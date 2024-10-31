https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/narin-guranin-cansiz-bedenini-tasiyan-itirafci-nevzat-bahtiyarin-kesif-goruntusu-ortaya-cikti-1089885889.html
Narin Güran'ın cansız bedenini taşıyan itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın keşif görüntüsü ortaya çıktı
Narin Güran'ın cansız bedenini taşıyan itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın keşif görüntüsü ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran'ın cansız... 31.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-31T13:42+0300
2024-10-31T13:42+0300
2024-10-31T13:42+0300
türkiye
narin güran
nevzat bahtiyar
diyarbakır
salim güran
eğertutmaz deresi
görüntü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1f/1089886046_0:0:1000:562_1920x0_80_0_0_f1f5d7f14fd7b77d3043858e945b02c8.jpg
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedini dere yatağına taşıdığı tespit edilen Nevzat Bahtiyar'ın jandarma ve soruşturma savcıları eşliğinde yapılan olay yeri keşif görüntüleri ortaya çıktı. Narin'in cansız bedenini dereye taşıdığını itiraf eden ve soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Nevzat Bahtiyar'a olay yerinde keşif yaptırılmıştı. Savcılık ve jandarma tarafından sorgulanan Bahtiyar'ın keşif görüntülerine yer verildi.Görüntülerde, Bahtiyar, ifadesinde Narin Güran'ı nasıl gizlediğini, getirdiğini anlatıyor ve amca Salim Güran'dan teslim aldığını söylüyor. İlk ifadesinde kilitli parke taşının olduğu noktada buluştuklarını, arabaları yan yana getirdiklerini, şoför koltuğunda bulunan Narin Güran'ın battaniye içinde olduğunu söyleyen Bahtiyar, tehdit edildiğini belirtiyor ve '200 bin lira para vereceklerini' konuştuklarını aktarıyor.Narin Güran'ın cesedini nasıl taşıdı?Daha sonra cesedi tek kişilik çocuk battaniyesine sarılan Narin'in dere yatağında bataklık alanı geçtikten sonra kayaların olduğu yere bıraktığını anlatıyor. Görüntülerde jandarma ve savcılık 'Tek başına yürüyemez durumdasın, sen burayı nasıl açtın?' diye soruyor. Bahtiyar görüntülerde çömelerek kaydığını söylüyor. Götürüp orada cesedi atmadığını ifade ediyor. Aşağıya cesetle beraber gittiğini anlatıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/baba-arif-guran-cinayet-sebebini-acikladi-dalga-gectim-diye-inadina-yapti-1089856181.html
türkiye
diyarbakır
eğertutmaz deresi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1f/1089886046_125:0:874:562_1920x0_80_0_0_971418a28a5a88d5809d778f4dc974ba.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
narin güran, nevzat bahtiyar, diyarbakır, salim güran, eğertutmaz deresi, görüntü
narin güran, nevzat bahtiyar, diyarbakır, salim güran, eğertutmaz deresi, görüntü
Narin Güran'ın cansız bedenini taşıyan itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın keşif görüntüsü ortaya çıktı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran'ın cansız bedenini taşıyan Nevzat Bahtiyar'ın keşif görüntüsü ortaya çıktı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedini dere yatağına taşıdığı tespit edilen Nevzat Bahtiyar'ın jandarma ve soruşturma savcıları eşliğinde yapılan olay yeri keşif görüntüleri ortaya çıktı. Narin'in cansız bedenini dereye taşıdığını itiraf eden ve soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Nevzat Bahtiyar'a olay yerinde keşif yaptırılmıştı. Savcılık ve jandarma tarafından sorgulanan Bahtiyar'ın keşif görüntülerine yer verildi.
Görüntülerde, Bahtiyar, ifadesinde Narin Güran'ı nasıl gizlediğini, getirdiğini anlatıyor ve amca Salim Güran'dan teslim aldığını söylüyor. İlk ifadesinde kilitli parke taşının olduğu noktada buluştuklarını, arabaları yan yana getirdiklerini, şoför koltuğunda bulunan Narin Güran'ın battaniye içinde olduğunu söyleyen Bahtiyar, tehdit edildiğini belirtiyor ve '200 bin lira para vereceklerini' konuştuklarını aktarıyor.
Narin Güran'ın cesedini nasıl taşıdı?
Daha sonra cesedi tek kişilik çocuk battaniyesine sarılan Narin'in dere yatağında bataklık alanı geçtikten sonra kayaların olduğu yere bıraktığını anlatıyor. Görüntülerde jandarma ve savcılık 'Tek başına yürüyemez durumdasın, sen burayı nasıl açtın?' diye soruyor. Bahtiyar görüntülerde çömelerek kaydığını söylüyor. Götürüp orada cesedi atmadığını ifade ediyor. Aşağıya cesetle beraber gittiğini anlatıyor.