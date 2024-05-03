https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/dilan-polat-cezaevinde-intihar-etmeye-calisti-hastaneye-kaldirildi-vucudunda-kesikler-var-1083433438.html
Dilan Polat cezaevinde intihar etmeye çalıştı: Hastaneye kaldırıldı, vücudunda kesikler var
Dilan Polat cezaevinde intihar etmeye çalıştı: Hastaneye kaldırıldı, vücudunda kesikler var
Sputnik Türkiye
'Kara para aklamak', 'yasa dışı bahis çetesine üye olmak' gibi suçlardan 7 aydır tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın Silivri'deki Marmara... 03.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-03T10:03+0300
2024-05-03T10:03+0300
2024-05-03T10:13+0300
dilan polat
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cezaevi
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Sosyal medya paylaşımlarıyla ünlenip, örgüt kurma ve kara para aklama suçlarından tutuklanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat çiftinin azmettirdiği iddia edilen silahlı saldırı davası geçtiğimiz gün görüldü.Duruşmaya tutuklu sanıklar Sezgin, Engin ve Dilan Polat, bulunduğu cezaevinden getirilmişti. Diğer sanıklar SEGBİS ile duruşmaya katılmıştı.Dilan Polat salona girer girmez Engin Polat’la göz göze geldiği an gözyaşlarına boğulmuştu. Ayrıca duruşma devam ederken Dilan Polat’ın kızıyla konuşup ağladığı da görülmüştü.Ara kararını açıklayan mahkeme, yakalama kararlarının ve tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vermişti. Dosyanın İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dosya ile birleştirilmesine hükmedilerek duruşma ertelendi. Öte yandan tutukluluk devam kararını duyan Dilan Polat sinir krizi geçimiş, Polat ‘Nida’ diye çığlık atarak duruşma salonundan jandarma ile ayrılmıştı.Posta Gazetesi'nden Alev Gürsoy Cimin'in haberine göre; mahkemenin tutukluluğuna devam kararı verilen Dilan Polat'ın bunu kaldıramadığı için kendisine zarar verdiği öğrenildi.Koğuşta "Ölmek istiyorum" diye bağıran Dilan Polat'ın hastaneye kaldırıldığı, buradaki muayenede kollarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler olduğu belirlendi.Muayeneden sonra yeniden cezaevine gönderilen Polat'a psikolojik tedavi uygulandığı öğrenildi. Avukatı Hüseyin Kaya, "Büyük bir sinir krizi geçirip kendine zarar verdiği doğru. Bunu ne ile yaptığını bilmiyorum" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/oyuncu-cicek-dilligil-ile-bora-oztoprakin-oglu-cinsiyet-degistirdi-1083432482.html
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dilan polat intihar mı etti, dilan polat öldü mü
dilan polat intihar mı etti, dilan polat öldü mü
Dilan Polat cezaevinde intihar etmeye çalıştı: Hastaneye kaldırıldı, vücudunda kesikler var
10:03 03.05.2024 (güncellendi: 10:13 03.05.2024)
'Kara para aklamak', 'yasa dışı bahis çetesine üye olmak' gibi suçlardan 7 aydır tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde intihara kalkıştığı ortaya çıktı.
Sosyal medya paylaşımlarıyla ünlenip, örgüt kurma ve kara para aklama suçlarından tutuklanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat çiftinin azmettirdiği iddia edilen silahlı saldırı davası geçtiğimiz gün görüldü.
Duruşmaya tutuklu sanıklar Sezgin, Engin ve Dilan Polat, bulunduğu cezaevinden getirilmişti. Diğer sanıklar SEGBİS ile duruşmaya katılmıştı.
Dilan Polat salona girer girmez Engin Polat’la göz göze geldiği an gözyaşlarına boğulmuştu. Ayrıca duruşma devam ederken Dilan Polat’ın kızıyla konuşup ağladığı da görülmüştü.
Ara kararını açıklayan mahkeme, yakalama kararlarının ve tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vermişti. Dosyanın İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dosya ile birleştirilmesine hükmedilerek duruşma ertelendi. Öte yandan tutukluluk devam kararını duyan Dilan Polat sinir krizi geçimiş, Polat ‘Nida’ diye çığlık atarak duruşma salonundan jandarma ile ayrılmıştı.
Posta Gazetesi'nden Alev Gürsoy Cimin'in haberine göre; mahkemenin tutukluluğuna devam kararı verilen Dilan Polat'ın bunu kaldıramadığı için kendisine zarar verdiği öğrenildi.
Koğuşta "Ölmek istiyorum" diye bağıran Dilan Polat'ın hastaneye kaldırıldığı, buradaki muayenede kollarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler olduğu belirlendi.
Muayeneden sonra yeniden cezaevine gönderilen Polat'a psikolojik tedavi uygulandığı öğrenildi. Avukatı Hüseyin Kaya, "Büyük bir sinir krizi geçirip kendine zarar verdiği doğru. Bunu ne ile yaptığını bilmiyorum" dedi.