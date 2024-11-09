Narin Güran davasında duruşmaya damga vuran an: Mahkeme başkanı cübbesini çıkararak müdahale etti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Hamas: Türkiye’deki bazı kuruluşlar bizim adımızı kullanarak para topluyor
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: Türkiye’de insanlar şiddeti dışında tutan bir şey söylüyorsa korkmadan söyleyebilmeli
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Narin Güran duruşmasında tanık Baran Güran'ın ifadesi: 'Bakanlar köye geliyordu'
12:05
84 dk
HABER MASASI
Beyaz perdenin en yakışan çiftleri
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Platform 1 ve 2 filmlerinin değerlendirmesi ve filmlerdeki hapishane kavramı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
1 Mayıs 2008 sonrası işe girenlerde değişen emeklilik şartları
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Trump zaferi ile Avrupa’da ivme kazanan milliyetçilik daha da fazla yükselebilir’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Narin cinayetinde dokunulmayan 2 sır
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
83 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:00
9 dk
ÖZEL HABER
Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı: İmamoğlu da olası bir kayyum ataması ile karşı karşıya kalır mı?
09:42
3 dk
ÖZEL HABER
İBB Gülhane Parkı’ndaki 56 ağacı kesti: Soruları da yanıtsız bıraktı
10:04
5 dk
SESLİ HABER
Netanyahu bakanını kovdu: Biden’a yakın isim
10:37
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Mutlak egemenliğin sembolü: Montrö Boğazlar Sözleşmesi
11:17
9 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Sambur: ABD Suriye’den çekilmeyecek
11:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Holokostun ayak sesleri: Kristal Gece
16:41
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
19:00
9 dk
TARİHTE BUGÜN
Mutlak egemenliğin sembolü: Montrö Boğazlar Sözleşmesi
19:25
9 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/narin-guran-davasinda-durusmaya-damga-vuran-an-mahkeme-baskani-cubbesini-cikararak-mudahale-etti-1090216030.html
Narin Güran davasında duruşmaya damga vuran an: Mahkeme başkanı cübbesini çıkararak müdahale etti
Narin Güran davasında duruşmaya damga vuran an: Mahkeme başkanı cübbesini çıkararak müdahale etti
Sputnik Türkiye
Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili dava, üçüncü gününde dikkat çekici gelişmelere sahne oldu. Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar, sanık... 09.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-09T16:24+0300
2024-11-09T16:24+0300
türkiye
narin güran
dava
duruşma
hediye güran
baran güran
arif güran
maşallah güran
birsen güran
fuat güran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1c/1087392891_0:249:986:804_1920x0_80_0_0_553512bf0462cf24ede299b0dc90b2dc.jpg
Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve kamuoyunun yakından takip ettiği Narin Güran cinayeti davasının üçüncü gününde, mahkeme salonu çarpıcı anlara sahne oldu. Sabah 10.00’da başlayan duruşmada tutuklu sanıklar, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Sanıklardan Nevzat Bahtiyar'ın savunmasına devam edildi ve önemli deliller arasında gösterilen güvenlik kamerası görüntüleri izlendi.Davanın üçüncü gününde neler yaşandı? Tanık i̇fadeleri ve görüntülerDavanın ikinci gününde birçok tanığın dinlenmesinin ardından üçüncü gün, Güran ailesinden 9 kişi tanık olarak ifade verdi. Ailenin talebi üzerine, olay günü bölgeyi gören Dara 2 Askeri Üs Bölgesi'nin güvenlik kameraları mahkemeye sunuldu. Ancak görüntülerin uzak mesafeden çekilmesi ve görüntü iyileştirmelerine rağmen şüpheli bir durumun tespit edilememesi hayal kırıklığı yarattı. Baba Arif Güran, bu görüntülerin cinayeti aydınlatacak en önemli delil olduğunu belirtmişti.Mahkeme Başkanı’ndan sürpriz müdahaleMahkeme Başkanı Ramazan Dündar, duruşma sırasında dikkat çeken bir hareketle cübbesini çıkardı ve sanık Nevzat Bahtiyar'a dönerek, "İnsani olarak soruyorum. Burada verdiğin ifadeler doğru mu? Bizden sakladığın bir şey var mı?" dedi. Bahtiyar'ın yanıtı ise kısa ve dikkat çekiciydi: "Hatırlamıyorum."Savcılığın tutukluluk talebiSavcılık, davada yer alan sanıkların tutukluluk halinin devam etmesini talep etti. Duruşma salonundaki gerilimli atmosfer ve Mahkeme Başkanı’nın doğrudan müdahalesi, davanın seyrini ve kamuoyunun ilgisini daha da artırdı.Davanın geleceği ve kamuoyuNarin Güran cinayeti davası, Diyarbakır'da büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Bugüne kadar tanık ifadeleri, sanık savunmaları ve sunulan deliller ışığında mahkeme süreci, toplumun adalet beklentisini yansıtan bir tablo sunuyor. Mahkeme Başkanı’nın tavrı, sürecin ciddiyetini ve adalet arayışının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/ehliyet-pasaport-ve-arac-muayene-ucretlerine-2025-zammi-yaklasirken-uzmanlar-uyardi-randevu-1090207649.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1c/1087392891_0:156:986:896_1920x0_80_0_0_5680aa1820c46a98aa241262f5d58d2b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
narin güran, dava, duruşma, hediye güran, baran güran, arif güran, maşallah güran, birsen güran, fuat güran, enes güran, yüksel güran, tülin güran, salim güran, cinayet
narin güran, dava, duruşma, hediye güran, baran güran, arif güran, maşallah güran, birsen güran, fuat güran, enes güran, yüksel güran, tülin güran, salim güran, cinayet

