https://anlatilaninotesi.com.tr/20250518/galatasaray-25-kez-sampiyon-sari-kirmizili-takim-formasina-5-yildizi-ekledi-1096321986.html

Galatasaray 25. kez şampiyon: Sarı kırmızılı takım formasına 5. yıldızı ekledi

Galatasaray 25. kez şampiyon: Sarı kırmızılı takım formasına 5. yıldızı ekledi

Sputnik Türkiye

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u 3-0 yenerek lig bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı kırmızılı takım formasına... 18.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-18T21:38+0300

2025-05-18T21:38+0300

2025-05-18T21:58+0300

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Trendyol Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala Galatasaray ligde şampiyonluğunu ilan etti. Kayserispor'u 3-0 yenen sarı kırmızılı takımın resmi X hesabından "İyiler sonunda mutlaka kazanır. Türkiye’nin ilk ve tek 5 yıldızlı şampiyonu Galatasaray" paylaşımı yapıldı.RAMS Park'ta tamamen dolu tribünler önünde yapılan maçın 26. dakikasında Victor Osimhen'in golüyle 1-0 öne geçen Galatasaray 3 dakika sonra Barış Alper Yılmaz ile bir gol daha buldu.İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Galatasaray, ikinci 45 dakikada girdiği pozisyonlardan yararlanamasa da rakibine gol izni vermedi. Mücadelenin 89. dakikasında kaleci Fernando Muslera'nın penaltıdan attığı golle skoru 3-0 yapan Galatasaray, şampiyonluk için 1 puanın yeterli olduğu mücadeleyi kazanarak tamamladı.Süper Lig'deki 28. galibiyetini elde eden sarı kırmızılı takım 89 puana ulaştı. Galatasaray, son 2 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde girerek şampiyonluğu garantiledi.Armasına 5. yıldızı taktıGalatasaray, Türkiye'de 2000-2001 sezonunda uygulanmaya başlayan şampiyonluk sayısına göre formaya yıldız ekleme geleneğinde de rakiplerine karşı üstünlük sağladı.Türkiye'de yıldız uygulamasının hayata geçirildiği 2000-2001 sezonunda Galatasaray'ın 14, Fenerbahçe'nin 13, Beşiktaş'ın 9, Trabzonspor'un 6 şampiyonluğu bulunuyordu. Sonraki süreçte Galatasaray 3 ve Fenerbahçe 2, Beşiktaş ve Trabzonspor da 1'er yıldız taktı.Bu arada Beşiktaş'ın, 1959'da başlayan ligden önceki 2 şampiyonluğunun, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından lig şampiyonluğuna eklenmesiyle siyah-beyazlıların şampiyonluk sayısı 11'e, yıldız sayısı ise 2'ye çıktı.Sonrasında Galatasaray, üçüncü yıldızı rakiplerinden önce takmaya hak kazandı. Sarı-kırmızılılar, 2001-2002 sezonunda 15. şampiyonluğunu alarak üçüncü, 2014-2015 sezonunda dördüncü yıldızı formasına ekledi.Fenerbahçe 19, Beşiktaş ise 16 şampiyonlukla üçer yıldızda kalırken, Galatasaray 25. şampiyonluğa ulaşarak 5. yıldıza yürüdü.Son 9 maçını kazandıGalatasaray, çıktığı son 9 resmi karşılaşmadan galip ayrıldı.Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek yenilgisini 29 Mart'taki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 9 karşılaşmayı da aldı.Muslera ikinci golünü attıGalatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı formayla ikinci kez gol sevinci.Sarı-kırmızılı ekipteki 14. sezonunu geçiren Muslera ilk golünü Süper Final uygulanan 2011-2012 sezonunun 37. haftasında deplasmanda penaltıdan Manisaspor'a atmıştı.Osimhen golünü kızı Hailey anons ettiGalatasaray'ın ilk golünün anonsunu, fileleri havalandıran Victor Osimhen'in kızı Hailey gerçekleştirdi.Türk futbol tarihinin bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu rekorunu elinde bulunduran Osimhen, 40. resmi maçında toplam gol sayısını 36'ya çıkardı.Victor Osimhen'in attığı golün anonsunu ise kızı Haly'den geldi. Üç yaşındaki Hailey, golün ardından mikrofonu alarak babasının adını anons etti.Sahada selfie sonrası Barış Alper Yılmaz'a sarı kartGalatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'deki gol sayısını 12'ye çıkardı.Mücadelenin 29. dakikasında fileleri havalandıran Barış Alper, bu sezon Süper Lig'de 12. kez gol sevinci yaşadı. 24 yaşındaki futbolcu, 48. resmi maçında 14 gole ulaştı.Ayrıca attığı golün ardından yedek kulübesinden aldığı telefonla video çekerek sevincini yaşayan Barış Alper, hakem Ali Şansalan tarafından sarı kartla cezalandırıldı.Icardi'den oyuna girebilirim işaretiMüsabakayı Galatasaray yedek kulübesinin arkasındaki tribünden takip eden Mouro Icardi, maçın 17. dakikasında Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in sakatlandığı bir pozisyonda yedek kulübesine, "Oyuna girebilirim" şeklinde işaret yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrikCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray'ı tebrik etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024-2025 Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray futbol takımını, teknik heyetini ve tüm Galatasaray Spor Kulübü camiasını yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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