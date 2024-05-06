https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/savciliktan-dilan-polat-hakkinda-karar-saglik-durumunun-tespiti-icin-adli-tipa-sevk-edilecek-1083528287.html
Savcılıktan Dilan Polat hakkında karar: Sağlık durumunun tespiti için Adli Tıp'a sevk edilecek
Savcılıktan Dilan Polat hakkında karar: Sağlık durumunun tespiti için Adli Tıp'a sevk edilecek
Sputnik Türkiye
Geçen günlerde cezaevinde kesici aletle kendini yaraladığı iddia edilen Dilan Polat'ın avukatı, müvekkilinin tahliyesini talep etmişti. Olayın ardından Adli... 06.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-06T13:00+0300
2024-05-06T13:00+0300
2024-05-06T13:48+0300
yaşam
sağlık
dilan polat
cezaevi
tahliye
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avukat
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Dilan Polat'ın cezaevinde kesici aletle kendini yaraladığı iddiası, hukuk çevrelerinde ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Avukatı, müvekkilinin sağlık durumunu göz önünde bulundurarak tahliye edilmesi gerektiğini belirterek gerekli başvuruyu yaptı.Kararın ardından Dilan Polat'ın durumuyla ilgili detaylı bir değerlendirme için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verildi. Savcılık ise Polat'ın tutukluluğunun devam edip etmemesi konusunda sağlık açısından risk taşıyıp taşımadığına dair bir rapor hazırlanmasını istedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/cezaevinde-kendine-zarar-veren-dilan-polatin-avukati-basvurdu-tahliye-mi-olacak--1083507220.html
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Savcılıktan Dilan Polat hakkında karar: Sağlık durumunun tespiti için Adli Tıp'a sevk edilecek
13:00 06.05.2024 (güncellendi: 13:48 06.05.2024)
Geçen günlerde cezaevinde kesici aletle kendini yaraladığı iddia edilen Dilan Polat'ın avukatı, müvekkilinin tahliyesini talep etmişti. Olayın ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verilen Polat hakkında, savcılık sağlık durumu açısından tehlike olup olmadığına dair bir rapor talep etti.
Dilan Polat'ın cezaevinde kesici aletle kendini yaraladığı iddiası, hukuk çevrelerinde ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Avukatı, müvekkilinin sağlık durumunu göz önünde bulundurarak tahliye edilmesi gerektiğini belirterek gerekli başvuruyu yaptı.
Kararın ardından Dilan Polat'ın durumuyla ilgili detaylı bir değerlendirme için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verildi. Savcılık ise Polat'ın tutukluluğunun devam edip etmemesi konusunda sağlık açısından risk taşıyıp taşımadığına dair bir rapor hazırlanmasını istedi.