Narin Güran davasında duruşmaya damga vuran an: Mahkeme başkanı cübbesini çıkararak müdahale etti

16:24 09.11.2024
© XNarin Güran
Narin Güran - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2024
© X
Abone ol
Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili dava, üçüncü gününde dikkat çekici gelişmelere sahne oldu. Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar, sanık Nevzat Bahtiyar’a sorular sorarken cübbesini çıkararak müdahale etti. Savcılık, sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi.
Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve kamuoyunun yakından takip ettiği Narin Güran cinayeti davasının üçüncü gününde, mahkeme salonu çarpıcı anlara sahne oldu. Sabah 10.00’da başlayan duruşmada tutuklu sanıklar, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Sanıklardan Nevzat Bahtiyar'ın savunmasına devam edildi ve önemli deliller arasında gösterilen güvenlik kamerası görüntüleri izlendi.

Davanın üçüncü gününde neler yaşandı? Tanık i̇fadeleri ve görüntüler

Davanın ikinci gününde birçok tanığın dinlenmesinin ardından üçüncü gün, Güran ailesinden 9 kişi tanık olarak ifade verdi. Ailenin talebi üzerine, olay günü bölgeyi gören Dara 2 Askeri Üs Bölgesi'nin güvenlik kameraları mahkemeye sunuldu. Ancak görüntülerin uzak mesafeden çekilmesi ve görüntü iyileştirmelerine rağmen şüpheli bir durumun tespit edilememesi hayal kırıklığı yarattı. Baba Arif Güran, bu görüntülerin cinayeti aydınlatacak en önemli delil olduğunu belirtmişti.

Mahkeme Başkanı’ndan sürpriz müdahale

Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar, duruşma sırasında dikkat çeken bir hareketle cübbesini çıkardı ve sanık Nevzat Bahtiyar'a dönerek, "İnsani olarak soruyorum. Burada verdiğin ifadeler doğru mu? Bizden sakladığın bir şey var mı?" dedi. Bahtiyar'ın yanıtı ise kısa ve dikkat çekiciydi: "Hatırlamıyorum."

Savcılığın tutukluluk talebi

Savcılık, davada yer alan sanıkların tutukluluk halinin devam etmesini talep etti. Duruşma salonundaki gerilimli atmosfer ve Mahkeme Başkanı’nın doğrudan müdahalesi, davanın seyrini ve kamuoyunun ilgisini daha da artırdı.

Davanın geleceği ve kamuoyu

Narin Güran cinayeti davası, Diyarbakır'da büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Bugüne kadar tanık ifadeleri, sanık savunmaları ve sunulan deliller ışığında mahkeme süreci, toplumun adalet beklentisini yansıtan bir tablo sunuyor. Mahkeme Başkanı’nın tavrı, sürecin ciddiyetini ve adalet arayışının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.
Emekli maaş zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2024
EKONOMİ
Ehliyet, pasaport ve araç muayene ücretlerine 2025 zammı yaklaşırken uzmanlar uyardı: 'Randevu bulunamıyor, çabuk olun'
10:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала