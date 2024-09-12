https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/narinin-ablasi-tulin-guran-zaturreden-hayatini-kaybetmis-1087940527.html
Narin’in ablası Tülin Güran, zatürreden hayatını kaybetmiş
Narin’in ablası Tülin Güran, zatürreden hayatını kaybetmiş
Sputnik Türkiye
Cinayete kurban giden küçük Narin’in 2009'da ölen ablası Tülin Güran’ın zatürreden öldüğü açıklandı. 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T13:24+0300
2024-09-12T13:24+0300
2024-09-12T13:24+0300
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Ailesi tarafından merdivenden düşerek solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanan Tülin Güran’ın, zatürreye bağlı solonum yetmezliğinden öldüğü ortaya çıktı. Öldüğünde 5 yaşında olduğu belirtilen Tülin’in solunum sıkıntısı sebebiyle hastaneye yatırıldığı ve yaklaşık 10 günlük bir tedavi gördüğü belirtildi.Basına yansıyan bilgilere göre Tülin’in 2004 yılında doğduğu, ellerinde ve ayaklarında fizyolojik engeller olduğu ve 2009 yılında 5 yaşındayken öldüğü kaydedildi. Narin Güran’ın cinayet soruşturmasını yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Tülin Güran ile ilgili de soruşturma başlattığı açıklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/polisten-bakimevi-baskini-cinsel-istismara-ugrayan-402-cocuk-kurtarildi-1087939965.html
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narin güran, tülin güran, salim güran, diyarbakır, diyarbakır cumhuriyet başsavcılığı, zatürre
narin güran, tülin güran, salim güran, diyarbakır, diyarbakır cumhuriyet başsavcılığı, zatürre
Narin’in ablası Tülin Güran, zatürreden hayatını kaybetmiş
Cinayete kurban giden küçük Narin’in 2009'da ölen ablası Tülin Güran’ın zatürreden öldüğü açıklandı.
Ailesi tarafından merdivenden düşerek solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanan Tülin Güran’ın, zatürreye bağlı solonum yetmezliğinden öldüğü ortaya çıktı. Öldüğünde 5 yaşında olduğu belirtilen Tülin’in solunum sıkıntısı sebebiyle hastaneye yatırıldığı ve yaklaşık 10 günlük bir tedavi gördüğü belirtildi.
Basına yansıyan bilgilere göre Tülin’in 2004 yılında doğduğu, ellerinde ve ayaklarında fizyolojik engeller olduğu ve 2009 yılında 5 yaşındayken öldüğü kaydedildi. Narin Güran’ın cinayet soruşturmasını yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Tülin Güran ile ilgili de soruşturma başlattığı açıklanmıştı.