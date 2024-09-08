https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/narin-sorusturmasinda-21-gozalti-otopsi-islemi-devam-etmektedir-1087793726.html
Narin soruşturmasında 21 gözaltı: 'Otopsi işlemi devam etmektedir'
Narin soruşturmasında 21 gözaltı: 'Otopsi işlemi devam etmektedir'
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin soruşturmasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. 08.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-08T16:24+0300
2024-09-08T16:24+0300
2024-09-08T17:03+0300
türkiye
yılmaz tunç
narin güran
kayıp narin
diyarbakır
kayıp çocuklar
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Kayıp Narin Güran'ın cansız bedeni bu sabah bulundu.Narin soruşturmasında 21 gözaltıAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin sosyal medyada açıklama yaptı ve 21 kişinin gözaltına alındığını paylaştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/mustafa-desticiden-narinin-katili-icin-idam-cagrisi-1087787806.html
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Narin soruşturmasında 21 gözaltı: 'Otopsi işlemi devam etmektedir'
16:24 08.09.2024 (güncellendi: 17:03 08.09.2024)
Ayrıntılar geliyor
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin soruşturmasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
Kayıp Narin Güran'ın cansız bedeni bu sabah bulundu.
Narin soruşturmasında 21 gözaltı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya
ilişkin sosyal medyada açıklama yaptı ve 21 kişinin gözaltına alındığını paylaştı:
"Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran evladımızın ölümünden sorumlu olanlarla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir. Hepimizi derinden üzen acı olayın açıklığa kavuşması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili ile 3 Cumhuriyet savcısı daha görevlendirilmiştir. Narin kızımızla ilgili otopsi işlemi devam etmektedir. Soruşturmanın bu aşamasında 21 şüphelinin gözaltına alınması talimatı verilmiştir. Narin evladımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum."