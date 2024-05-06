https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/savciliktan-dilan-polat-hakkinda-karar-saglik-durumunun-tespiti-icin-adli-tipa-sevk-edilecek-1083528287.html

Savcılıktan Dilan Polat hakkında karar: Sağlık durumunun tespiti için Adli Tıp'a sevk edilecek

Savcılıktan Dilan Polat hakkında karar: Sağlık durumunun tespiti için Adli Tıp'a sevk edilecek

Sputnik Türkiye

Geçen günlerde cezaevinde kesici aletle kendini yaraladığı iddia edilen Dilan Polat'ın avukatı, müvekkilinin tahliyesini talep etmişti. Olayın ardından Adli... 06.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-06T13:00+0300

2024-05-06T13:00+0300

2024-05-06T13:48+0300

yaşam

sağlık

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Dilan Polat'ın cezaevinde kesici aletle kendini yaraladığı iddiası, hukuk çevrelerinde ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Avukatı, müvekkilinin sağlık durumunu göz önünde bulundurarak tahliye edilmesi gerektiğini belirterek gerekli başvuruyu yaptı.Kararın ardından Dilan Polat'ın durumuyla ilgili detaylı bir değerlendirme için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verildi. Savcılık ise Polat'ın tutukluluğunun devam edip etmemesi konusunda sağlık açısından risk taşıyıp taşımadığına dair bir rapor hazırlanmasını istedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/cezaevinde-kendine-zarar-veren-dilan-polatin-avukati-basvurdu-tahliye-mi-olacak--1083507220.html

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