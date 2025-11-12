https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/pfdkdan-besiktasli-futbolcular-necip-uysal-ve-ersin-destanoglu-karari-1100932843.html
PFDK'dan, Beşiktaşlı futbolcular Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu kararı
PFDK'dan, Beşiktaşlı futbolcular Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu kararı
12.11.2025
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis oynadıkları gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edilen Beşiktaşlı futbolcular Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal hakkında verilen 'idari tedbirin' kaldırıldığını ve yargılamanın tedbirsiz olarak devam edeceğini duyurdu.2 futbolcu gelecek maçlarda haklarında hüküm verilene kadar forma giyebilecek.Yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verildiTFF'nin sitesinden PFDK Başkanı Av. Başbuğ Pınarbaşı imzasıyla yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen Ersin Destanoğlu vekilinin, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçesi incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile dilekçe ekinde sunulan evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına,Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen Necip Uysal vekilinin, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçesi incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile dilekçe ekinde sunulan evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verilmiştir."Ne olmuştu?Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında bin 24 futbolcuyu tedbirli olarak PFDK'ya sevk etti. Bu oyuncular arasında Beşiktaş'lı futbolcular Ersin Destanoğlu Necip Uysal da yer aldı.
PFDK'dan, Beşiktaşlı futbolcular Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu kararı
14:39 12.11.2025 (güncellendi: 14:55 12.11.2025)
PFDK, Beşiktaşlı futbolcular Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'nun tedbir kararı kaldırdığını duyurdu.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis oynadıkları gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edilen Beşiktaşlı futbolcular Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal hakkında verilen 'idari tedbirin' kaldırıldığını ve yargılamanın tedbirsiz olarak devam edeceğini duyurdu.
2 futbolcu gelecek maçlarda haklarında hüküm verilene kadar forma giyebilecek.
Yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verildi
TFF'nin sitesinden PFDK Başkanı Av. Başbuğ Pınarbaşı imzasıyla yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen Ersin Destanoğlu vekilinin, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçesi incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile dilekçe ekinde sunulan evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına,
Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen Necip Uysal vekilinin, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçesi incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile dilekçe ekinde sunulan evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verilmiştir."
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında bin 24 futbolcuyu tedbirli olarak PFDK'ya sevk etti. Bu oyuncular arasında Beşiktaş'lı futbolcular Ersin Destanoğlu Necip Uysal da yer aldı.