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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/secil-erzan-ile-dilan-polattan-ayni-kogusta-kalma-talebi-dertlerini-paylasiyorlar-1085151650.html
Seçil Erzan ile Dilan Polat'tan aynı koğuşta kalma talebi: 'Dertlerini paylaşıyorlar'
Seçil Erzan ile Dilan Polat'tan aynı koğuşta kalma talebi: 'Dertlerini paylaşıyorlar'
Sputnik Türkiye
Silivri’de tutuklu bulunan Seçil Erzan ile Dilan Polat dilekçe vererek aynı koğuşu istedi. Talep kabul edilirken Seçil Erzan’ın avukatı Bülent Aybirdi... 24.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-24T08:20+0300
2024-06-24T08:20+0300
türkiye
dilan polat
seçil erzan
hapis
kara para aklama
kara para
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Eski banka müdürü Seçil Erzan, son olarak Fatih Terim’in de müşteki olarak eklendiği spor dünyasından ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 29 kişiyi ‘özel fon’ adı altında dolandırdığı iddiasıyla 14 aydır Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunuyor. Tek kişilik hücrede kalmak istemeyen Erzan, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlarından tutuklanan sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler ile aynı koğuşa konulmuştu. Nihal Candan’ın sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmesinin ardından psikolojisi bozulan Bahar Candan’ın, Seçil Erzan ile tartıştığı iddia edilmişti. Bunun üzerine Seçil Erzan ile Bahar Candan’ın koğuşları ayrılmıştı.Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ise “kara para aklama”, “yasadışı bahis”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” gibi suçlarla 7 aydır Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutukluydu. Geçtiğimiz aylarda psikolojik sorunları nedeniyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edilen Dilan Polat, daha önce anneanne ve annesini vahşice katleden Rabia Çataklı ile aynı koğuşa alınmıştı. Bu durum nedeniyle korkudan geceleri uyuyamayan Dilan Polat, cezaevi yönetimine dilekçe vererek kız kardeşi Sıla Doğu ile aynı koğuşta kalmak istediğini söylemişti. Talebi kabul edilen Dilan Polat, tekrar Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmiş ve kız kardeşiyle aynı koğuşa konulmuştu.İkisi de yalnızdıHürriyet'te yer alan habere göre Seçil Erzan, Bahar Candan ile koğuşlarının ayrılmasının ardından tek kişilik koğuşa alındı. Dilan Polat da kız kardeşi Sıla Doğu’nun 14 Haziran’da tahliye edilmesinin ardından koğuşta yalnız kaldı. Seçil Erzan ile Dilan Polat, cezaevi yönetimine dilekçe vererek birlikte aynı koğuşta kalmak istediklerini belirtti. Cezaevi yönetimi de Polat ve Erzan’ın bu talebini kabul ederek ikisini aynı koğuşa aldı.Konuyla ilgili Hürriyet’e açıklama yapan Seçil Erzan’ın avukatı Bülent Aybirdi şunları söyledi:Seçil Erzan ile Dilan Polat’ın koğuşu yan yanaydı. Hava almak için çıktıkları avluda ve aileleriyle görüş günlerinde birbirleriyle selamlaşıyordu. İkisi de koğuşta yalnız kalmak istemedikleri için beraber kalmak istediler. Cezaevi yönetimine de dilekçe vererek birlikte aynı koğuşta kalmak istediklerini belirttiler. Cezaevi yönetimi de Seçil Erzan ile Dilan Polat’ın bu talebini kabul ederek ikisini aynı koğuşa aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/dilan-polat-avukati-huseyin-kaya-ile-yollarini-ayirdigini-duyurdu-1084892141.html
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dilan polat,seçil erzan,dilan polat serbest kalacak mı
dilan polat,seçil erzan,dilan polat serbest kalacak mı

Seçil Erzan ile Dilan Polat'tan aynı koğuşta kalma talebi: 'Dertlerini paylaşıyorlar'

