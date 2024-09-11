https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/5-yasindayken-olen-narin-ablasi-tulin-gurana-ne-oldu-1087913726.html
Küçük Narin'in ablası Tülin Güran’a ne oldu?
Küçük Narin'in ablası Tülin Güran’a ne oldu?
Sputnik Türkiye
Diyarbakır’da cinayete kurban giden küçük Narin’in ablası Tülin Güran, 2019’da hastanede solunum yetmezliğinden 5 yaşındayken hayatını kaybettiği açıklanmıştı... 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T17:04+0300
2024-09-11T17:04+0300
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Güran ailesi, Narin ile ilgili süreçte basına yaptıkları açıklamalarda 5 yaşında olan Tülin Narin’in engelli olduğunu ve merdivenden düşerek öldüğünü beyan etmişti. Küçük Narin’in uzun arama sürecinden sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkınca gözler, abla Tülin Güran’a çevrildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Tülin için soruşturma başlattığı ise basına yansıdı.Merdivenden düştüğü belirtilen ve hastanede solunum yetmezliğinden ölen Tülin’e otopsi yapılmadığı kaydedildi. Savcılığın, hastaneden Tülin Güran’ın tedavisi ve ölümü için belgeler talep ettiği belirtildi. Basına konuşan uzmanlar, bir ailede iki kız çocuğunun ölmesinin 'şüphe' uyandırdığını ve Tülin'in ölümünün araştırılmasının Narin'in ölümüne de ışık tutabileceğini kaydetti. Güran ailesi bireyleri, basına çeşitli zamanlarda yaptıkları açıklamada Tülin'in engeli hakkında bilgi vermezken, merdivenden düşüp öldüğünü ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/kiz-cocuklarinda-misk-amberi-erken-ergenligi-tetikliyor-1087911250.html
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Küçük Narin'in ablası Tülin Güran’a ne oldu?
17:04 11.09.2024 (güncellendi: 17:06 11.09.2024)
Diyarbakır’da cinayete kurban giden küçük Narin’in ablası Tülin Güran, 2019’da hastanede solunum yetmezliğinden 5 yaşındayken hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Diyarbakır Savcılığı'nın, küçük Tülin’in ölümü için soruşturma başlattığı basına yansıdı.
Güran ailesi, Narin ile ilgili süreçte basına yaptıkları açıklamalarda 5 yaşında olan Tülin Narin’in engelli olduğunu ve merdivenden düşerek öldüğünü beyan etmişti. Küçük Narin’in uzun arama sürecinden sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkınca gözler, abla Tülin Güran’a çevrildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Tülin için soruşturma başlattığı ise basına yansıdı.
Merdivenden düştüğü belirtilen ve hastanede solunum yetmezliğinden ölen Tülin’e otopsi yapılmadığı kaydedildi. Savcılığın, hastaneden Tülin Güran’ın tedavisi ve ölümü için belgeler talep ettiği belirtildi. Basına konuşan uzmanlar, bir ailede iki kız çocuğunun ölmesinin 'şüphe' uyandırdığını ve Tülin'in ölümünün araştırılmasının Narin'in ölümüne de ışık tutabileceğini kaydetti.
Güran ailesi bireyleri, basına çeşitli zamanlarda yaptıkları açıklamada Tülin'in engeli hakkında bilgi vermezken, merdivenden düşüp öldüğünü ifade etmişti.