https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/pfdkdan-besiktasli-futbolcular-necip-uysal-ve-ersin-destanoglu-karari-1100932843.html

PFDK'dan, Beşiktaşlı futbolcular Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu kararı

PFDK'dan, Beşiktaşlı futbolcular Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu kararı

Sputnik Türkiye

PFDK, Beşiktaşlı futbolcular Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'nun tedbir kararı kaldırdığını duyurdu. 12.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-12T14:39+0300

2025-11-12T14:39+0300

2025-11-12T14:55+0300

spor

necip uysal

ersin destanoğlu

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0b/1100883146_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_6901e4444474fba95c3726602d9e33a4.jpg

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis oynadıkları gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edilen Beşiktaşlı futbolcular Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal hakkında verilen 'idari tedbirin' kaldırıldığını ve yargılamanın tedbirsiz olarak devam edeceğini duyurdu.2 futbolcu gelecek maçlarda haklarında hüküm verilene kadar forma giyebilecek.Yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verildiTFF'nin sitesinden PFDK Başkanı Av. Başbuğ Pınarbaşı imzasıyla yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen Ersin Destanoğlu vekilinin, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçesi incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile dilekçe ekinde sunulan evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına,Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen Necip Uysal vekilinin, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçesi incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile dilekçe ekinde sunulan evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verilmiştir."Ne olmuştu?Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında bin 24 futbolcuyu tedbirli olarak PFDK'ya sevk etti. Bu oyuncular arasında Beşiktaş'lı futbolcular Ersin Destanoğlu Necip Uysal da yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/pfdkya-sevk-edilen-futbolculardan-necip-uysaldan-aciklama-hukuki-mucadelemi-verecegim-1100872535.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

necip uysal , ersin destanoğlu, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)