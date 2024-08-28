https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/bakan-tunctan-narin-guran-aciklamasi-bir-kisi-gozaltina-alindi-1087389037.html

Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması: Bir kişi gözaltına alındı

Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması: Bir kişi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Tunç, "Soruşturma çok yönlü sürdürülüyor, her ayrıntı dikkatle... 28.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-28T19:40+0300

2024-08-28T19:40+0300

2024-08-28T20:32+0300

türkiye

yılmaz tunç

adalet bakanlığı

diyarbakır

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabından yaptığı açıklamada Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran ile ilgili bir kişinin gözaltında olduğunu açıkladı.Adalet Bakanı Tunç'un açıklamaları şöyle;

türkiye

diyarbakır

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narin, kayıp narin,