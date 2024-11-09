https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/narin-guran-davasinda-durusmaya-damga-vuran-an-mahkeme-baskani-cubbesini-cikararak-mudahale-etti-1090216030.html
Narin Güran davasında duruşmaya damga vuran an: Mahkeme başkanı cübbesini çıkararak müdahale etti
Narin Güran davasında duruşmaya damga vuran an: Mahkeme başkanı cübbesini çıkararak müdahale etti
Sputnik Türkiye
Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili dava, üçüncü gününde dikkat çekici gelişmelere sahne oldu. Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar, sanık... 09.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-09T16:24+0300
2024-11-09T16:24+0300
2024-11-09T16:24+0300
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Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve kamuoyunun yakından takip ettiği Narin Güran cinayeti davasının üçüncü gününde, mahkeme salonu çarpıcı anlara sahne oldu. Sabah 10.00’da başlayan duruşmada tutuklu sanıklar, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Sanıklardan Nevzat Bahtiyar'ın savunmasına devam edildi ve önemli deliller arasında gösterilen güvenlik kamerası görüntüleri izlendi.Davanın üçüncü gününde neler yaşandı? Tanık i̇fadeleri ve görüntülerDavanın ikinci gününde birçok tanığın dinlenmesinin ardından üçüncü gün, Güran ailesinden 9 kişi tanık olarak ifade verdi. Ailenin talebi üzerine, olay günü bölgeyi gören Dara 2 Askeri Üs Bölgesi'nin güvenlik kameraları mahkemeye sunuldu. Ancak görüntülerin uzak mesafeden çekilmesi ve görüntü iyileştirmelerine rağmen şüpheli bir durumun tespit edilememesi hayal kırıklığı yarattı. Baba Arif Güran, bu görüntülerin cinayeti aydınlatacak en önemli delil olduğunu belirtmişti.Mahkeme Başkanı’ndan sürpriz müdahaleMahkeme Başkanı Ramazan Dündar, duruşma sırasında dikkat çeken bir hareketle cübbesini çıkardı ve sanık Nevzat Bahtiyar'a dönerek, "İnsani olarak soruyorum. Burada verdiğin ifadeler doğru mu? Bizden sakladığın bir şey var mı?" dedi. Bahtiyar'ın yanıtı ise kısa ve dikkat çekiciydi: "Hatırlamıyorum."Savcılığın tutukluluk talebiSavcılık, davada yer alan sanıkların tutukluluk halinin devam etmesini talep etti. Duruşma salonundaki gerilimli atmosfer ve Mahkeme Başkanı’nın doğrudan müdahalesi, davanın seyrini ve kamuoyunun ilgisini daha da artırdı.Davanın geleceği ve kamuoyuNarin Güran cinayeti davası, Diyarbakır'da büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Bugüne kadar tanık ifadeleri, sanık savunmaları ve sunulan deliller ışığında mahkeme süreci, toplumun adalet beklentisini yansıtan bir tablo sunuyor. Mahkeme Başkanı’nın tavrı, sürecin ciddiyetini ve adalet arayışının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/ehliyet-pasaport-ve-arac-muayene-ucretlerine-2025-zammi-yaklasirken-uzmanlar-uyardi-randevu-1090207649.html
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Narin Güran davasında duruşmaya damga vuran an: Mahkeme başkanı cübbesini çıkararak müdahale etti
Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili dava, üçüncü gününde dikkat çekici gelişmelere sahne oldu. Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar, sanık Nevzat Bahtiyar’a sorular sorarken cübbesini çıkararak müdahale etti. Savcılık, sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi.
Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve kamuoyunun yakından takip ettiği Narin Güran cinayeti davasının üçüncü gününde, mahkeme salonu çarpıcı anlara sahne oldu. Sabah 10.00’da başlayan duruşmada tutuklu sanıklar, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Sanıklardan Nevzat Bahtiyar'ın savunmasına devam edildi ve önemli deliller arasında gösterilen güvenlik kamerası görüntüleri izlendi.
Davanın üçüncü gününde neler yaşandı? Tanık i̇fadeleri ve görüntüler
Davanın ikinci gününde birçok tanığın dinlenmesinin ardından üçüncü gün, Güran ailesinden 9 kişi tanık olarak ifade verdi. Ailenin talebi üzerine, olay günü bölgeyi gören Dara 2 Askeri Üs Bölgesi'nin güvenlik kameraları mahkemeye sunuldu. Ancak görüntülerin uzak mesafeden çekilmesi ve görüntü iyileştirmelerine rağmen şüpheli bir durumun tespit edilememesi hayal kırıklığı yarattı. Baba Arif Güran, bu görüntülerin cinayeti aydınlatacak en önemli delil olduğunu belirtmişti.
Mahkeme Başkanı’ndan sürpriz müdahale
Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar, duruşma sırasında dikkat çeken bir hareketle cübbesini çıkardı ve sanık Nevzat Bahtiyar'a dönerek, "İnsani olarak soruyorum. Burada verdiğin ifadeler doğru mu? Bizden sakladığın bir şey var mı?" dedi. Bahtiyar'ın yanıtı ise kısa ve dikkat çekiciydi: "Hatırlamıyorum."
Savcılığın tutukluluk talebi
Savcılık, davada yer alan sanıkların tutukluluk halinin devam etmesini talep etti. Duruşma salonundaki gerilimli atmosfer ve Mahkeme Başkanı’nın doğrudan müdahalesi, davanın seyrini ve kamuoyunun ilgisini daha da artırdı.
Davanın geleceği ve kamuoyu
Narin Güran cinayeti davası, Diyarbakır'da büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Bugüne kadar tanık ifadeleri, sanık savunmaları ve sunulan deliller ışığında mahkeme süreci, toplumun adalet beklentisini yansıtan bir tablo sunuyor. Mahkeme Başkanı’nın tavrı, sürecin ciddiyetini ve adalet arayışının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.