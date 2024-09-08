https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/narin-sorusturmasinda-21-gozalti-otopsi-islemi-devam-etmektedir-1087793726.html

Narin soruşturmasında 21 gözaltı: 'Otopsi işlemi devam etmektedir'

Narin soruşturmasında 21 gözaltı: 'Otopsi işlemi devam etmektedir'

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin soruşturmasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. 08.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-08T16:24+0300

2024-09-08T16:24+0300

2024-09-08T17:03+0300

türkiye

yılmaz tunç

narin güran

kayıp narin

diyarbakır

kayıp çocuklar

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Kayıp Narin Güran'ın cansız bedeni bu sabah bulundu.Narin soruşturmasında 21 gözaltıAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin sosyal medyada açıklama yaptı ve 21 kişinin gözaltına alındığını paylaştı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/mustafa-desticiden-narinin-katili-icin-idam-cagrisi-1087787806.html

türkiye

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