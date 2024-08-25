https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/diyarbakir-valiliginden-kayip-8-yasindaki-kiz-cocuguyla-ilgili-iddialara-yanit-1087233599.html
Diyarbakır Valiliği'nden kayıp 8 yaşındaki kız çocuğuyla ilgili iddialara yanıt
Diyarbakır Valiliği'nden kayıp 8 yaşındaki kız çocuğuyla ilgili iddialara yanıt
Sputnik Türkiye
Diyarbakır Valiliği kayıp durumunda olan 8 yaşındaki kız çocuğu ile ilgili sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine “Narin Güran’ın cenazesinin bulunduğuna yönelik... 25.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-25T10:03+0300
2024-08-25T10:03+0300
2024-08-25T10:46+0300
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diyarbakır valiliği
kayıp
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iddia
narin güran
kuran kursu
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Diyarbakır Valiliği, 8 yaşındaki Narin Güran’ın cenazesinin bulunduğuna yönelik paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta saat 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin, yetkililere bildirmesi üzerine bölgede 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekiplerince başlatılan arama çalışması sürüyor.En son arkadaşlarıyla görüntülendiNarin Güran'ın son görüntüsü ise kaybolduğu saatlere ait. Çevredeki bir okulun güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde saat 15.15 sıralarında Narin Güran'ın 4 arkadaşıyla birlikte bir süre yürüdüğü daha sonra arkadaşlarından ayrıldığı görülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/icisleri-bakani-yerlikaya-goreve-geldigimizden-beri-sehir-eskiyalarina-goz-actirmiyoruz-1087229528.html
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Diyarbakır Valiliği'nden kayıp 8 yaşındaki kız çocuğuyla ilgili iddialara yanıt
10:03 25.08.2024 (güncellendi: 10:46 25.08.2024)
Diyarbakır Valiliği kayıp durumunda olan 8 yaşındaki kız çocuğu ile ilgili sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine “Narin Güran’ın cenazesinin bulunduğuna yönelik yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır” açıklamasında bulundu.
Diyarbakır Valiliği, 8 yaşındaki Narin Güran’ın cenazesinin bulunduğuna yönelik paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Kayıp kız çocuğu Narin Güran‘ın (8) bulunabilmesi amacı ile valiliğimiz koordinasyonunda AFAD İl Müdürlüğümüze ve İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı ekiplerce geniş çaplı arama faaliyetine titizlikle devam edilmektedir. Vatandaşlarımızın, sosyal medya hesaplarında paylaşılan bu tarz asılsız iddialara itibar etmemeleri rica olunur.”
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta saat 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin, yetkililere bildirmesi üzerine bölgede 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekiplerince başlatılan arama çalışması sürüyor.
En son arkadaşlarıyla görüntülendi
Narin Güran'ın son görüntüsü ise kaybolduğu saatlere ait. Çevredeki bir okulun güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde saat 15.15 sıralarında Narin Güran'ın 4 arkadaşıyla birlikte bir süre yürüdüğü daha sonra arkadaşlarından ayrıldığı görülüyor.