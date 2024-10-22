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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/hayasizca-hareketler-suclamasiyla-gozaltina-alinan-dilan-polat-dun-biraz-kismi-felc-gecirdim-3-kere-1089527039.html
'Hayasızca hareketler' suçlamasıyla gözaltına alınan Dilan Polat: Dün biraz kısmi felç geçirdim, 3 kere bayıldım
'Hayasızca hareketler' suçlamasıyla gözaltına alınan Dilan Polat: Dün biraz kısmi felç geçirdim, 3 kere bayıldım
Sputnik Türkiye
Dilan Polat ve kız kardeşi Sıla Doğu'ya öpüşme videosu nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'hayasızca hareket' suçlamasıyla soruşturma... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, sosyal medyada yayımlanan Beşiktaş’taki bir eğlence mekanında çekilen görüntülerle ilgili olarak 'hayasızca hareketler' açıklamalarıyla Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Dilan Polat ve Sıla Doğu gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kardeş, savcılık tarafından imza zorunluluğu şeklinde adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.Hakim, her iki isim hakkında haftada üç gün; salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere karakola giderek imza atma yükümlülüğü getirdi. 'Yanlışıkla yanağından öpmek isterken'Dilan Polat, serbest kaldıktan sonra sosyal medya hesabında olay hakkında açıklamalarda bulundu. Polat, yaşadığı sürecin kendisi için zorlayıcı olduğunu ifade ederek, "Ben iyi değilim. Çok ciddi travmalarım var. Ne uyuyabiliyorum ne uyanabiliyorum" diyerek yaşadığı psikolojik zorlukları dile getirdi. "Dün biraz kısmi felç geçirdim. 3 kere bayılmışım, çok zordu" diyen Polat, takipçilerinden de özür diledi.'Unutulmak istiyorum, dışarısı çok zormuş'Takipçilerinden yardım isteyen Dilan Polat, "Unutulmak istiyorum, tek istediğim bu. Dışarısı çok zormuş. Lütfen artık normal hayatımı yaşayabileyim" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/dilan-polat-ve-sila-dogu-adli-kontrol-sartiyla-serbest-birakildi-1089498107.html
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istanbul, soruşturma, dilan polat, öpüşme, mahkeme, polis, gözaltı
istanbul, soruşturma, dilan polat, öpüşme, mahkeme, polis, gözaltı

'Hayasızca hareketler' suçlamasıyla gözaltına alınan Dilan Polat: Dün biraz kısmi felç geçirdim, 3 kere bayıldım

14:08 22.10.2024 (güncellendi: 14:09 22.10.2024)
© AA / Büşra AlakoyunDilan Polat: Çok iftira atıldı, çok fazla lekelendik
Dilan Polat: Çok iftira atıldı, çok fazla lekelendik - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
© AA / Büşra Alakoyun
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Dilan Polat ve kız kardeşi Sıla Doğu'ya öpüşme videosu nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'hayasızca hareket' suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Tahliye ardından sosyal medyada paylaşım yapan Polat, "Dün kötü bir gündü. Kısmi felç geçirip 3 kez bayıldım" ifadelerini kullandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, sosyal medyada yayımlanan Beşiktaş’taki bir eğlence mekanında çekilen görüntülerle ilgili olarak 'hayasızca hareketler' açıklamalarıyla Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu hakkında soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Dilan Polat ve Sıla Doğu gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kardeş, savcılık tarafından imza zorunluluğu şeklinde adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.
Hakim, her iki isim hakkında haftada üç gün; salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere karakola giderek imza atma yükümlülüğü getirdi.

'Yanlışıkla yanağından öpmek isterken'

Dilan Polat, serbest kaldıktan sonra sosyal medya hesabında olay hakkında açıklamalarda bulundu. Polat, yaşadığı sürecin kendisi için zorlayıcı olduğunu ifade ederek, "Ben iyi değilim. Çok ciddi travmalarım var. Ne uyuyabiliyorum ne uyanabiliyorum" diyerek yaşadığı psikolojik zorlukları dile getirdi. "Dün biraz kısmi felç geçirdim. 3 kere bayılmışım, çok zordu" diyen Polat, takipçilerinden de özür diledi.

'Unutulmak istiyorum, dışarısı çok zormuş'

Takipçilerinden yardım isteyen Dilan Polat, "Unutulmak istiyorum, tek istediğim bu. Dışarısı çok zormuş. Lütfen artık normal hayatımı yaşayabileyim" ifadelerini kullandı.
Fenomenler ilk kez hakim karşısında - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2024
TÜRKİYE
Dilan Polat ve Sıla Doğu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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