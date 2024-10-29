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Yenidoğan çetesine yönelik şikayet sayısı 350'ye çıktı: Savcıyı tehdidin sebebine ilişkin kritik ayrıntı ortaya çıktı
Yenidoğan çetesine yönelik şikayet sayısı 350'ye çıktı: Savcıyı tehdidin sebebine ilişkin kritik ayrıntı ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Çok sayıda yenidoğan bebeğin ölümüne sebep olan yenidoğan çetesine dair soruşturma sürerken, şikayetçi olan aile sayısı 350'ye ulaştı. Savcıyı makamında tehdit... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T14:55+0300
2024-10-29T14:55+0300
türkiye
yenidoğan
yenidoğan çetesi
bebek
doktor
özel hastane
mustafa kemal zengin
hemşire
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Yenidoğan çetesine dair şikayetçi olanların sayısı 350'ye ulaştı. Şikayetlerden 100'ü CİMER üzerinden yapıldı. Öte yandan Savcı Engin'i makamında ölümle tehdit edildiği iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Mustafa Kemal Zengin'in aslında başhemşire Tuğçe Toptemel’i tahliye ettirmek istediği belirlendi. Yenidoğan çetesini duyanlar şikayet ediyorİstanbul'da, 12 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket edilerek, bebek acil hastalarının önceden anlaşılan özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edilip ölümlerine neden olunduğu ve haksız kazanç sağladığı iddiasına ilişkin şikayetçilerin sayısı 350'ye ulaştı.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 22'si tutuklu 47 sanık hakkında hazırlanan iddianame kapsamında, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılırken, sanıklar hakkındaki şikayetler de sürüyor.350 şikayetten 100'ü CİMER'eİddianamede adı geçen hastanelerde bebeklerini kaybedenler, soruşturmayı yürüterek fezleke hazırlayan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayetlerini dile getiriyor.Şu ana kadar 100'ü Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) olmak üzere toplam 350 şikayet yapıldı.Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisinin bulunmadığı bazı şikayetleri ilgili adliyelere yolladı.Yenidoğan soruşturması ne aşamada?Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ölen 10 bebek "maktul", 5 kişi "müşteki", Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürlüğü "suçtan zarar gören", sağlık şirketleri ve hastaneler "malen sorumlu", 47 kişi de "sanık" olarak yer almıştı.Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi iddianamenin kabulüne karar vererek, ilk duruşmanın 18 Kasım'da yapılmasına hükmetmişti.Yavuz Engin'i tehdit eden Zengin'in amacı neydi?Yenidoğan Çetesi soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, kendisi "Benimle fotoğraf çektir, kılına zarar gelmez" diyerek tehdit eden çete üyesini gözaltına aldırarak fotoğraf çektirmişti. Savcı Engin'i makamında ölümle tehdit edildiği iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Mustafa Kemal Zengin'in aslında başhemşire Tuğçe Toptemel’i tahliye ettirmek istediği belirlendi. Hürriyet'in haberine göre soruşturmada gözaltına alınan ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "örgüt kapsamında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan hakimlikçe tutuklanan Zengin hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.Başhemşireyi tahliye ettirmek istediCNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ son detayları şu şekilde aktardı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/makaminda-tehdit-edilmisti-yenidogan-cetesini-cokerten-savci-yavuz-enginden-yeni-mesaj--1089505850.html
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yenidoğan, yenidoğan çetesi, bebek, doktor, özel hastane, mustafa kemal zengin, hemşire
yenidoğan, yenidoğan çetesi, bebek, doktor, özel hastane, mustafa kemal zengin, hemşire

Yenidoğan çetesine yönelik şikayet sayısı 350'ye çıktı: Savcıyı tehdidin sebebine ilişkin kritik ayrıntı ortaya çıktı

14:55 29.10.2024
© AA / Cemal YurttaşSavcı tehdit
Savcı tehdit - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
© AA / Cemal Yurttaş
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Çok sayıda yenidoğan bebeğin ölümüne sebep olan yenidoğan çetesine dair soruşturma sürerken, şikayetçi olan aile sayısı 350'ye ulaştı. Savcıyı makamında tehdit eden Zengin'in ise başhemşire Temel'i serbest bıraktırtmaya çalıştığı iddia edildi.
Yenidoğan çetesine dair şikayetçi olanların sayısı 350'ye ulaştı. Şikayetlerden 100'ü CİMER üzerinden yapıldı. Öte yandan Savcı Engin'i makamında ölümle tehdit edildiği iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Mustafa Kemal Zengin'in aslında başhemşire Tuğçe Toptemel’i tahliye ettirmek istediği belirlendi.

Yenidoğan çetesini duyanlar şikayet ediyor

İstanbul'da, 12 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket edilerek, bebek acil hastalarının önceden anlaşılan özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edilip ölümlerine neden olunduğu ve haksız kazanç sağladığı iddiasına ilişkin şikayetçilerin sayısı 350'ye ulaştı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 22'si tutuklu 47 sanık hakkında hazırlanan iddianame kapsamında, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılırken, sanıklar hakkındaki şikayetler de sürüyor.
Yenidoğan çetesi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
TÜRKİYE
Makamında tehdit edilmişti: 'Yenidoğan çetesini' çökerten savcı Yavuz Engin'den yeni mesaj
22 Ekim, 06:12

350 şikayetten 100'ü CİMER'e

İddianamede adı geçen hastanelerde bebeklerini kaybedenler, soruşturmayı yürüterek fezleke hazırlayan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayetlerini dile getiriyor.
Şu ana kadar 100'ü Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) olmak üzere toplam 350 şikayet yapıldı.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisinin bulunmadığı bazı şikayetleri ilgili adliyelere yolladı.

Yenidoğan soruşturması ne aşamada?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ölen 10 bebek "maktul", 5 kişi "müşteki", Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürlüğü "suçtan zarar gören", sağlık şirketleri ve hastaneler "malen sorumlu", 47 kişi de "sanık" olarak yer almıştı.
Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi iddianamenin kabulüne karar vererek, ilk duruşmanın 18 Kasım'da yapılmasına hükmetmişti.

Yavuz Engin'i tehdit eden Zengin'in amacı neydi?

Yenidoğan Çetesi soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, kendisi "Benimle fotoğraf çektir, kılına zarar gelmez" diyerek tehdit eden çete üyesini gözaltına aldırarak fotoğraf çektirmişti.
Savcı Engin'i makamında ölümle tehdit edildiği iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Mustafa Kemal Zengin'in aslında başhemşire Tuğçe Toptemel’i tahliye ettirmek istediği belirlendi.
Hürriyet'in haberine göre soruşturmada gözaltına alınan ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "örgüt kapsamında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan hakimlikçe tutuklanan Zengin hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

Başhemşireyi tahliye ettirmek istedi

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ son detayları şu şekilde aktardı:
Mustafa Kemal Zengin’in başhemşire Tuğçe Toptemel’i aslında tahliye ettirmek için tehdit ettiği ortaya çıktı. Yavuz Çelik’in de ifadesine başvuruldu. Üvey baba Çelik, ‘10-15 yıldır tanıyorum. Olayın bu boyuta gelmesi ile aile de şikayetçi oluyor. Biz de şaşırdık. Ek ifade ile serbest bırakılacağını söyledi.’ ifadelerini kullandı.
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