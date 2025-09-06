https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/filenin-sultanlarindan-tarihi-basari-dunya-sampiyonasinda-finale-yukseldiler-1099157974.html
Filenin Sultanları'ndan tarihi başarı: Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldiler
Filenin Sultanları'ndan tarihi başarı: Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldiler
Sputnik Türkiye
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası yarı finalinde Japonya’yı 3-1 mağlup ederek organizasyon tarihinde ilk kez finale adını yazdırdı... 06.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-06T13:24+0300
2025-09-06T13:24+0300
2025-09-06T14:19+0300
spor
uluslararası voleybol federasyonu (fivb)
japonya
bangkok
filenin sultanları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/06/1099158080_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3b547b94997c68380fd7dcefe844bd98.jpg
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza attı. Tayland’ın başkenti Bangkok’ta oynanan yarı final mücadelesinde Türk başantrenör Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya ile karşılaşan Filenin Sultanları, sahadan 3-1 galip ayrıldı.Organizasyon tarihinde ilk kez finalBu sonuçla Türkiye, organizasyon tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası finaline yükselme başarısı gösterdi.Rakip bugün belli olacakFinalde A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın rakibi, bugün TSİ 15.30’da başlayacak olan İtalya - Brezilya maçının galibi olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/filenin-sultanlarinin-buyuk-basarisi-abdyi-yenerek-ilk-kez-yari-finale-yukseldi-1099113195.html
japonya
bangkok
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/06/1099158080_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_01f281ff3f042a01e293809f901517b6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
uluslararası voleybol federasyonu (fivb), japonya, bangkok, filenin sultanları
uluslararası voleybol federasyonu (fivb), japonya, bangkok, filenin sultanları
Filenin Sultanları'ndan tarihi başarı: Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldiler
13:24 06.09.2025 (güncellendi: 14:19 06.09.2025)
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası yarı finalinde Japonya’yı 3-1 mağlup ederek organizasyon tarihinde ilk kez finale adını yazdırdı. Tayland’ın Bangkok kentinde oynanan mücadelede üstün bir performans sergileyen Filenin Sultanları, finalde İtalya - Brezilya galibiyle karşılaşacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza attı. Tayland’ın başkenti Bangkok’ta oynanan yarı final mücadelesinde Türk başantrenör Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya ile karşılaşan Filenin Sultanları, sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Organizasyon tarihinde ilk kez final
Bu sonuçla Türkiye, organizasyon tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası finaline yükselme başarısı gösterdi.
Finalde A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın rakibi, bugün TSİ 15.30’da başlayacak olan İtalya - Brezilya maçının galibi olacak.