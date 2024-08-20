Denizbank'ın eski şube müdürü Seçil Erzan adıyla anılan ve İstanbul'da görülen 'yüksek kârlı fon vaadiyle dolandırıcılık davasında' Fatih Terim ilk kez ifade verdi.Terim'in bugün müşteki sıfatıyla Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifade verdiği öğrenildi.

Galatasaray ve Türkiye futbol takımının eski teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim, Seçil Erzan'ın adıyla anılan ve birçok futbolcunun da içinde bulunduğu... 20.08.2024, Sputnik Türkiye

Uzun zamandır ismi geçiyordu: Fatih Terim, Seçil Erzan davasında ilk defa ifade verdi

© AA / Emrah Yorulmaz Fatih Terim © AA / Emrah Yorulmaz

Galatasaray ve Türkiye futbol takımının eski teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim, Seçil Erzan'ın adıyla anılan ve birçok futbolcunun da içinde bulunduğu yüksek kârlı fon vaadiyle dolandırıcılık davası olan ilk kez ifade verdi.