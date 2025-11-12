Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/pfdkdan-besiktasli-futbolcular-necip-uysal-ve-ersin-destanoglu-karari-1100932843.html
PFDK'dan, Beşiktaşlı futbolcular Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu kararı
PFDK'dan, Beşiktaşlı futbolcular Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu kararı
Sputnik Türkiye
PFDK, Beşiktaşlı futbolcular Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'nun tedbir kararı kaldırdığını duyurdu. 12.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-12T14:39+0300
2025-11-12T14:55+0300
spor
necip uysal
ersin destanoğlu
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0b/1100883146_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_6901e4444474fba95c3726602d9e33a4.jpg
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis oynadıkları gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edilen Beşiktaşlı futbolcular Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal hakkında verilen 'idari tedbirin' kaldırıldığını ve yargılamanın tedbirsiz olarak devam edeceğini duyurdu.2 futbolcu gelecek maçlarda haklarında hüküm verilene kadar forma giyebilecek.Yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verildiTFF'nin sitesinden PFDK Başkanı Av. Başbuğ Pınarbaşı imzasıyla yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen Ersin Destanoğlu vekilinin, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçesi incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile dilekçe ekinde sunulan evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına,Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen Necip Uysal vekilinin, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçesi incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile dilekçe ekinde sunulan evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verilmiştir."Ne olmuştu?Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında bin 24 futbolcuyu tedbirli olarak PFDK'ya sevk etti. Bu oyuncular arasında Beşiktaş'lı futbolcular Ersin Destanoğlu Necip Uysal da yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/pfdkya-sevk-edilen-futbolculardan-necip-uysaldan-aciklama-hukuki-mucadelemi-verecegim-1100872535.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0b/1100883146_184:0:832:486_1920x0_80_0_0_d623979408ccad1b974cea67ce6d5532.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
necip uysal , ersin destanoğlu, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
necip uysal , ersin destanoğlu, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

PFDK'dan, Beşiktaşlı futbolcular Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu kararı

14:39 12.11.2025 (güncellendi: 14:55 12.11.2025)
© AAPFDK'ye sevk edilen Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal adliyede
PFDK'ye sevk edilen Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal adliyede - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2025
© AA
Abone ol
PFDK, Beşiktaşlı futbolcular Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'nun tedbir kararı kaldırdığını duyurdu.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis oynadıkları gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edilen Beşiktaşlı futbolcular Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal hakkında verilen 'idari tedbirin' kaldırıldığını ve yargılamanın tedbirsiz olarak devam edeceğini duyurdu.
2 futbolcu gelecek maçlarda haklarında hüküm verilene kadar forma giyebilecek.

Yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verildi

TFF'nin sitesinden PFDK Başkanı Av. Başbuğ Pınarbaşı imzasıyla yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen Ersin Destanoğlu vekilinin, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçesi incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile dilekçe ekinde sunulan evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına,
Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen Necip Uysal vekilinin, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçesi incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile dilekçe ekinde sunulan evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verilmiştir."

Ne olmuştu?

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında bin 24 futbolcuyu tedbirli olarak PFDK'ya sevk etti. Bu oyuncular arasında Beşiktaş'lı futbolcular Ersin Destanoğlu Necip Uysal da yer aldı.
Necip Uysal - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2025
SPOR
PFDK'ya sevk edilen Beşiktaşlı futbolcular Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'dan açıklama
10 Kasım, 20:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала