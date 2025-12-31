https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/almanak--arda-avrupada-alperen-abdde-filenin-sultanlari-dunyada-turkiye-sporda-tarih-yazdi-1101451846.html

ALMANAK | Arda Avrupa'da, Alperen ABD'de, Filenin Sultanları dünyada: Türkiye sporda tarih yazdı

ALMANAK | Arda Avrupa’da, Alperen ABD’de, Filenin Sultanları dünyada: Türkiye sporda tarih yazdı

Türkiye sporda başarılarla dolu bir yılı geride bıraktı. Hem milli takımlar, hem bireysel alandaki spor dallarında rekorlara imza atıldı.

2025 yılında Türkiye spor alanında yıldızlaştı. Basketbolda Avrupa ikinciliği, voleybolda dünya ikinciliği geldi, Türkiye tüm maçları heyecanla takip etti. Futbolda hem oyun hem transferler konuşulurken, Galatasaray şampiyonluk yaşadı, Fenerbahçe hem başkan hem antrenör değiştirdi. Nefesler hem Şahika'nın dalış rekorunda hem de Bengisu'nun Oceans Seven maratonunda tutuldu, iki sporcu da tarihe geçti. Peki, yıl boyunca spor alanında hangi başarılar geldi?BASKETBOL2025 yılı, Türkiye basketbolu açısından hem Milli Takım hem de kulüp düzeyinde Avrupa Kupası kombinasyonunun aynı yıl gerçekleştiği nadir yıllardan biri oldu. Tüm başarıların yanı sıra NBA'de oynayan Alperen Şengün, neredeyse sezon boyunca her gün yeni rekorlara imza attı.12 Dev Adam Avrupa ikincisi, Alperen 'en iyi 5'te 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya'ya 88-83 yenilen A Milli Basketbol Takımı, ikinci oldu.Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Basketbol Takımı ikinci oldu. Türkiye 27 Ağustos–14 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenen FIBA EuroBasket 2025 boyunca heyecanlı dolu milli maçlar izledi. A Milli Erkek Basketbol Takımı yaz aylarında oynadığı yüksek tempolu ve çekişmeli maçlarla turnuvanın en dikkat çeken ekiplerinden biri oldu.Alperen Şengün, EuroBasket 2025 boyunca A Milli Takım’ın hücumdaki lider ismi olarak öne çıktı ve sergilediği istikrarlı performansla turnuvanın en çok konuşulan uzun oyuncuları arasında yer aldı. Şengün, turnuvanın en iyi 5 oyuncusu arasında yer aldı. Alperen'in yanı sıra Almanya'dan Schröder ile Franz Wagner, Yunanistan'dan Giannis Antetokounmpo ve Slovenya'dan Luka Doncic listedeki diğer isimler oldu.A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025’te özellikle eleme aşamasında son anlara taşınan karşılaşmalar oynayarak Avrupa basketbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.Fenerbahçe Beko ikinci kez Avrupa şampiyonu olduEuroLeague'de Fransa'nın Monaco ekibini 81-70 yenen Fenerbahçe Beko tarihinde 2. kez şampiyonluğa ulaştı.Taraftarlar, maçı Türkiye'nin birçok yerine kurulan dev ekranlardan izledi.Fenerbahçe Beko'nun şampiyon olduğu anlarda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Başantrenör Sarunas Jasikevicius şampiyonluk kutlamasını başkan Ali Koç'la sarılarak yaşadı. Sarı-lacivertli takımın kupasını, takım kaptanlarından Melih Mahmutoğlu, jest yaparak Marko Guduric'e verdi. Rakibini 81-70 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Beko, maçtan sonra düzenlenen törenle kupasını aldı.Fenerbahçe Beko, Türkiye basketbolunda şampiyon olduFenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 sezonunda mutlu sona ulaştı. Play-off final serisinin beşinci maçında Beşiktaş Fibabanka’yı konuk eden sarı-lacivertli ekip, seride 4. galibiyetini elde ederek 12. Lig şampiyonluğunu elde etti.Fenerbahçe Beko’ya şampiyonluk kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu takdim etti. Kupa takım kaptanlarımız Melih Mahmutoğlu ve Marko Guduric’in ellerinde yükseldi.Alperen Şengün: All-Star oyuncusu oldu, tarihe geçtiMilli yıldız Alperen Şengün NBA All Star kadrosuna girdi. Houston Rockets’ın yıldızı Alperen Şengün, böylelikle NBA tarihinde NBA All-Star’a seçilen ikinci Türk oldu. Bunu daha önce Mehmet Okur 18 yıl önce başarmıştı.Chuck's Global Stars forması giyen Alperen, ilk All-Star mücadelesinde 