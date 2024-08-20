https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/iddialar-ardindan-bir-ilk-yasandi-fatih-terim-secil-erzan-davasinda-ifade-verdi--1087059855.html
Uzun zamandır ismi geçiyordu: Fatih Terim, Seçil Erzan davasında ilk defa ifade verdi
Uzun zamandır ismi geçiyordu: Fatih Terim, Seçil Erzan davasında ilk defa ifade verdi
Sputnik Türkiye
Galatasaray ve Türkiye futbol takımının eski teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim, Seçil Erzan'ın adıyla anılan ve birçok futbolcunun da içinde bulunduğu... 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T16:12+0300
2024-08-20T16:12+0300
2024-08-20T16:12+0300
türkiye
seçil erzan
fatih terim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/0d/1044951835_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_09e888853f8cc9f6ecff3e441d7234d5.jpg
Denizbank'ın eski şube müdürü Seçil Erzan adıyla anılan ve İstanbul'da görülen 'yüksek kârlı fon vaadiyle dolandırıcılık davasında' Fatih Terim ilk kez ifade verdi.Terim'in bugün müşteki sıfatıyla Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifade verdiği öğrenildi.
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seçil erzan, fatih terim
Uzun zamandır ismi geçiyordu: Fatih Terim, Seçil Erzan davasında ilk defa ifade verdi
Galatasaray ve Türkiye futbol takımının eski teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim, Seçil Erzan'ın adıyla anılan ve birçok futbolcunun da içinde bulunduğu yüksek kârlı fon vaadiyle dolandırıcılık davası olan ilk kez ifade verdi.
Denizbank'ın eski şube müdürü Seçil Erzan adıyla anılan ve İstanbul'da görülen 'yüksek kârlı fon vaadiyle dolandırıcılık davasında' Fatih Terim ilk kez ifade verdi.
Terim'in bugün müşteki sıfatıyla Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifade verdiği öğrenildi.