08:20 24.06.2024
© AA / Bünyamin ÇelikDilan Polat ve Engin Polat
Dilan Polat ve Engin Polat - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2024
© AA / Bünyamin Çelik
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Silivri’de tutuklu bulunan Seçil Erzan ile Dilan Polat dilekçe vererek aynı koğuşu istedi. Talep kabul edilirken Seçil Erzan’ın avukatı Bülent Aybirdi, Hürriyet’e “Birlikte sohbet edip dertlerini paylaşıyorlar. Aynı koğuşta kalmaları iki taraf için de çok iyi oldu” dedi.
Eski banka müdürü Seçil Erzan, son olarak Fatih Terim’in de müşteki olarak eklendiği spor dünyasından ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 29 kişiyi ‘özel fon’ adı altında dolandırdığı iddiasıyla 14 aydır Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunuyor.
Tek kişilik hücrede kalmak istemeyen Erzan, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlarından tutuklanan sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler ile aynı koğuşa konulmuştu.
Nihal Candan’ın sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmesinin ardından psikolojisi bozulan Bahar Candan’ın, Seçil Erzan ile tartıştığı iddia edilmişti. Bunun üzerine Seçil Erzan ile Bahar Candan’ın koğuşları ayrılmıştı.
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ise “kara para aklama”, “yasadışı bahis”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” gibi suçlarla 7 aydır Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutukluydu.
Geçtiğimiz aylarda psikolojik sorunları nedeniyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edilen Dilan Polat, daha önce anneanne ve annesini vahşice katleden Rabia Çataklı ile aynı koğuşa alınmıştı.
Bu durum nedeniyle korkudan geceleri uyuyamayan Dilan Polat, cezaevi yönetimine dilekçe vererek kız kardeşi Sıla Doğu ile aynı koğuşta kalmak istediğini söylemişti. Talebi kabul edilen Dilan Polat, tekrar Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmiş ve kız kardeşiyle aynı koğuşa konulmuştu.

İkisi de yalnızdı

Hürriyet'te yer alan habere göre Seçil Erzan, Bahar Candan ile koğuşlarının ayrılmasının ardından tek kişilik koğuşa alındı. Dilan Polat da kız kardeşi Sıla Doğu’nun 14 Haziran’da tahliye edilmesinin ardından koğuşta yalnız kaldı.
Seçil Erzan ile Dilan Polat, cezaevi yönetimine dilekçe vererek birlikte aynı koğuşta kalmak istediklerini belirtti. Cezaevi yönetimi de Polat ve Erzan’ın bu talebini kabul ederek ikisini aynı koğuşa aldı.
Konuyla ilgili Hürriyet’e açıklama yapan Seçil Erzan’ın avukatı Bülent Aybirdi şunları söyledi:
“Müvekkilim ile Dilan Polat, bayram tatilinden önce, yaklaşık bir haftadır aynı koğuşta kalıyorlar. Dilan Polat kız kardeşi tahliye olduktan sonra tek kalınca, müvekkilimle karşılıklı olarak cezaevi yönetimine dilekçe vererek aynı odada kalmak istediklerini söylediler. Talepleri uygun bulundu. Müvekkilim, Dilan Polat ile aynı odada kalmaktan hoşnut durumda. Morali gayet iyi. Dilan Polat ile aralarında herhangi bir sıkıntı yok. Bu durum ikisi için de çok iyi oldu. Birlikte vakit geçiriyorlar, sohbet edip dertlerini paylaşıyorlar. Müvekkilim, cezaevinde genellikle önümüzdeki celse görülecek duruşma öncesi notlar hazırlıyor. Okumak için kitaplar istiyor.”
Seçil Erzan ile Dilan Polat’ın koğuşu yan yanaydı. Hava almak için çıktıkları avluda ve aileleriyle görüş günlerinde birbirleriyle selamlaşıyordu.
İkisi de koğuşta yalnız kalmak istemedikleri için beraber kalmak istediler. Cezaevi yönetimine de dilekçe vererek birlikte aynı koğuşta kalmak istediklerini belirttiler. Cezaevi yönetimi de Seçil Erzan ile Dilan Polat’ın bu talebini kabul ederek ikisini aynı koğuşa aldı.
Dilan ve Engin Polat - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2024
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Dilan Polat, avukatı Hüseyin Kaya ile yollarını ayırdığını duyurdu
15 Haziran , 19:27
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