4 dakika 19 saniye süre alırken, 2/2 isabetle 4 sayı kaydetti. Shaquille O'Neal, Alperen Şengün'den övgülerle bahsetti. O'Neal canlı yayın sırasında Alperen için "Türk Terminatör" ifadelerini kullandı.VOLEYBOLA Milli Kadın Voleybol Takımı dünya ikincisi olduFilenin Sultanları, 22 Ağustos–7 Eylül 2025 tarihleri arasında Tayland’da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda final oynayarak önemli bir başarıya imza attı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 7 Eylül 2025’te oynanan final maçında İtalya’ya 3–2 mağlup oldu ve turnuvayı dünya ikincisi olarak tamamladı.Türkiye'de maç saatleri milyonlar ekrana kilitlendiMilliler, çeyrek finalde ABD’yi, yarı finalde ise Japonya’yı mağlup ederek tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası finaline yükseldi. 7 Eylül 2025’te ise İtalya’ya 3–2 yenilerek turnuvayı ikinci sırada tamamladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Melissa Vargas, 33 sayıyla maçın en skoreri oldu.Bu sonuçla Türkiye, Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası tarihinde ilk kez gümüş madalya kazandı. Final mücadelesi, karşılıklı setlerle geçen ve son sete taşınan yüksek tempolu oyunuyla turnuvanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri oldu. Türkiye neredeyse turnuvanın tüm Türkiye maçlarında ekrana kilitlendi, tek yürek oldu.2025 Dünya Voleybol Şampiyonası Türkiye’nin maçlarıSultanlar Ligi'nde şampiyon 14. kez VakıfBank oldu2024–25 Vodafone Sultanlar Ligi (Türkiye Kadınlar Voleybol Süper Ligi) şampiyonu VakıfBank oldu; finalde Fenerbahçe Medicana’yı mağlup ederek ligi zirvede tamamladı.Play-off final serisinde Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 mağlup eden VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 3 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaştı. İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti yönetimindeki sarı-siyahlı ekip, son 13 sezonda 8. kez kupayı kazanarak ligdeki 14. şampiyonluğunu elde etti.FUTBOLGalatasaray 25. kez şampiyon: Takım formasına 5. yıldızı eklediGalatasaray 2024-2025 TrendyoI süper lig sezonunu şampiyon tamamladı. Trendyol Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala Galatasaray ligde şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyon olan sarı kırmızılılar, Okan Buruk yönetiminde üst üste üçüncü kez ligin zirvesinde yer aldı.Şampiyonluğun kazanılmasında büyük rol oynayan kaptan Fernando Muslera ve attığı gollerle kariyer sezonunu yaşayan Victor Osimhen sezona damga vurdu.Şampiyonluğu Yenikapı'da kutladılarGalatasaray Kulübü, futbol takımının Süper Lig'deki 25. şampiyonluğu sebebiyle İstanbul Yenikapı'da kutlama organizasyonu düzenledi.Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera da vedasında duygulu anlar yaşadı.Oyuncular arasında en son sahneye gelen Muslera, taraftarların karşısına çıktığında gözyaşlarına hakim olmadı. Kendisine özel yapılan kliple sahneye çıkan Muslera, duygulandı ve konuşmakta zorlandı. Sarı-kırmızılı oyuncular da toplanarak sahnede Muslera'ya sevgi gösterisinde bulundu.Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdıFenerbahçe, dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı.Sarı-lacivertli takım, 2024-2025 sezonunu başında göreve getirilen Portekizli teknik adam ile yollarını ayırdığını açıkladı. Mourinho, Fenerbahçe kariyerinde 62 resmi maçta 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran olduSadettin Saran, Fenerbahçe'nin 38. başkanı olarak kulüp tarihine adını yazdırdı. Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul 21 Eylül'de gerçekleştirildi. Ali Koç ile Sadettin Saran'ın yarıştığı seçim sonrası Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran oldu. Saran 12325 oy alırken, Ali Koç ise 12068 oyda kaldı. Kerem Aktürkoğlu tarihe geçtiFenerbahçe, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu 22,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Benfica'dan transfer etti. Fenerbahçeli Aktürkoğlu, Brann maçında attığı golle Avrupa Ligi’nde önemli bir başarıya imza attı. Mücadelenin 5. