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Narin Güran davasındaki itirafçı: 'Narin, annesi ile amcasının cinsel ilişki yaşadığını gördü ve bu yüzden öldürüldü'
Narin Güran davasındaki itirafçı: 'Narin, annesi ile amcasının cinsel ilişki yaşadığını gördü ve bu yüzden öldürüldü'
Sputnik Türkiye
İtirafçı Nevzat Bahtiyar, cezaevinden çıkarılarak adliyeye getirildi ve cinayetle ilgili her şeyi itiraf edeceğini söyledi. Bahtiyar, amca Salim'in Narin'in... 21.09.2024, Sputnik Türkiye
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kayıp narin
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Dün Narin davasında büyük bir gelişme yaşandı. Tutuklanıp T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilen itirafçı Nevzat Bahtiyar vicdan azası çektiğini belirterek bildiği her şeyi samimi olarak anlatacağına dair dilekçe verdi.'Amcası tarafından boğularak öldürüldü'Sözcü Gazetesi'nden Özgür Cebe'nin haberine göre, 4 saat sorgulanan Nevzat Bahtiyar, amca Salim’in Narin’in annesi olan Yüksel ile cinsel ilişki yaşadığını, bunu gören küçük kızı Salim’in boğarak öldürdüğünü söyledi.'Bazı olayları Salim'in tehditleri yüzünden farklı anlattım'Bahtiyar'ın öne çıkan itirafları: 'Narin'in annesi peşimizden ağlıyordu'
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kayıp narin, cinsel ilişki, öldürme, kasten öldürme, boğarak öldürme, çocuk, çocuk cinayeti
kayıp narin, cinsel ilişki, öldürme, kasten öldürme, boğarak öldürme, çocuk, çocuk cinayeti

Narin Güran davasındaki itirafçı: 'Narin, annesi ile amcasının cinsel ilişki yaşadığını gördü ve bu yüzden öldürüldü'

10:33 21.09.2024 (güncellendi: 11:56 21.09.2024)
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Narin Güran - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2024
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İtirafçı Nevzat Bahtiyar, cezaevinden çıkarılarak adliyeye getirildi ve cinayetle ilgili her şeyi itiraf edeceğini söyledi. Bahtiyar, amca Salim'in Narin'in annesiyle ilişkisini gören küçük kızı öldürdüğünü ve cesedi kendisine verdiğini iddia etti. Salim'in, cesedi yok etmesi için Bahtiyar'a talimat verdiği belirtildi.
Dün Narin davasında büyük bir gelişme yaşandı.
Tutuklanıp T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilen itirafçı Nevzat Bahtiyar vicdan azası çektiğini belirterek bildiği her şeyi samimi olarak anlatacağına dair dilekçe verdi.

'Amcası tarafından boğularak öldürüldü'

Sözcü Gazetesi'nden Özgür Cebe'nin haberine göre, 4 saat sorgulanan Nevzat Bahtiyar, amca Salim’in Narin’in annesi olan Yüksel ile cinsel ilişki yaşadığını, bunu gören küçük kızı Salim’in boğarak öldürdüğünü söyledi.

'Bazı olayları Salim'in tehditleri yüzünden farklı anlattım'

Bahtiyar'ın öne çıkan itirafları:
Bazı olayları olayın sıcaklığı ve Salim’in tehditlerinden dolayı farklı anlattım. Buna açıklık getirmek istiyorum.
Kızın boğulduğu 21 Ağustos günü saat 15.08’de Salim Güran’ı su meselesi yüzünden aradım. Salim de beni ağabeyi Arif’in evinin bulunduğu tepeden seslenerek yanına çağırdı. Birlikte Salim ile Arif’in evine girdik. Bir oda hariç tüm odaların kapıları kapalıydı.
Evin içinde anne Yüksel ile Enes, Eren ve Muhammed Güran dahil hiç kimseyi görmedim. Herhangi bir ses de duymadığım için odalarda olup olmadıklarını da bilmiyorum
Salim beni solda bulunan odalardan birine götürdüğünde Narin’in yerde hareketsiz yatar vaziyette olduğunu gördüm. Hatırladığım kadarıyla Narin’in ağzında köpük şeklinde bir sıvı vardı.
Salim bana, ‘Yüksel’le birlikte olduğumuzu kız gördüğü için bu kızı ben öldürdüm. Artık sende benim suç ortağımsın.
Bu olaya tanık olduğun için bu cesedi yok edeceksin. Yoksa senin oğlunu gittiği futbol okulundan aldırır, kafasına sıktırırım. Bunu yok et ve sonrasında da sana 200 bin lira vereceğim’ dedi.
Sonra cesedi ben ve Salim birlikte battaniyenin içine bıraktık. Salim cesedi kucağıma verdikten sonra ben de cesetle birlikte evden çıktım

'Narin'in annesi peşimizden ağlıyordu'

Kapı önünde Narin’in terlikleri vardı. Salim’in söylemesi üzerine onları da alıp battaniyenin içine koyduktan sonra aracıma bırakmak için evime doğru gittim. İlk önce bana ait ahıra pencereden cesedi bıraktım.
Ardından ahırdaki çuvalı aceleyle cesedin başından geçirdim. Ancak çuvalı bağlamamıştım. Ardından cesedi kendi aracımın arka koltuk paspasına bıraktım. Battaniyeyi de arkamdan aracıyla gelen Salim’e verdim.
Salim battaniyeyi kendi aracına bıraktı. Bana da, ‘Cesedi gerekirse parçala, sonra da Eğertutmaz deresine at’ dedi. Bu sırada yukarı doğru yani Arif Güran’ın evine doğru baktığımda Narin’in annesi Yüksel’in yüzünü ellerinin arasına alarak ağlayarak baktığını gördüm.
Cesedi Eğertutmaz deresine götürdüm ve daha önce yer gösterme yaptığım yere bıraktım. Üzerine de dikkat çekmemesi için büyük bir taş bıraktım.
Narin’in bir ayağı çuvalın dışında kalmıştı. Aceleyle ve telaşla yaptığım için bağlayamadım ve düzeltemedim. Sonra olay yerinden ayrıldım. Olaydan sonra Salim’le yüz yüze veya telefonla görüşmedim.
Çiğdem Aslan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2024
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