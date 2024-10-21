https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/narin-guran-cinayeti-4-kisiye-agirlastirilmis-muebbet-istemi-1089500697.html

Narin Güran cinayeti: 4 kişiye ağırlaştırılmış müebbet istemi

Narin Güran cinayeti: 4 kişiye ağırlaştırılmış müebbet istemi

Sputnik Türkiye

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında hakkında 'iştirak... 21.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-21T21:20+0300

2024-10-21T21:20+0300

2024-10-21T21:59+0300

türkiye

narin güran

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Diyarbakır'da Merkez Bağlar ilçesinde 19 gün kayıp olarak arandıktan sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin Güran'la ilgili soruşturmada tutuklu bulunan 2 kişi hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nihayete erdi. Başsavcılığın hazırladığı 12 sayfalık iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.12 sayfalık iddianamenin detayları paylaşıldı.Kayıp ihbarı ağabey Baran Güran tarafından gerçekleştirildiİddianamede, Narin Güran'ın kaybolduğu gün olan 21 Ağustos'ta yapılan ilk resmi ihbarın saat 20.43'te ağabey Baran Güran tarafından 112 Acil Çağrı merkezine yapılması üzerine 'kayıp çocuk vakası' olarak arama çalışmalarına başlandığı aktarıldı.Şüpheli tavırlar: 'Kırmızı terliği bulduk, söylemeyi unuttuk'İddianamede, arama çalışmalarının başlamasının ardından 22 Ağustos tarihinde Narin Güran'ın kuzeni Muhammed Kaya'nın beyanında 'Suriyelilerin kaldığı çadırların yakınlarında Narin Güran'a ait olduğu söylenen kırmızı terlik bulunduğunu fakat kolluk birimlerine haber vermeyi unuttuğu' belirtildi.Narin Güran'ın kuzeni Muhammed Kaya'nın aracına daha sonradan binen kuzen Osman Güran tarafından 'bulunan kırmızı terliğin' aile bireylerine gösterildiği ve kolluk birimlerine de haber verildiğinin tespit edildiği iddianamede yer aldı. Narin Güran'ın ailesi tarafından ise, terliğin 'numarası dahi sorulmadan' Narin Güran'a air olduğu söylenerek soruşturma, bölgede çadırda yaşayan ve Suriyeli kişilere Yönlendirilmeye çalışdığı ifade edildi.Salim Güran'ın muhtar olması nedeniyle kolluk kuvvetleriyle birlikte arama çalışmalarında bulunduğu ifade edilirken sergilediği şüpheli tavırların ise kolluk tarafından tutanak altına alındığı yer aldı.İddianamede ayrıca, arama çalışmalarında bulunan ekiplerin tespitleri ve alınan ifadelerde bulunan çelişkiler doğrultusunda çalışmaların 'kayıp çocuk vakası'ndan çıkarılarak, aile tarafından gerçekleştirilen bir cinayet olabileceği hususunda jandarmaya talimat verildiği ve çalışmaların cinayet yönünde genişletildiği ifade edildi. Arama çalışmaları sekteye uğratıldı: 'Rüzgarsız havada elektirik telleri birbirine çarptı'İddianamede arama çalışmaları devam ederken, 24 Ağustos tarihinde saat 21.00 civarında, havada rüzgar olmamasına rağmen elektrik tellerinin birbirine çarptığı yönünde ihbarla yangın çıktığı anımsatılarak, hava şartları göz önüne alındığında dışarıdan müdahale gerçekleştirilmediği takdirde elektrik tellerinin birbirine çarparak yangın çıkmasının mümkün olmaması dolayısıyla arama çalışmalarının sekteye uğratıldığı belirlendi.

türkiye

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narin güran