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren genç oyuncu, böylece bu sezon Avrupa Ligi’nde 5 maçta 4 gole ulaştı.Karşılaşmanın 5. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren Kerem Aktürkoğlu, böylece bu sezon Avrupa Ligi’nde 5 maçta 4 gol atmayı başardı. Kerem, bu performansıyla Tuncay Şanlı’nın 2006-07 sezonunda kaydettiği 4 gollük seriyi tekrarlayarak 18 yıl sonra Avrupa’da bir sezonda 4 gol atan ilk Türk futbolcu oldu.Adana Demirspor sahadan çekildi: Maç tatil edildiSporda 2025 yılının şubat ayında, Trendyol Süper Ligi'nin 2024-2025 sezonu 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor arasındaki karşılaşma, Adana ekibinin 34. dakikasında sahadan çekilmesi nedeniyle yarıda kaldı.Arda Güler devleşti: Tarihe geçtiReal Madrid’deki kariyerinde ağır adımlarla yükselen Arda, hem kritik maçlardaki aktif rolü ile hem de bir önceki hocası Ancelotti ile yaşadıkları ile gündemden hiç düşmedi. Form grafiğini yükselten milli futbolcu Arda Güler'in piyasa değeri, uluslararası futbol veri platformu Transfermarkt tarafından güncellendi. Genç yıldızın değeri 60 milyon eurodan 90 milyon euroya çıkarıldı. Böylece Arda Güler, Türk futbol tarihinin en değerli oyuncusu oldu.Kenan Yıldız'ın piyasa değeri rekor seviyeye ulaştıJuventus’ta 2024-25 sezonunda ilk 11 rotasyonunun kalıcı parçası haline geldi; lig ve kupada düzenli süre aldı. Juventus forması giyen Kenan Yıldız'ın piyasa değeri, Türk futbol tarihinin rekor seviyesine çıktı. Son 2 yılda değerini tam 75 katına çıkaran Kenan Yıldız, an itibarıyla piyasa değeri en yüksek Türk futbolcu konumunda. Osimhen bonservis rekoru kırdıSporda 2025 yılının temmuz ayında Galatasaray, Nijeryalı golcü Victor Osimhen'i rekor bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Galatasaray, geçen sezon sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak görev yapan ve attığı 26 golle Süper Lig'de gol kralı olan Osimhen'in bonservisini İtalya'nın Napoli Kulübünden aldı.Nijeryalı santraforu 75 milyon avro karşılığında 4 yıllığına kadrosuna katan Galatasaray, böylece Türk futbol tarihinin en pahalı transferi yaptı.Futbolun futbol dışı gündemi: Uyuşturucu-bahis Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemin bahis hesabı olduğuna ve 152’sinin aktif olarak bahis oynadığına dair ilk kapsamlı açıklamayı kamuoyuna duyurdu. Bu açıklama, skandalın kamuoyunda resmen bahis soruşturması olarak tanımlanmasına yol açtı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hacıosmanoğlu'nun açıklamasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, bahis soruşturmasının derinleştirileceği belirtildi. Açıklamada, Hacıosmanoğlu'nun sözlerinin ihbar niteliğinde kabul edildiği ve devam eden mevcut soruşturmanın daha da derinleştirilerek sürdürüleceği belirtildi. Kulüpler de peş peşe açıklamalar yaptı ve hakemlerin adının açıklanmasını talep etti.Bahis soruşturmasının genişlemesine dair bir diğer bilgi de içinde futbolcuların da yer aldığı oldu. Sadece hakemlerin değil, alt ligden üst lige kadar tüm kulüplerin soruşturma çerçevesinde incelendiği ortaya çıktı. 3 bin 700 futbolcunun incelemeye alındığı dosyada bu sayının artabileceği düşünülüyor.TFF, bahis skandalına karışan 152 hakemi PFDK'ya sevk ettiğini duyurdu. Sevk kararları, Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca alınırken, listede Klasman ve Üst Klasman hakemleriyle yardımcı hakemler de yer aldı. Üst klasmanda maç yöneten Zorbay Küçük, Egemen Artun, Mehmet Ali Özer, Melih Kurt, Muhammed Selim Özbek, Seyfettin Alper Yılmaz ve Yunus Dursun gibi isimler listeye girdi.Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen üst klasman hakemlerinden Zorbay Küçük, kimlik bilgilerini kullanarak kendisi adına hesap açan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.TFF, bahis iddiaları nedeniyle PFDK'ya sevk edilen dosyalarda kararları açıkladı. Zorbay Küçük, Melih Kurt ve Mertcan Tubay hakkında “incelemenin devamına” hükmedildi. PFDK, diğer hakemlere FDT 57. madde uyarınca 8–12 ay hak mahrumiyeti cezaları verdi.TFF'nin bahis oynadığını açıkladığı 152 hakemden ortak açıklama geldi. Hakemlerin ortak açıklamada "Aktif bahis oynamadık, yönettiğimiz müsabakalarda asla bahis oynamadığımızı bilginize sunarız" ifadeleri yer aldı.Futbolda 12 ilde düzenlenen bahis operasyonu sonucunda 21 kişi için gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen kişiler arasında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya da bulunuyor.Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve hakemler Erkan Arslan, Nevzat Okat ve Yakup Yapıcı yer aldı.TFF, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcunun PFDK'ya sevk edildiğini ve bu futbolculardan 27'sinin Süper Lig'de oynadığını duyurdu. Yaşanan gelişmeler sonrası TFF yönetim kurulu olağanüstü toplanma kararı aldı.Bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edilen Beşiktaşlı futbolcular Necip Uysal Ersin Destanoğlu'dan açıklamalar geldi. Bahis ile ilgili iddiaları her iki futbolcu da reddederken, yaşananlarla ilgili hukuki mücadele vereceklerini vurguladı. TFF, bahis soruşturması kapsamında futbolcu Eren Elmalı'nın A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis oynadıkları gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edilen Beşiktaşlı futbolcular Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal hakkında verilen 'idari tedbirin' kaldırıldığını ve yargılamanın tedbirsiz olarak devam edeceğini duyurdu.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)’nin yürüttüğü bahis soruşturmasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), sevk edilen 1024 futbolcudan 282’si hakkında kararını açıkladı. 281 futbolcuya 45 gün ile 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezaları verilirken, yalnızca bir isim için “ceza tayinine yer yok” denildi.TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), futbolda yürütülen bahis soruşturması kapsamında 638 futbolcuya ceza verdi. 3. Lig’de forma giyen ya da sevk tarihi itibarıyla kulüpsüz olan futbolculara 45 gün ile 12 ay arasında hak mahrumiyeti verildi. Futbolda bahis soruşturması kapsamında 5 Aralık'ta yeni bir operasyon başladı. Gözaltı kararı verilen 46 kişiden 35'i yakalandı. Gözaltına alınan isimler arasında futbol yorumcusu Ahmet Çakar ve futbolcular Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş yer alıyor. Ahmet Çakar gözaltında bulunduğu esnada hastaneye kaldırıldı."Futbolda bahis" soruşturmasında gözaltına alınan ve rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın tedavisi sürüyor. Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı.Futbolda bahis soruşturması kapsamında hakimliğe sevk edilen şüphelilerden toplam 20 isim için tutuklama, 19 isim içinse adli kontrol kararı verildi. Gözaltına alınan 39 şüpheliden aralarında futbolcular Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş'ın da olduğu 20 şüpheli tutuklandı. Öte yandan futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanması talep edilen Adana Demirspor’un eski başkanı Murat Sancak hakkında hazırlanan MASAK raporunun detayları ortaya çıktı. Raporda, Sancak’ın yıllara yayılan milyarlarca liralık para hareketleri dikkat çekti.Bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra kalp rahatsızlığı yaşadığı için hakkındaki gözaltı kararı kaldırılan Ahmet Çakar ifade vermek için gittiği adliyede ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı. Uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Kulüp Başkanı Sadettin Saran şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Evi aranan Saran, gece saatlerinde İtalya’dan özel jetle Türkiye’ye döndü ve Çağlayan Adliyesi’nde ifade verdi. Soruşturmanın, uyuşturucu suçlamasıyla tutuklanan haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci ile yapılan mesajlaşmalar nedeniyle derinleştirildiği belirtildi. Bu kapsamda Saran’ın ifadesine başvuruldu. