https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/yenidogan-cetesi-lideri-firat-sari-uzman-olarak-yayina-katilmis-yenidogan-nedir-sorusunu-yanitlamis-1089391418.html

Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı televizyon programına katılmış: 'Yenidoğan nedir' sorusunu yanıtlamış

Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı televizyon programına katılmış: 'Yenidoğan nedir' sorusunu yanıtlamış

Sputnik Türkiye

Yenidoğan bebek çetesine yönelik hazırlanan iddianamede, örgütün lideri olarak doktor Fırat Sarı tespit edildi. Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları... 18.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-18T14:57+0300

2024-10-18T14:57+0300

2024-10-18T14:59+0300

türkiye

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Yenidoğan bebek çetesi iddianamesinden gelen detaylar tüyleri diken diken etmeye devam ediyor.SGK'dan günlük 8 bin lira için bebekleri yoğun bakıma yatırmışlarSosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) günlük 8 bin lira alabilmek için yeni doğan bebekleri yoğun bakımda tutan çete tepkilerin odağında. 47 şüphelinin yer aldığı iddianamede 19 hastane ve sağlık şirketi malen sorumlu gösteriliyor. İddianamede, ölen 10 bebeğin "maktul", 5 kişinin "müşteki", Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürlüğünün "suçtan zarar gören", 19 hastane ve sağlık şirketi "malen sorumlu", 47 kişi de "şüpheli" olarak yer aldı.Doktor şüpheli Fırat Sarı'nın elebaşısı olduğu suç örgütünün sevk ve idaresini doktor şüpheli İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'in yaptığı belirtilen iddianamede, suç örgütünün esas amacının işletmesini devir aldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf ederek doluluğunu sağlamak, hastaların basamaklarıyla oynama yaparak SGK'den üst sınırdan ödeme almak olduğu aktarıldı.Fırat Sarı kimdir?Bir sosyal medya platformunda Trakya Üniversitesi'nde lisans ve yüksek lisans yaptığını belirten Esenyurt’taki Reyap Hastanesi'nde çocuk doktoru olarak görev yaptığı ve aynı zamanda Medisense Sağlık Hizmetleri şirketinin sahibi olduğu ortaya çıktı.Fatih Sarı'nın programdaki görüntüleri ortaya çıktıYenidoğan Çetesi’nin lideri olduğu iddia edilen Dr. Fırat Sarı'nın, YouTube'da yayınlanan bir TV programına katıldığı belirlendi. Programda "Yenidoğan Nedir?" başlığı altında gerçekleştirilen yayında Sarı'nın izleyicilerden gelen soruları yanıtladığı ortaya çıktı. Bu durum, kamuoyunda tepkilere yol açarken, sağlık skandalıyla ilişkilendirilen Sarı'nın böyle bir platformda yer alması dikkat çekti.Fırat Sarı, programda kendisine yöneltilen “Prematüre bebek nedir, tanımını yapar mısınız?” sorusuna verdiği yanıtla, 40 haftalık bir hamilelik sürecinin ideal olduğunu ancak literatürde 37 haftanın altındaki doğumların prematüre olarak kabul edildiğini belirtti. Sarı, bu sürenin altında doğan bebeklerin erken doğum olarak değerlendirildiğini ifade etti.Fırat Sarı'nın ifadesi ortaya çıktıİstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak kasten ölmelerine neden olan çete hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak fezleke hazırlanmıştı. Fezleke değerlendirme yapılması için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti. İddianame Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanarak Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.Mahkemenin iddianameyi inceleme süreci devam ederken örgüt liderlerinden Fırat Sarı'nın ifadesi ortaya çıktı.'Tıp fakültesinde okuduğum zaman PKK örgüt üyeliğinden hüküm giyerek 5 yıl civarı cezaevinde yattım'Reyap Hastanesi çalışanı ve Medisense şirketinin sahibi örgüt lideri Doktor Fırat Sarı ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini söyleyerek, "Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. Tıp fakültesinde okuduğum zaman PKK örgüt üyeliğinden hüküm giyerek 5 yıl civarı cezaevinde yattım. Cezaevinden sonra okuluma tekrar dönerek okulumu bitirerek mezun oldum. Zorunlu hizmet süremi Bingöl Kiğı ilçesinde 3 yıl yaptıktan sonra İstanbul ilinde farklı farklı hastanelerde çalıştım. Medisense Sağlık Hizmetlerini yaklaşık 7-8 yıl önce kurdum. Yüzde 100 hisseli sahibiyim. Geçimimi doktorluk mesleğimi yaparak kazanıyorum" dedi.'Her şey prosedüre uygun'Fırat Sarı kendisi hakkında suçlamalar hakkında ise, "Yenidoğan yoğun bakımında yetersiz sayıda hemşire çalıştırılması, bakımsızlıktan bebeklerin 'eks olması', dış nöbetçi hemşire görevlendirilmesi, hastanenin başka biriminde çalışırken yoğun bakımda görev alınıyor gibi liste düzenlenmesi olaylarının hiçbiri doğru değildir. İddia edildiği gibi bakımsızlıktan 'eks olan' bebek yoktur. Normalde yoğun bakımda 4 bebeğe 1 hemşire bakmalıdır. Tam zamanlı olarak bir doktor çalışmalıdır. Tam zamanlı doktor da benimdir. Her şey prosedüre uygundur" ifadelerini kullandı.Fırat Sarı hesap hareketleri incelendiğinde gelen paralar hakkında ise, "Şirketim ve tarafımdan gönderilen paralar daha önce de açıkladığım gibi danışmanlık verdiğim hastanede çalışanlara gönderilen motivasyon amaçlı paralardır" dedi.'Talimat vermedim'Sarı ifadesinde, "Benim hastanelerde çalışan doktor, hemşire veya herhangi bir sağlık çalışanına talimat vermem söz konusu değildir. Ben hiç kimseye entübe olmayan bir bebeği entübe gibi gösterilmesini, 1. Düzeyde olan bir bebeğin 2. veya 3. Düzeyde gösterilmesini, uygulanmayan tedavileri uygulandı gibi gösterilmesi gerektiğini, hastane muhasebeleri dahil kimseye söylemedim. Yine konuşma içeriklerinde çok sık geçen curosoft veya başka bir ilacın saklanması, hastaneden dışarı çıkarılması, dışarı satılması veya hastaya uygulandı gibi gösterilip uygulanmaması gibi bir talimat vermedim" şeklinde konuştu.

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