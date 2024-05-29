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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/fatih-terim-de-secil-erzan-davasinda-sikayetci-oldu-1084317705.html
Fatih Terim de Seçil Erzan davasında: Şikayetçi oldu
Fatih Terim de Seçil Erzan davasında: Şikayetçi oldu
Sputnik Türkiye
Yüksek kar getirili özel fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen... 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T16:19+0300
2024-05-29T16:19+0300
türkiye
fatih terim
seçil erzan
denizbank
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fon
gizli fon
dava
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Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 28 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan’ın davasında yeni bir gelişme yaşandı. Davada Fatih Terim mağdur olarak ortaya çıkarken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca birleştirme talepli iddianame hazırlandı.'Bahsedilen fon ile yakından, uzaktan ilgim yoktur’Müşteki Fatih Terim’in ifadesine yer verilen iddianamede, Terim’in ‘’Ben uzun yıllardır teknik direktörlük yaptım. Son bir yıldır dinleniyorum. Seçil Erzan ile yaklaşık 5-6 yıldır tanışmaktayım. 11 yıldır bankanın müşterisiyim. Hayatımda hiçbir zaman bankanın Florya ve Levent şubelerine gitmedim. Paraya ihtiyacım olduğunda yakınlarımdan ve aile dostlarımdan isterim. Onlar gidip gerektiğinde bankadan parayı çekip bana getirirler. Bir takım belgelere imza atmam gerektiğinde ise zaman zaman Seçil Erzan yanıma gelip Florya’daki tesislerde imzamı alırdı. Hatta evime geldiğinde de belgelere imza atmışlığım olmuştu. Bahsedilen fon ile yakından, uzaktan ilgim yoktur. Bu fon için kimse benden bu zamana kadar herhangi bir para istemedi. Bu fon ile alakalı Seçil Erzan’a hiçbir zaman para vermedim. 6 Nisan’da hesabımda ne olup bittiğini öğrenmek için bankada çalışan Rüya Hanım ile mesajlaştım. Seçil Erzan olayını duyunca bankaya sinirlendim ve bankadaki tüm paramın eşim Fulya Terim’in başka bankadaki hesabına aktarılmasını istedim. 219 bin 300 dolar ve 47 bin 400 lira paranın eşimin hesabına geldiğini tespit ettim ama 3 milyon dolar hala gönderilmedi. Bu paramı bana hala vermedikleri için Rüya Hanım’dan şikayetçiyim. Bunun gibi çok fazla aleyhime bankacılık işlemi yapıldığını fakat iyi niyetimin suistimal edildiğini düşünüyorum. Bu zamana kadar özellikle bankacılık işlemlerimi yürüten Seçil Erzan, Rüya Hanım ve işlemlerimde usulsüzlük yapan banka çalışanlarından şikayetçiyim’’ dediği öğrenildi.Terim’in Excel tablosunda 2 kalem alacağın yer almasına rağmen 1 kalem daha eklendiği aktarıldıHazırlanan iddianamede şüpheli Seçil Erzan’ın, Fatih Terim'in uzun yıllardır küçük büyük meblağlar içeren tüm bankacılık işlemlerini yönettiği, müşteki Fatih Terim’in banka hesap hareketlerine ilişkin 6 Nisan 2023'de idari izinli olan şüpheli Seçil Erzan’ın yerine bakmakla görevli banka yetkilisi şüpheli Rüya Sağır ile görüşme yaparak bilgi talebinde bulunduğu, akabinde şüpheli Rüya Sağır’ın, müştekinin bankada bulunan hesaplarına ilişkin oluşturulan Excel tablosunda 219 bin 300 dolar ve 47 bin 400 lira (TL mevduat) olacak şekilde iki kalem alacağın yer almasına rağmen bu tabloya banka uhdesinde bulunmayan ‘e-saklama o/n 3.000.000 USD’ şeklinde bir kalem alacağı daha eklendiği aktarıldı.Hesap hareketlerinde yer almamasına rağmen elle ekleme yaptıkları belirtildiHazırlanan iddianamede, şüpheli Rüya Sağır’ın alınan ifadesinden özetle, müşteki Terim’e bilgi vermeden önce Seçil Erzan ile iletişime geçerek Erzan’ın söylemesi üzerine tabloya 3 milyon dolar daha eklediğini ikrar ettiği, Erzan’ın ifadesinden özetle ise müşteki Terim’in uzun yıllardır finans danışmanı şeklinde hareket ettiğini ve elden 300 dolar aldığını içeren ikrarı ile şüphelilerin müştekinin hesap hareketlerinde yer almamasına rağmen elle ekleme yaparak müştekiye yolladıkları görsele ilişkin müşteki tarafından sunulan dökümler birlikte dikkate alındığında, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket etmek suretiyle müşteki Fatih Terim’i dolandırdıkları kaydedildi.Hazırlanan birleştirme talepli iddianame kabul edilirse Fatih Terim ile birlikte mağdur sayısı da 28’den 29’a yükselecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/secil-erzan-davasinda-fatih-terim-sessizligini-bozdu-iddialara-ilk-kez-cevap-verdi-1084080136.html
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fatih terim, seçil erzan, denizbank, denizbank, fon, gizli fon, dava
fatih terim, seçil erzan, denizbank, denizbank, fon, gizli fon, dava

