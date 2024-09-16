Sosyal medya sessizliğini 'daha fazla koruyamayan' Dilan Polat’tan paylaşım geldi

Türkiye
SON DAKİKA | Almanya'da bir Türk'e ait eğlence mekanında büyük patlama: Soruşturma başlatıldı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:03
23 dk
SESLİ HABER
ABD'den okul bombalayan İsrail'e 164 milyon dolarlık silah onayı
09:42
1 dk
SESLİ HABER
Afganistan'da savaş suçu işleyen Avustralya askerlerinin madalyaları söküldü
10:14
1 dk
SESLİ HABER
Telefonu şarj etmek için en uygun zaman nedir?
10:33
3 dk
SESLİ HABER
Norveç Türkiye'ye uyguladığı savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırma kararı aldı
10:48
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
Haksız yere 10 yıl hapis yatmıştı: 50 milyon dolar tazminat alacak
11:10
1 dk
ÖZEL HABER
Karadeniz’in bitmeyen isyanı: Devlet kimdir, devlet benim
11:25
13 dk
SESLİ HABER
'Batı'da ifade özgürlüğü dönemi sona eriyor'
11:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
ÖZEL HABER
Trump-Harris münzarasına damga vuran “hile”
12:11
6 dk
SESLİ HABER
Uzmanı anlattı: Sahte altını anlama yolları
12:24
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:06
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Özel yurt fiyatları cep yakıyor , kyk yurtlarında yer bulunamıyor
18:11
2 dk
SESLİ HABER
40 yıl sürmüştü: Türkiye'ye iade edilen 14 tarihi eser için tören düzenlendi
18:21
2 dk
ÖZEL HABER
Savarona’nın ilginç tarihi: Başına neler geldi neler
19:04
19 dk
SESLİ HABER
Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Kirayı elden ödeyene ceza yolda
19:46
2 dk
SESLİ HABER
Avrupa'dan akran zorbalığıyla mücadelede yeni yöntem: Okullarda telefon yasağı
20:13
2 dk
SESLİ HABER
Kapadokya’yı 8 ayda 3 milyon turist ziyaret etti
20:33
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye yapay zeka çağına ne kadar hazır?
20:44
3 dk
SESLİ HABER
Rus ordu Donbass'ta ilerliyor: Ukrayna'nın kaybı ağır
20:56
1 dk
SESLİ HABER
Eskişehir’de ayçiçeği tarlasındaki obruk korkuttu
21:15
2 dk
SESLİ HABER
Kulaklık kullanımı işitme kaybı görülme oranını artıyor
21:42
3 dk
SESLİ HABER
Kovid-19 pandemisi genç beyinleri erken yaşlandırdı
22:14
2 dk
ÖZEL HABER
Tehlike saçan ilaca karşı uzmanı uyardı: 'Zayıflatan' diyabet ilacı Türkiye pazarına giriyor
22:36
7 dk
SESLİ HABER
ABD istihbarat yetkilisi: Seçimlere müdahale tespit edilemedi
22:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Amerikan dolarının egemenliği sarsılıyor'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Resmi kayıtlarda çocukların mağduriyet tablosu
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Uçakta kara listeye alınma sebepleri
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
YEŞİLÇAM'IN UNUTULMAZ İSMİ
‘Damat Ferit’ 8 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı
19:10
9 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/sosyal-medya-sessizligini-daha-fazla-koruyamayan-dilan-polattan-paylasim-geldi-1088064530.html
Sosyal medya sessizliğini 'daha fazla koruyamayan' Dilan Polat’tan paylaşım geldi
Sosyal medya sessizliğini 'daha fazla koruyamayan' Dilan Polat’tan paylaşım geldi
Sputnik Türkiye
Dilan Polat, eşi Engin Polat hapisten çıktıktan sonra paylaşımlarda bulunmuş ancak sosyal medyada gelen eleştiriler üzerine sessizliğini korumuştu. Dilan... 16.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-16T11:41+0300
2024-09-16T11:41+0300
türkiye
dilan polat
engin polat
sosyal medya fenomeni
sosyal medya
fenomen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/10/1088064305_0:518:1080:1126_1920x0_80_0_0_2821b0b12769b10fe35f5b668d15f148.png
'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' gibi suçlardan haklarında dava açılan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 28 sanık yargılanmıştı.Engin Polat’ın da salınmasıyla birlikte davada tutuklu sanık kalmamış, sosyal medya paylaşımlarına ara veren Dilan Polat, kaldığı yerden hikayelerine devam etmişti. Son paylaşımları dikkat çeken ve eleştirilen Polat, tekrar sosyal medya sessizliğini korudu ancak bugün Engin Polat olduğu düşünülen bir kişiyle yaptığı kalbi paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/hurriyet-yazari-imamoglunun-universitede-yatay-gecisi-hulle-mi-hile-mi-1088061464.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/10/1088064305_0:417:1080:1227_1920x0_80_0_0_96cbb4defaf552ae4cbd8786e06f1d07.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
dilan polat, engin polat, sosyal medya fenomeni, sosyal medya, fenomen
dilan polat, engin polat, sosyal medya fenomeni, sosyal medya, fenomen

Sosyal medya sessizliğini 'daha fazla koruyamayan' Dilan Polat’tan paylaşım geldi

11:41 16.09.2024
© FotoğrafSosyal medya sessizliğini daha fazla koruyamayan Dilan Polat’tan paylaşım geldi
Sosyal medya sessizliğini daha fazla koruyamayan Dilan Polat’tan paylaşım geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2024
© Fotoğraf
Abone ol
Dilan Polat, eşi Engin Polat hapisten çıktıktan sonra paylaşımlarda bulunmuş ancak sosyal medyada gelen eleştiriler üzerine sessizliğini korumuştu. Dilan Polat'tan bugün kalpli paylaşım geldi.
'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' gibi suçlardan haklarında dava açılan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 28 sanık yargılanmıştı.
Engin Polat’ın da salınmasıyla birlikte davada tutuklu sanık kalmamış, sosyal medya paylaşımlarına ara veren Dilan Polat, kaldığı yerden hikayelerine devam etmişti. Son paylaşımları dikkat çeken ve eleştirilen Polat, tekrar sosyal medya sessizliğini korudu ancak bugün Engin Polat olduğu düşünülen bir kişiyle yaptığı kalbi paylaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2024
POLİTİKA
Hürriyet yazarı: İmamoğlu’nun üniversitede yatay geçişi hülle mi hile mi?
11:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала