https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/sosyal-medya-sessizligini-daha-fazla-koruyamayan-dilan-polattan-paylasim-geldi-1088064530.html
Sosyal medya sessizliğini 'daha fazla koruyamayan' Dilan Polat’tan paylaşım geldi
Sosyal medya sessizliğini 'daha fazla koruyamayan' Dilan Polat’tan paylaşım geldi
Sputnik Türkiye
Dilan Polat, eşi Engin Polat hapisten çıktıktan sonra paylaşımlarda bulunmuş ancak sosyal medyada gelen eleştiriler üzerine sessizliğini korumuştu. Dilan... 16.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-16T11:41+0300
2024-09-16T11:41+0300
2024-09-16T11:41+0300
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sosyal medya fenomeni
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'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' gibi suçlardan haklarında dava açılan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 28 sanık yargılanmıştı.Engin Polat’ın da salınmasıyla birlikte davada tutuklu sanık kalmamış, sosyal medya paylaşımlarına ara veren Dilan Polat, kaldığı yerden hikayelerine devam etmişti. Son paylaşımları dikkat çeken ve eleştirilen Polat, tekrar sosyal medya sessizliğini korudu ancak bugün Engin Polat olduğu düşünülen bir kişiyle yaptığı kalbi paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/hurriyet-yazari-imamoglunun-universitede-yatay-gecisi-hulle-mi-hile-mi-1088061464.html
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dilan polat, engin polat, sosyal medya fenomeni, sosyal medya, fenomen
Sosyal medya sessizliğini 'daha fazla koruyamayan' Dilan Polat’tan paylaşım geldi
Dilan Polat, eşi Engin Polat hapisten çıktıktan sonra paylaşımlarda bulunmuş ancak sosyal medyada gelen eleştiriler üzerine sessizliğini korumuştu. Dilan Polat'tan bugün kalpli paylaşım geldi.
'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' gibi suçlardan haklarında dava açılan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 28 sanık yargılanmıştı.
Engin Polat’ın da salınmasıyla birlikte davada tutuklu sanık kalmamış, sosyal medya paylaşımlarına ara veren Dilan Polat, kaldığı yerden hikayelerine devam etmişti. Son paylaşımları dikkat çeken ve eleştirilen Polat, tekrar sosyal medya sessizliğini korudu ancak bugün Engin Polat olduğu düşünülen bir kişiyle yaptığı kalbi paylaştı.