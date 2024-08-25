https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/diyarbakir-valiliginden-kayip-8-yasindaki-kiz-cocuguyla-ilgili-iddialara-yanit-1087233599.html

Diyarbakır Valiliği'nden kayıp 8 yaşındaki kız çocuğuyla ilgili iddialara yanıt

Diyarbakır Valiliği'nden kayıp 8 yaşındaki kız çocuğuyla ilgili iddialara yanıt

Sputnik Türkiye

Diyarbakır Valiliği kayıp durumunda olan 8 yaşındaki kız çocuğu ile ilgili sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine “Narin Güran’ın cenazesinin bulunduğuna yönelik... 25.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-25T10:03+0300

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türkiye

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Diyarbakır Valiliği, 8 yaşındaki Narin Güran’ın cenazesinin bulunduğuna yönelik paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta saat 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin, yetkililere bildirmesi üzerine bölgede 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekiplerince başlatılan arama çalışması sürüyor.En son arkadaşlarıyla görüntülendiNarin Güran'ın son görüntüsü ise kaybolduğu saatlere ait. Çevredeki bir okulun güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde saat 15.15 sıralarında Narin Güran'ın 4 arkadaşıyla birlikte bir süre yürüdüğü daha sonra arkadaşlarından ayrıldığı görülüyor.

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