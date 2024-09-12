https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/narin-guran-sorusturmasinin-seyrini-degistirecek-ifade-amca-5-kez-kimi-aradi-1087927134.html

Narin Güran soruşturmasının seyrini değiştirecek ifade: Amca 5 kez kimi aradı?

Narin Güran soruşturmasının seyrini değiştirecek ifade: Amca 5 kez kimi aradı?

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasında yeni sorular yanıt bekliyor. İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a... 12.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-12T06:54+0300

2024-09-12T06:54+0300

2024-09-12T06:54+0300

türkiye

narin güran

salim güran

cinayet

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Narin Güran cinayetinin organize bir şekilde işlenmiş olabileceği konusu tüm yönleriyle inceleniyor. Gözaltındaki 22 kişinin telefon görüşmeleri çözülürse Narin'in ölüm nedeni ve küçük kızı kimin öldürdüğü ortaya çıkacak.Soruşturmada ikinci bir tanık ortaya çıktıNTV'de yer alan habere göre soruşturmada ikinci bir tanık olduğu ortaya çıktı. Amca Salim Güran, jandarmadaki ifadesinde Narin'in kaybolduğu gün 18:50'de tarlada olduğunu iddia etmişti. Ancak tanık Mehmet Şevket Kaya, amcayı 18:30- 19:00 saatlerinde çocuğun evinin orada gördüğünü söyledi. Güran bu ifadeye "Öyle bir şey yok, yalan söylüyor" diye tepki gösterdi.Narin'in amcası çok kez kimi aradı?Amcanın olay günü yaptığı telefon görüşmelerinde Antalya'dan bir kişiyle defalarca telefonda görüştüğü ortaya çıktı.HTS kayıtlarında amcanın, Narin'in kaybolduğu gün 1 saat 12 dakika içinde Antalya'da yaşayan bir kişiyi 5 kez aradığı anlaşıldı. Ekipler bu arama kaydını araştırıyor.Uzmanlar Narin'in cansız bedenini dereye saklayan Nevzat Bahtiyar'ın bunu tek başına yapamayacağı görüşünde.Çuvalın üzerinde 5-6 büyük taş olduğu, bunları tek başına koyamayacağı belirtiliyor.Organize bir cinayet mi?Cinayetin organize olabileceği iddiası var. Tutuklu amca Salim Güran'ın da planlayıcı olma ihtimali değerlendiriliyorSoruşturmada başka bir gelişme de Narin'in 5 yıl önce ölen ablasıyla ilgili. Cumhuriyet savcılığı 5 yaşında ölen Tülin Güran ile ilgili inceleme başlattı.Narin'in ablası nasıl öldü?Ailesinin "merdivenden düştü" beyanı sonrası çocuk otopsi yapılmadan defnedilmişti. Savcılık, olay günü çocuğun kaldırıldığı hastaneye yazı yazdı, röntgen filmleri ve tüm tetkiklerin rapor olarak gönderilmesini istedi. Soruşturma kapsamında mezarın açılması da gündeme gelebilir.Merdivenden düştüğü belirtilen ve hastanede solunum yetmezliğinden ölen Tülin’e otopsi yapılmadığı kaydedildi. Savcılığın, hastaneden Tülin Güran’ın tedavisi ve ölümü için belgeler talep ettiği belirtildi. Basına konuşan uzmanlar, bir ailede iki kız çocuğunun ölmesinin 'şüphe' uyandırdığını ve Tülin'in ölümünün araştırılmasının Narin'in ölümüne de ışık tutabileceğini kaydetti.Güran ailesi bireyleri, basına çeşitli zamanlarda yaptıkları açıklamada Tülin'in engeli hakkında bilgi vermezken, merdivenden düşüp öldüğünü ifade etmişti.

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