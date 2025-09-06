Türkiye
Filenin Sultanları'ndan tarihi başarı: Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldiler
Filenin Sultanları'ndan tarihi başarı: Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldiler
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası yarı finalinde Japonya’yı 3-1 mağlup ederek organizasyon tarihinde ilk kez finale adını yazdırdı... 06.09.2025, Sputnik Türkiye
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza attı. Tayland’ın başkenti Bangkok’ta oynanan yarı final mücadelesinde Türk başantrenör Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya ile karşılaşan Filenin Sultanları, sahadan 3-1 galip ayrıldı.Organizasyon tarihinde ilk kez finalBu sonuçla Türkiye, organizasyon tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası finaline yükselme başarısı gösterdi.Rakip bugün belli olacakFinalde A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın rakibi, bugün TSİ 15.30’da başlayacak olan İtalya - Brezilya maçının galibi olacak.
Filenin Sultanları'ndan tarihi başarı: Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldiler

13:24 06.09.2025 (güncellendi: 14:19 06.09.2025)
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası yarı finalinde Japonya’yı 3-1 mağlup ederek organizasyon tarihinde ilk kez finale adını yazdırdı. Tayland’ın Bangkok kentinde oynanan mücadelede üstün bir performans sergileyen Filenin Sultanları, finalde İtalya - Brezilya galibiyle karşılaşacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza attı. Tayland’ın başkenti Bangkok’ta oynanan yarı final mücadelesinde Türk başantrenör Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya ile karşılaşan Filenin Sultanları, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Organizasyon tarihinde ilk kez final

Bu sonuçla Türkiye, organizasyon tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası finaline yükselme başarısı gösterdi.

Rakip bugün belli olacak

Finalde A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın rakibi, bugün TSİ 15.30’da başlayacak olan İtalya - Brezilya maçının galibi olacak.
