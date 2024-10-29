https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/yenidogan-cetesine-yonelik-sikayet-sayisi-350ye-cikti-savciyi-tehdidin-sebebine-iliskin-kritik-1089795812.html

Yenidoğan çetesine yönelik şikayet sayısı 350'ye çıktı: Savcıyı tehdidin sebebine ilişkin kritik ayrıntı ortaya çıktı

Yenidoğan çetesine yönelik şikayet sayısı 350'ye çıktı: Savcıyı tehdidin sebebine ilişkin kritik ayrıntı ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Çok sayıda yenidoğan bebeğin ölümüne sebep olan yenidoğan çetesine dair soruşturma sürerken, şikayetçi olan aile sayısı 350'ye ulaştı. Savcıyı makamında tehdit... 29.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-29T14:55+0300

2024-10-29T14:55+0300

2024-10-29T14:55+0300

türkiye

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yenidoğan çetesi

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özel hastane

mustafa kemal zengin

hemşire

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Yenidoğan çetesine dair şikayetçi olanların sayısı 350'ye ulaştı. Şikayetlerden 100'ü CİMER üzerinden yapıldı. Öte yandan Savcı Engin'i makamında ölümle tehdit edildiği iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Mustafa Kemal Zengin'in aslında başhemşire Tuğçe Toptemel’i tahliye ettirmek istediği belirlendi. Yenidoğan çetesini duyanlar şikayet ediyorİstanbul'da, 12 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket edilerek, bebek acil hastalarının önceden anlaşılan özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edilip ölümlerine neden olunduğu ve haksız kazanç sağladığı iddiasına ilişkin şikayetçilerin sayısı 350'ye ulaştı.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 22'si tutuklu 47 sanık hakkında hazırlanan iddianame kapsamında, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılırken, sanıklar hakkındaki şikayetler de sürüyor.350 şikayetten 100'ü CİMER'eİddianamede adı geçen hastanelerde bebeklerini kaybedenler, soruşturmayı yürüterek fezleke hazırlayan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayetlerini dile getiriyor.Şu ana kadar 100'ü Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) olmak üzere toplam 350 şikayet yapıldı.Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisinin bulunmadığı bazı şikayetleri ilgili adliyelere yolladı.Yenidoğan soruşturması ne aşamada?Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ölen 10 bebek "maktul", 5 kişi "müşteki", Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürlüğü "suçtan zarar gören", sağlık şirketleri ve hastaneler "malen sorumlu", 47 kişi de "sanık" olarak yer almıştı.Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi iddianamenin kabulüne karar vererek, ilk duruşmanın 18 Kasım'da yapılmasına hükmetmişti.Yavuz Engin'i tehdit eden Zengin'in amacı neydi?Yenidoğan Çetesi soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, kendisi "Benimle fotoğraf çektir, kılına zarar gelmez" diyerek tehdit eden çete üyesini gözaltına aldırarak fotoğraf çektirmişti. Savcı Engin'i makamında ölümle tehdit edildiği iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Mustafa Kemal Zengin'in aslında başhemşire Tuğçe Toptemel’i tahliye ettirmek istediği belirlendi. Hürriyet'in haberine göre soruşturmada gözaltına alınan ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "örgüt kapsamında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan hakimlikçe tutuklanan Zengin hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.Başhemşireyi tahliye ettirmek istediCNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ son detayları şu şekilde aktardı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/makaminda-tehdit-edilmisti-yenidogan-cetesini-cokerten-savci-yavuz-enginden-yeni-mesaj--1089505850.html

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yenidoğan, yenidoğan çetesi, bebek, doktor, özel hastane, mustafa kemal zengin, hemşire