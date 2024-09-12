https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/narinin-ablasi-tulin-guran-zaturreden-hayatini-kaybetmis-1087940527.html

Narin’in ablası Tülin Güran, zatürreden hayatını kaybetmiş

Narin’in ablası Tülin Güran, zatürreden hayatını kaybetmiş

Sputnik Türkiye

Cinayete kurban giden küçük Narin’in 2009'da ölen ablası Tülin Güran’ın zatürreden öldüğü açıklandı. 12.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-12T13:24+0300

2024-09-12T13:24+0300

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türkiye

narin güran

tülin güran

salim güran

diyarbakır

diyarbakır cumhuriyet başsavcılığı

zatürre

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Ailesi tarafından merdivenden düşerek solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanan Tülin Güran’ın, zatürreye bağlı solonum yetmezliğinden öldüğü ortaya çıktı. Öldüğünde 5 yaşında olduğu belirtilen Tülin’in solunum sıkıntısı sebebiyle hastaneye yatırıldığı ve yaklaşık 10 günlük bir tedavi gördüğü belirtildi.Basına yansıyan bilgilere göre Tülin’in 2004 yılında doğduğu, ellerinde ve ayaklarında fizyolojik engeller olduğu ve 2009 yılında 5 yaşındayken öldüğü kaydedildi. Narin Güran’ın cinayet soruşturmasını yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Tülin Güran ile ilgili de soruşturma başlattığı açıklanmıştı.

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narin güran, tülin güran, salim güran, diyarbakır, diyarbakır cumhuriyet başsavcılığı, zatürre