Fatih Terim de Seçil Erzan davasında: Şikayetçi oldu

16:19 29.05.2024
© AA / Panagiotis Moschandreou Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos ile anlaşan teknik direktör Fatih Terim
 Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos ile anlaşan teknik direktör Fatih Terim - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2024
© AA / Panagiotis Moschandreou
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Yüksek kar getirili özel fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan davasında Terim de 'müşteki' olarak dava dosyasına girdi. Hazırlanan birleştirme talepli iddianame ana dava dosyasıyla birleştiğinde mağdurların sayısı 29'a yükselecek.
Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 28 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan’ın davasında yeni bir gelişme yaşandı. Davada Fatih Terim mağdur olarak ortaya çıkarken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca birleştirme talepli iddianame hazırlandı.

'Bahsedilen fon ile yakından, uzaktan ilgim yoktur’

Müşteki Fatih Terim’in ifadesine yer verilen iddianamede, Terim’in ‘’Ben uzun yıllardır teknik direktörlük yaptım. Son bir yıldır dinleniyorum. Seçil Erzan ile yaklaşık 5-6 yıldır tanışmaktayım. 11 yıldır bankanın müşterisiyim. Hayatımda hiçbir zaman bankanın Florya ve Levent şubelerine gitmedim. Paraya ihtiyacım olduğunda yakınlarımdan ve aile dostlarımdan isterim. Onlar gidip gerektiğinde bankadan parayı çekip bana getirirler. Bir takım belgelere imza atmam gerektiğinde ise zaman zaman Seçil Erzan yanıma gelip Florya’daki tesislerde imzamı alırdı. Hatta evime geldiğinde de belgelere imza atmışlığım olmuştu. Bahsedilen fon ile yakından, uzaktan ilgim yoktur. Bu fon için kimse benden bu zamana kadar herhangi bir para istemedi. Bu fon ile alakalı Seçil Erzan’a hiçbir zaman para vermedim. 6 Nisan’da hesabımda ne olup bittiğini öğrenmek için bankada çalışan Rüya Hanım ile mesajlaştım. Seçil Erzan olayını duyunca bankaya sinirlendim ve bankadaki tüm paramın eşim Fulya Terim’in başka bankadaki hesabına aktarılmasını istedim. 219 bin 300 dolar ve 47 bin 400 lira paranın eşimin hesabına geldiğini tespit ettim ama 3 milyon dolar hala gönderilmedi. Bu paramı bana hala vermedikleri için Rüya Hanım’dan şikayetçiyim. Bunun gibi çok fazla aleyhime bankacılık işlemi yapıldığını fakat iyi niyetimin suistimal edildiğini düşünüyorum. Bu zamana kadar özellikle bankacılık işlemlerimi yürüten Seçil Erzan, Rüya Hanım ve işlemlerimde usulsüzlük yapan banka çalışanlarından şikayetçiyim’’ dediği öğrenildi.
Terim’in Excel tablosunda 2 kalem alacağın yer almasına rağmen 1 kalem daha eklendiği aktarıldı
Hazırlanan iddianamede şüpheli Seçil Erzan’ın, Fatih Terim'in uzun yıllardır küçük büyük meblağlar içeren tüm bankacılık işlemlerini yönettiği, müşteki Fatih Terim’in banka hesap hareketlerine ilişkin 6 Nisan 2023'de idari izinli olan şüpheli Seçil Erzan’ın yerine bakmakla görevli banka yetkilisi şüpheli Rüya Sağır ile görüşme yaparak bilgi talebinde bulunduğu, akabinde şüpheli Rüya Sağır’ın, müştekinin bankada bulunan hesaplarına ilişkin oluşturulan Excel tablosunda 219 bin 300 dolar ve 47 bin 400 lira (TL mevduat) olacak şekilde iki kalem alacağın yer almasına rağmen bu tabloya banka uhdesinde bulunmayan ‘e-saklama o/n 3.000.000 USD’ şeklinde bir kalem alacağı daha eklendiği aktarıldı.

Hesap hareketlerinde yer almamasına rağmen elle ekleme yaptıkları belirtildi

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Rüya Sağır’ın alınan ifadesinden özetle, müşteki Terim’e bilgi vermeden önce Seçil Erzan ile iletişime geçerek Erzan’ın söylemesi üzerine tabloya 3 milyon dolar daha eklediğini ikrar ettiği, Erzan’ın ifadesinden özetle ise müşteki Terim’in uzun yıllardır finans danışmanı şeklinde hareket ettiğini ve elden 300 dolar aldığını içeren ikrarı ile şüphelilerin müştekinin hesap hareketlerinde yer almamasına rağmen elle ekleme yaparak müştekiye yolladıkları görsele ilişkin müşteki tarafından sunulan dökümler birlikte dikkate alındığında, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket etmek suretiyle müşteki Fatih Terim’i dolandırdıkları kaydedildi.
Hazırlanan birleştirme talepli iddianame kabul edilirse Fatih Terim ile birlikte mağdur sayısı da 28’den 29’a yükselecek.
Fatih Terim - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
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Seçil Erzan davasında Fatih Terim sessizliğini bozdu: İddialara ilk kez cevap verdi
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