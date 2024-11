Narin Güran cinayeti davası başladı: Arif Güran gözyaşlarını tutamadı, itirafçı 'susma hakkımı kullanmak istiyorum' dedi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/narin-guran-cinayeti-davasi-basladi-arif-guran-gozyaslarini-tutamadi-itirafci-susma-hakkimi-1090124139.html

Türkiye'nin günlerce konuştuğu Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde 26 tanık ve 4 sanığın bulunduğu dava başladı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün ilk duruşması başlayan davada tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedenini sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ile tanıklar mahkemeye getirildi. Baba Arif Güran, "müşteki", aralarında tutuklu şüphelilerin de bulunduğu 26 kişi "tanık", Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Diyarbakır Barosu avukatları da "müşteki kurum" sıfatıyla duruşma salonunda yerini aldı. Sanık ve tanık avukatlarının da hazır bulunduğu mahkemede yargılanma başlandı.Baba Arif Güran gözyaşlarını tutamadıDuruşma, Narin'in babası Arif Güran'ın gözyaşlarına hakim olamamasıyla başladı. Ağabey Baran Güran, tanık olduğu için müşteki olarak kabul edilmedi. Mahkeme başkanı, duruşmayı takip edenlere, "Türkiye bu yargılamayı beklediği için her baro başkanına söz veremeyeceğiz. Bir an önce duruşmada sanıklara söz hakkı vermek istiyorum" diye dosya dışındaki avukatların taleplerini almayacaklarını belirtti.İtirafçının aylık geliri 60 bin TLDuruşmada ilk olarak itirafçı komşu Nevzat Bahtiyar sanık kürsüsüne geldi. Bahtiyar, okur yazar ve evli olduğunu söyleyip; aylık kazancını ise 60 bin TL olarak belirtti.'Susma hakkımı kullanmak istiyorum'Mahkeme başkanı, "Narin'i iştirakle öldürmekten yargılanıyorsun" dedi. Bunun üzerine Bahtiyar; "Susma hakkımı kullanmak istiyorum. Son verdiğim beyan geçerlidir" dedi.Bu sırada, baba Arif Güran'ın hıçkırıkları duruşmayı böldü. Hakimin, "Baskı altında mısın?" sorusuna Bahtiyar, "Baskı altında değilim. Suçu kabul etmem için kimse bana teklifte bulunmadı. Cezaevinde kimse yanıma gelmedi" yanıtını verdi.Habertürk'ün duruşmadan aktardığına göre, Nevzat Bahtiyar'ın savcılıkta verdiği 2. ifadesine geçildi ve şu cümleler kendisine okundu: "Salim beni Arif’in evine götürdü. 2. odada Narin’in cesedi vardı. Ben evde bağırma sesi duymadım. Ben ve Salim dışında kimse yoktu. Salim’in evinde de kimse yoktu. Odaya girdiğimde Narin'in öldüğünü gördüm. Salim beni tehdit etti, 'çocuğunu öldürürüm' dedi. Narin'e baktım, ağzından köpük çıktı.Bunun üzerine Hakim: "HTS kayıtlarına göre soruyorum. 15.08 sen, Salim ile buluşuyorsun. 15.15'te Narin geliyor. 15.08'de senin yanında ise Yüksel Güran ile nasıl ilişkiye giriyor? Zaman tutmuyor.Nevzat Bahtiyar: Ben Salim’i sadece evimin bahçesinde sulama yaparken 10-15 dakika sonra yukarıdan gelirken gördüm. Salim ile eve girdiğinde bana sadece 'Narin'i kaybet' dedi.Hakim: Eksik bölümler var, açıkla.'Salim bana dereye parça parça at dedi'Nevzat Bahtiyar: Salim bana dereye parça parça at dedi.Hakim: Daha önce böyle bir şey yaptın mı? Bu soğukkanlılık nerden geliyor?Nevzat Bahtiyar: Beni tehdit ettiği için yapmak zorunda kaldım. Silah ile beni tehdit etti. 'Oğlun Muhammed’in kafasına ve senin kafana sıkarım' dedi. Ben de korktum.Hakim: Evde Enes ve Yüksel’i gördün mü?Nevzat Bahtiyar: Yok görmedim. Salim dışarı çıktı, battaniye getirdi. Ben evde yalnızdım kimseyi görmedim. Sonra Salim ile battaniyeye sardık. Ardından da benim arabanın yanına gittik o sırada kimse bizi görmedi. Kırmızı arabama koydum. O sırada Yüksel’i gördüm yukardan, ağlıyordu.Hakim çelişkiyi sordu.Hakim: Sen battaniyeye sardıktan sonra Salim ne yaptı?Nevzat Bahtiyar: O da araba ile çıktı.'Salim planlamadı, benim aklıma geldi'Hakim: Tekrar soruyorum, ahıra ne zaman gittin?Nevzat Bahtiyar: Battaniyeden çuvala koymak için ahıra gittim. Salim planlamadı, benim aklıma geldi. Ben çuvala koydum.Hakim: Narin’in kıyafetleri üstünde miydi?Nevzat Bahtiyar: Evet, siyah tişört vardı ve çanta vardı.Hakim: Salim’in arabasından çıkan DNA var. Arabasında, battaniyede ıslaklık var mı?Nevzat Bahtiyar: Bilmiyorum, hatırlamıyorum.Baba Arif Güran fenalaştı, hakim, duruşmadan çıkartılmasını istedi.Baba Güran "Ne istediniz?" diye ağlayarak salondan çıktı.Ne olmuştu?Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.Salim, Yüksel ve Enes Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti.

