https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/narin-guranin-nerede-olduruldugu-belli-oldu-3-dakikada-katledildi-1088919732.html

Narin Güran'ın nerede öldürüldüğü belli oldu: '3 dakikada katledildi'

Narin Güran'ın nerede öldürüldüğü belli oldu: '3 dakikada katledildi'

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın öldürülmesinde sır perdesi tam anlamıyla kalkmış değil. Narin Güran... 07.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-07T14:44+0300

2024-10-07T14:44+0300

2024-10-07T14:46+0300

türkiye

narin güran

salim güran

diyarbakır

hts

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın (8) öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Narin Güran cinayetinde sır perdesi tam olarak aralanmasa da soruşturmada önemli bir gelişme meydana geldi. Narin’in 21 Ağustos günü eve gittikten kısa bir süre sonra boğularak öldürüldüğü netleşti. Ayrıca yapılan daraltılmış HTS kaydı incelemelerinde amca, yengeler, anne ve itirafçının aynı evde olduğu tespit edildi.CNN Türk canlı yayınında aktarılan bilgiler şöyle oldu:"Narin Güran, en son 15.15'te köyün okulunun kameraya yansımıştı. Camideki kurstan çıkmıştı. Görüldüğü son yer burasıydı. Saat 15.18'de buradan arkadaşlarına el salladığı tespit edildi. Narin en son 15.18'de görüldü. Bu dakikalar çok kıymetli. Dakika dakika irdelemelerle Narin'i kim ya da kimlerin katlettiğini savcılık tespit edecek.15.18'den sonra 15.20'de anne Yüksel Güran muhtar Salim Güran'ı yani amcayı telefonla bir kez çaldırdığı tespit ediliyor. 15.21'de, burası kritik, artık Narin ölmüş. Nereden anlıyoruz, itirafçı olan Nevzat Bahtiyar diyor ki, 'Salim Güran ahırın olduğu yerden bana seslendi, Nevzat hemen gel seninle işimiz var, dedi' diyor. Sonra 'Ben Narin'in evine gittim, içerdeki tüm odalar kapalıydı. Narin'in cenazesi evdeydi' diyor.Narin Güran 3 dakikada öldürülmüşNarin'in katledildiği dakikalar 15.18-15. 21. 3 dakika içerisinde Narin Güran organize bir şekilde katledildi. Köyde bir tane 1 baz istasyonu var. Cinayet bürolarında çalışmış özel bir ekip oluşturuldu. 15.18 -15.21'de Narin'in evinde kimler vardı? Bunu nereden belirleyecekler daraltılmış GSM sinyalleriyle belirleyecekler. Çalışma devam ediyor.Ama ilk yapılan çalışmada saat 15.18 ile 15.21 arasında yani Narin'in katledildiği sırasında olay yerinde kim var? Anne Yüksel Güran var, Amca Salim Güran'ın orada olduğunu biliyoruz. Yine baz istasyonu sinyallerinden anlıyoruz. Ve yenge Hediye Güran, Maşallah Güran da orada. Olay yerinde olanlara baktığımızda Nevzat Bahtiyar'ın ifadesinde ilişkileri vardı dediği Hediye ve Maşallah Güran'ın da olay yerinde olması hatta Salim Güran'ın da olay yerinde olması aslında kuşkuları çok çok artırıyor. Başka kim var olay yerinde ağabey Enes Güran. Hepsi olay yerinde. Narin Güran 3 dakikada kendi evinde katledildi, kendi evinde katledildiği netleşti.Cinayetin sırrı yengelerdeYengeler olayın içinde ve olaya dahiller. İlginç bir detay daha var, Maşallah Güran'ın 15 ile 15.10 arasında telefonu kapalı ve neden kapalı olduğunu izah edemiyor. Sonra da telefonunu değiştirmiş. Özel ekip dakika dakika, daraltılmış baz istasyonu sinyallerinden Narin'in evinde kim var, kim kimle beraber onların tespitini yapacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/narin-guran-cinayeti-sorusturmasinda-son-gelisme-diyarbakir-barosunun-basvurusu-kabul-edildi-1088765928.html

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