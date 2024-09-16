https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/sosyal-medya-sessizligini-daha-fazla-koruyamayan-dilan-polattan-paylasim-geldi-1088064530.html

Sosyal medya sessizliğini 'daha fazla koruyamayan' Dilan Polat’tan paylaşım geldi

Sosyal medya sessizliğini 'daha fazla koruyamayan' Dilan Polat’tan paylaşım geldi

Sputnik Türkiye

Dilan Polat, eşi Engin Polat hapisten çıktıktan sonra paylaşımlarda bulunmuş ancak sosyal medyada gelen eleştiriler üzerine sessizliğini korumuştu. Dilan... 16.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-16T11:41+0300

2024-09-16T11:41+0300

2024-09-16T11:41+0300

türkiye

dilan polat

engin polat

sosyal medya fenomeni

sosyal medya

fenomen

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'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' gibi suçlardan haklarında dava açılan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 28 sanık yargılanmıştı.Engin Polat’ın da salınmasıyla birlikte davada tutuklu sanık kalmamış, sosyal medya paylaşımlarına ara veren Dilan Polat, kaldığı yerden hikayelerine devam etmişti. Son paylaşımları dikkat çeken ve eleştirilen Polat, tekrar sosyal medya sessizliğini korudu ancak bugün Engin Polat olduğu düşünülen bir kişiyle yaptığı kalbi paylaştı.

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