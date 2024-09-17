https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/sosyal-medya-orucunu-bozan-dilan-polattan-yeni-paylasim-cezaevi-gunlerini-anlatti-1088121438.html

'Sosyal medya orucunu' bozan Dilan Polat'tan yeni paylaşım: Cezaevi günlerini anlattı

'Sosyal medya orucunu' bozan Dilan Polat'tan yeni paylaşım: Cezaevi günlerini anlattı

Sputnik Türkiye

Kara para aklama suçlamasıyla tutuksuz yargılanması devam eden sosyal medya fenomeni Dilan Polat, paylaşımlarına hız verdi. Polat, takipçilerinin sorularını... 17.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-17T13:39+0300

2024-09-17T13:39+0300

2024-09-17T13:39+0300

yaşam

dilan polat

engin polat

kara para aklama

yargılama

tutuksuz yargılama

tahliye

sosyal medya fenomeni

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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat, 'kara para aklama' suçlamasıyla açılan davada tutuksuz yargılanıyor. Dilan Polat ağustos ayında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken geçtiğimiz günlerde görülen son duruşmada da Engin Polat tahliye edilmişti. Tahliye kararları çok tartışıldı, yapılan hukuki itirazlar reddedildi. Cezaevinden çıktıktan sonra Dilan Polat uzun bir süre sosyal medyasını kullanmadı ama eşi Engin Polat'ın tahliye olduğu gün yaptığı 'enerci' paylaşımı büyük tepki çekti. Dilan Polat, sosyal medyada sessizliğini bozdu ve takipçilerinden gelen soruları yanıtlayarak cezaevi günlerini anlattı. Cezaevinde neler yaşadın?Polat bir takipçisinin "Cezaevinde neler yaşadın" sorusuna cevap verdi. Eline ilaçlarını alarak o soruya cevap veren Dilan Polat, 46 kiloya kadar düştüğünü söyledi. Polat, “O görüşler 1 saatti, cam arkasında. Her koğuşa dönerken bayılırdım yerlerde, çok zordu. Hala unutamadım hayat boyu da unutamam evlat bambaşka. Milan bana bir kez sen çok kötü annesin gelmiyorsun demişti. Çok zordu her bir saniyesi”Dilan yüzünden ayna vermedilerDilan Polat’ın hemen ardından paylaşımlar yapmaya başlayan ablası Sıla Doğu da şunları paylaştı;

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/anadolu-cumhuriyet-bassavciliginin-engin-polatin-tahliyesine-iliskin-itirazini-agir-ceza-mahkemesi-1087827032.html

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dilan polat, engin polat, kara para aklama, yargılama, tutuksuz yargılama, tahliye, sosyal medya fenomeni