-33-dakikada-oldurduler-1089667689.html
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Diyarbakır Valiliği, 'Jandarma, Narin'i bulmak için üfürükçüye gitmiş' iddialarına yanıt verdi

23:26 29.10.2024
© İHANarin Güran
Narin Güran - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
© İHA
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Diyarbakır Valiliği, 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları sırasında iddia edildiği gibi jandarma personelinin 'üfürükçü' tabir edilen şahıs veya şahıslarla herhangi bir görüşmesinin söz konusu olmadığını duyurdu.
Valilik'ten yapılan açıklamada, çeşitli internet haber sitelerinde, "Jandarma Narin Güran'ı bulmak için muhtarı alıp üfürükçüye gitmiş" şeklinde haberlere yer verildiğinin görüldüğü belirtilerek kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla konuyla ilgili açıklama yapma ihtiyacı duyulduğu ifade edildi.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta saat 20.50'de kayıp ihbarı alınan Narin Güran'ı arama çalışmalarının, konusunda uzman personel ve teknik araçlarla yapıldığı, aramalar esnasında yapılan tüm ihbarların titizlikle değerlendirilerek ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirildiği kaydedilen açıklama, şu cümleler ile sürdürüldü:

İcra edilen aramalar esnasında iddia edildiği gibi jandarma personelinin 'üfürükçü' tabir edilen şahıs veya şahıslarla herhangi bir görüşmesi söz konusu değildir. Yapılan asılsız ve maksatlı haberlerle ilgili hukuki süreç başlatılacaktır.

Narin Güran - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2024
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