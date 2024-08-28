Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması: Bir kişi gözaltına alındı
19:40 28.08.2024 (güncellendi: 20:32 28.08.2024)
© AA / Raşit AydoğanAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Adalet Akademisi tarafından, Yargıtay Konferans Salonunda düzenlenen "Milletin Zaferine Giden Yolda Yargı" paneline katılarak konuşma yaptı.
© AA / Raşit Aydoğan
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Tunç, "Soruşturma çok yönlü sürdürülüyor, her ayrıntı dikkatle inceleniyor." dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabından yaptığı açıklamada Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran ile ilgili bir kişinin gözaltında olduğunu açıkladı.
Adalet Bakanı Tunç'un açıklamaları şöyle;
''Diyarbakır’ın merkeze bağlı Tavşantepe mahallesinde 8 yaşındaki Narin Güran evladımızın kaybolmasıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında şu anda 1 kişi gözaltındadır. Olayın açıklığa kavuşturulması için her ayrıntı dikkatle incelenmekte olup, titizlikle sürdürülen soruşturmada ifade alma işlemleri de devam etmektedir. Temennimiz Narin evladımızın bir an önce sağ salim şekilde bulunmasıdır.''
Diyarbakır’ın merkeze bağlı Tavşantepe mahallesinde 8 yaşındaki Narin Güran evladımızın kaybolmasıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülmektedir.— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) August 28, 2024
Soruşturma kapsamında şu anda 1 kişi gözaltındadır.
Olayın açıklığa…