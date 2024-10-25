https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/narinin-olmeden-onceki-son-goruntuleri-ortaya-cikti-once-yurudu-2-bucuk-dakika-sonra-kosarak-ters-1089674493.html
Narin'in ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı: Önce yürüdü, 2 buçuk dakika sonra koşarak ters yöne gitti
Narin'in ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı: Önce yürüdü, 2 buçuk dakika sonra koşarak ters yöne gitti
Sputnik Türkiye
Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra dere kenarında cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın, Kur’an kursuna gitmeden önceki son görüntüleri ortaya... 25.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-25T14:34+0300
2024-10-25T14:34+0300
2024-10-25T14:37+0300
türkiye
narin güran
cinayet
diyarbakır
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Narin'in ölmeden yaklaşık 1 saat önceki görüntülerine ulaşıldı. Küçük kızın görüntüde önce yürüyerek geçtiği 2 buçuk dakika sonra ise tam tersi yöne koşarak gittiği görülüyor.Narin'in son görüntülerinde koşma detayıNarin Güran’ın, Kur’an kursuna gitmeden önceki son görüntüleri de delil olarak dava dosyasında yerini aldı. Narin, 21 Ağustosta saat 14.02’de yürüdüğü güvenlik kamerasında görülürken, yaklaşık 2 buçuk dakika sonra aynı yerde ters yöne doğru koşarak gittiği kameralara yansıyor.Narin Güran soruşturmasında ilk duruşma ne zaman?Olaya ilişkin ilk duruşma 7 Kasım'da görülecek.Narin Güran'a ne olmuştu?Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustosta kaybolan ve 19 gün sonra 8 Eylülde Eğertutmaz deresinde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamenin kabul edildiği Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tensip zaptı hazırlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/narin-guran-cinayetinde-66-gunluk-suskunluk-33-dakikada-oldurduler-1089667689.html
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narin güran, narin güranın son görüntüleri, narin güran nasıl öldürüldü, narin güren duruşma ne zaman
narin güran, narin güranın son görüntüleri, narin güran nasıl öldürüldü, narin güren duruşma ne zaman
Narin'in ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı: Önce yürüdü, 2 buçuk dakika sonra koşarak ters yöne gitti
14:34 25.10.2024 (güncellendi: 14:37 25.10.2024)
Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra dere kenarında cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın, Kur’an kursuna gitmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Narin’in güvenlik kameralarına 21 Ağustosta saat 14.02’de yürüyerek, yaklaşık 2 buçuk dakika sonra ise koşarak girdiği görülüyor.
Narin'in ölmeden yaklaşık 1 saat önceki görüntülerine ulaşıldı. Küçük kızın görüntüde önce yürüyerek geçtiği 2 buçuk dakika sonra ise tam tersi yöne koşarak gittiği görülüyor.
Narin'in son görüntülerinde koşma detayı
Narin Güran’ın, Kur’an kursuna gitmeden önceki son görüntüleri de delil olarak dava dosyasında yerini aldı.
Narin, 21 Ağustosta saat 14.02’de yürüdüğü güvenlik kamerasında görülürken, yaklaşık 2 buçuk dakika sonra aynı yerde ters yöne doğru koşarak gittiği kameralara yansıyor.
Narin Güran soruşturmasında ilk duruşma ne zaman?
Olaya ilişkin ilk duruşma 7 Kasım'da görülecek.
Narin Güran'a ne olmuştu?
Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustosta kaybolan ve 19 gün sonra 8 Eylülde Eğertutmaz deresinde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.
Tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamenin kabul edildiği Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tensip zaptı hazırlandı.