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Saran, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve sarı-lacivertlilerin 3-0 kazandığı İkas Eyüpspor maçının ardından açıklama yaptı. Suç işlemediğini ifade eden Saran, "Ben dünyanın en iyi insanı mıyım? Hayır. Kusursuz muyum? Hayır. Suç işledim mi? Hayır. Devlet çağırırsa neredeysek hemen geliriz. Veremeyecek hesabımız yok. Biz başkaları gibi gelmezlik yapmayız. Bu ülke bizim" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın saçından alınan örnekle yapılan uyuşturucu testi pozitif çıktı. Saran'dan test sonuçlarının ardından ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yazılı açıklama paylaşan Saran, testin Adli Tıp Kurumu nezdinde yeniden yapılmasını savcılıktan talep edeceğini söyledi.İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, ifade işleminin ardından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Saran'ın adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verildi.'Futbolda bahis' soruşturması kapsamında, aralarında eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğlulları'nın da olduğu 26 şüpheli gözaltına alındı.Zeynep Sönmez tarihe geçtiMilli sporcu Zeynep Sönmez, Wimbledon Tenis Turnuvası'nda Çinli rakibi Xinyu Wang'ı 2-0 yenerek 3. tura yükseldi ve Türk spor tarihine geçti. Wimbledon Tenis Turnuvası'nda 3. tura yükselen ilk Türk tenisçi ünvanını kazanan Zeynep, aynı zamanda bir grand slam turnuvasında teklerde 75 yıl sonra 3. tur gören ilk milli sporcu oldu.Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike'ta şampiyonluğa ulaştıMilli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike'ta şampiyonluğa ulaştı. Razgatlıoğlu, bu sezonda MotoGP’de yarışarak Türkiye adına bir ilke imza atacakToprak Razgatlıoğlu, MotoGP kapsamındaki ilk resmi yarışına 1 Mart 2026 tarihinde Tayland GP ile çıkacak. Bu yarış, MotoGP’de yarışan ilk Türk sporcu olarak Toprak'ın kariyerinde tarihi bir başlangıç olacak.Bengisu Avcı, Okyanus Yedilisi'ni tamamlamayı başardıOceans Seven'i tamamlayan ilk Türk Bengisu Avcı tarihe geçti. Bengisu Avcı, dünyada 7 açık su kanalından oluşan Ocean's 7 tablosundaki ilk Türk oldu. Sputnik Türkiye'ye konuşan Bengisu Avcı "12 saat yüzdükten sonra son 3 saatte hayatımın en büyük sprintini attıran şey, aslında kaslarım değil beynimdi" dedi. Avcı parkurun en zorlu anını ise "Kanal geçişi yapan iki sporcunun geçişinin iptal edildiği an" diye ifade etti.Busenaz Sürmeneli'den üst üste 3. kez dünya şampiyonluğuBusenaz Sürmeneli, Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda altın madalya kazandı. Milli sporcu böylece üst üste 3. dünya şampiyonluğunu elde etti.Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen şampiyonanın final maçında 1 numaralı seri başı Busenaz, Özbekistan'dan Navbakhor Khamidova ile karşı karşıya geldi. Üç sette de rakibi karşısında oldukça üstün oynayan 26 yaşındaki Busenaz Sürmeneli maçı 5-0 kazanarak dünya şampiyonu oldu. Busenaz Sürmeneli katıldığı son 3 dünya şampiyonasında da altın madalya kazandı. Milli boksör, 2019 ve 2022 ve 2025'te dünya şampiyonluğuna adını yazdırdı.Türk bilardo sporcusu Semih Saygıner, Dünya Şampiyonu olduBilardo sporcusu Semih Saygıner, Kore'de düzenlenen PBA Dünya Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza attı. Finalde Lütfi Çenet'i 4-1 mağlup eden Saygıner, şampiyonluğu kazanarak büyük bir zafer elde etti. Bu sonuçla, iki Türk sporcu turnuvaya finalde damga vurdu.Kore'de düzenlenen Profesyonel Bilardo Ligi (PBA) Dünya Şampiyonası'nda Türk bilardocu Semih Saygıner, dünya şampiyonu oldu.Defne Kurt 4 günde 3 kez Dünya Şampiyonu oldu, Avrupa rekorunu kırdıSingapur’da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası’nda milli yüzücü Defne Kurt, 4 gün içinde 3 altın madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. 100 metre kelebek S10 kategorisinde dünya şampiyonu olan Kurt, aynı zamanda Avrupa rekorunu da kırdı.Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, ikinci kez Dünya Gençler şampiyonu olduMilli yüzücü Kuzey Tunçelli, Romanya’da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası’nda erkekler 1500 metre serbest finalini kazanarak ikinci kez dünya gençler şampiyonu ünvanını elde etti. Romanya’nın Otopeni kasabasında gerçekleştirilen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarışan 17 yaşındaki milli yüzücü Kuzey Tunçelli, erkekler 1500 metre serbest finalinde parkuru 14 dakika 48.81 saniyelik derecesiyle tamamlayarak altın madalyayı kazandı.Sputnik Türkiye'ye konuşan Tunçelli spor hayatına dair "En önemlisi sabırlı olmak ve çok çalışmak. Başarı bir günde gelmiyor, zaman, disiplin ve istikrar istiyor. Kendinize inanın, hedef koyun ve o hedefe ulaşana kadar pes etmeyin. Zorluklar olacak ama çalışmaya devam ettiğinizde karşılığını mutlaka alırsınız." dedi.Tekvandoda tarihi başarıMilli sporcular, Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda toplamda 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya kazanarak tarihi bir başarı elde etti. Türkiye, madalya sıralamasında zirvede yer alırken tarihte elde ettiği en yüksek madalya sayısı rekorunu da egale etti. Türkiye'nin ardından Güney Kore ikinci, Brezilya ise üçüncü oldu.Şampiyonada, kadınlar 46 kiloda Emine Göğebakan, 53 kiloda Merve Dinçel Kavurat ve +73 kiloda Nafia Kuş Aydın altın madalyaya uzanan isimler oldu. Kadınlar 49 kiloda Elif Sude Akgül ile erkekler 54 kiloda Furkan Ubeyde Çamoğlu ise gümüş madalya elde etti. Kadınlar 73 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar da bronz madalya kazandı.Ferhat Arıcan ve Mehmet Ayberk Koşak'tan altın madalyaMilli cimnastikçiler Ferhat Arıcan ve Mehmet Ayberk Koşak, Macaristan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda altın madalya elde etti.Ferhat Arıcan, kulplu beygir aletinde elde ettiği 14.000 puanla, Mehmet Ayberk Koşak ise halka aletinde aldığı 13.900 puanla altın madalyanın sahibi oldu.Şahika Ercümen bu kez Gazze ve Cumhuriyet için rekor kırdıMilli sporcu Şahika Ercümen, Gazze halkına dayanışma mesajı vermek amacıyla Antalya'nın Kaş ilçesinde değişken ağırlık paletsiz dalış kategorisinde kendisine ait dünya rekorunu kırdı. Ercümen, tek nefeste 107 metre derinliğe indi.Şahika Ercümen, sudan çıktıktan sonra Türk ve Filistin bayrakları açıldı. Ayrıca "Cumhuriyetimizin 102. Yılı kutlu olsun" ve "Gazze Nefes Alsın" yazılı döviz taşındı.Yüzücü Aysu Türkoğlu'ndan yeni rekor23 yaşındaki açık deniz yüzücüsü Aysu Türkoğlu, Ka’iwi Kanalı’nı 21 saatte geçerek bu kanalı geçen en genç Türk yüzücü oldu.Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan'ın büyük başarısı: Şampiyon oldularMilli atıcılar Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde altın madalya kazanarak şampiyon oldu. İstanbul'da düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde müsabakalarında Türkiye'yi temsil eden Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan Avrupa şampiyonu oldu.Türkiye Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi erkekler 10 metre havalı tüfek takım finalinde Almanya'yı 2-0 yendi. Yusuf Dikeç, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde Paul Fröhlich’i 17-15 mağlup ederek finalde Almanya karşısında Türkiye’ye 1-0’lık üstünlük kazandırdı.Ediz Gürel, dünya şampiyonunu yendi: Son dünya şampiyonu unvanına sahip bir sporcuyu yenen ilk Türk satranççı olduBüyükusta (GM) Ediz Gürel, 2025 FIDE Grand Swiss Turnuvası'nda dünya satranç şampiyonu Hint Dommaraju Gukesh'i yendi. Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre Ediz Gürel, Özbekistan'ın Semerkand kentinde düzenlenen turnuvanın 7. turunda, heyecan dolu zorlu bir mücadelenin ardından dünya şampiyonu GM Gukesh'i mağlup ederek tarihi bir başarıya imza attı.Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan tarihe geçtiMilli atıcı Şevval İlayda Tarhan, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda kadınlar 10 metre havalı tabanca finalinde 240.8 puanla altın madalya kazandı.

